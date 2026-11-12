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Địa ốc

Cao tốc hơn 36.100 tỷ đồng và chiến lược thu xếp vốn dài hạn của CII

P.V

Dự án mở rộng cao tốc TP.HCM – Trung Lương – Mỹ Thuận, dài hơn 96 km, tổng mức đầu tư hơn 36.100 tỷ đồng, đang được triển khai bởi liên danh nhà đầu tư do CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM (CII) nắm giữ 55%. Bên cạnh nguồn vốn vay ngân hàng đã được liên danh thu xếp, CII đang chào bán trái phiếu chuyển đổi CII426001 kỳ hạn 25 năm, với cấu trúc trả lãi bám theo tiến độ dự án, để thu xếp phần vốn còn lại.

Nhu cầu thực tế đi trước dự báo

Dự án mở rộng được triển khai trên nền trục cao tốc hiện hữu. Trong đó, đoạn cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận giai đoạn 1 được đầu tư bởi một liên danh khác, trong đó CII nắm giữ 89%, và đã vận hành thu phí từ năm 2022. Hiện đây là dự án đóng góp doanh thu thu phí lớn nhất trong danh mục hạ tầng giao thông của CII, chiếm khoảng 55% doanh thu thu phí của doanh nghiệp trong 9 tháng năm 2026.

Chỉ sau một thời gian ngắn khai thác, lưu lượng phương tiện trên tuyến đã chạm ngưỡng dự báo thiết kế. Thực tế này cho thấy nhu cầu đi lại và vận chuyển hàng hóa trên trục TP.HCM – Đồng bằng sông Cửu Long lớn hơn dự báo ban đầu, và việc mở rộng tuyến cần được thực hiện sớm.

Khác với một dự án mới hoàn toàn, nhu cầu giao thông của Dự án mở rộng đã được kiểm chứng bằng số liệu vận hành thực tế thay vì chỉ dựa trên dự báo. CII cũng đã tích lũy kinh nghiệm đầu tư, vận hành và thu phí trên chính tuyến đường này.

Dự án dự kiến hoàn thành thi công và đưa vào thu phí từ đầu năm 2029. Sau khi hoàn thành, tuyến cao tốc sẽ được mở rộng lên 8 làn xe đối với đoạn TP.HCM – Trung Lương và 6 làn xe đối với đoạn Trung Lương – Mỹ Thuận.

Tuyến huyết mạch, dòng tiền ổn định

Cao tốc TP.HCM – Trung Lương – Mỹ Thuận là tuyến giao thông trọng điểm kết nối TP.HCM với Đồng bằng sông Cửu Long – vùng có nhu cầu vận chuyển hàng hóa và đi lại rất lớn. Với các tuyến cao tốc huyết mạch như vậy, doanh thu thu phí đến từ nhu cầu đi lại và vận chuyển hàng hóa thiết yếu, nên có xu hướng ít biến động trước chu kỳ kinh tế hơn so với nhiều ngành như sản xuất, bất động sản hay thương mại.

Với dự án mở rộng, CII bước vào một chu kỳ đầu tư mới trên trục cao tốc này: tập trung thi công đến hết năm 2028, sau đó khai thác và thu phí dài hạn, nối dài và gia tăng quy mô nguồn thu trên chính tuyến đường đang đóng góp lớn nhất cho mảng thu phí của CII.

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Thu xếp vốn: vay ngân hàng và trái phiếu chuyển đổi

Tháng 7/2026, liên danh nhà đầu tư dự án đã ký hợp đồng tín dụng hợp vốn gần 27.100 tỷ đồng với 6 ngân hàng, gồm Vietcombank làm đầu mối cùng VietinBank, BIDV, Agribank, VPBank và TPBank. Khoản vay này tương đương khoảng 75% tổng mức đầu tư dự án.

Phần vốn còn lại, khoảng 25% tổng mức đầu tư, đến từ vốn chủ sở hữu và các nguồn vốn huy động khác. Song song với khoản vay, để góp phần huy động phần vốn còn lại này, CII chào bán trái phiếu chuyển đổi CII426001 với tổng giá trị phát hành theo phương án được phê duyệt gần 6.720 tỷ đồng. Đợt chào bán diễn ra khi mặt bằng lãi suất còn ở mức cao, nhưng những chỉ đạo liên tiếp gần đây của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước về việc kéo giảm lãi suất đang tạo kỳ vọng mới cho thị trường vốn.

Thông tin chính về trái phiếu CII426001

Hạng mục
Nội dung
Mệnh giá
100.000 đồng/trái phiếu
Kỳ hạn
25 năm
Lãi suất
0%/năm trong 3 năm đầu; từ năm thứ tư cố định 14,5%/năm, thanh toán lãi định kỳ 3 tháng/lần
Giá chuyển đổi
10.000 đồng/cổ phiếu phổ thông CII (mỗi trái phiếu chuyển đổi thành 10 cổ phiếu)
Thời gian chuyển đổi
Ngày 25/01 hằng năm

Lãi suất gắn với tiến độ dự án

Thời gian trả lãi của trái phiếu được thiết kế tương đồng với tiến độ dự án. Ba năm đầu áp dụng lãi suất 0% cũng là giai đoạn dự án tập trung thi công. Từ năm thứ tư, khi dự án đã đi vào thu phí, CII áp dụng lãi suất cố định 14,5%/năm cho toàn bộ thời gian còn lại của kỳ hạn, thay vì điều chỉnh theo lãi suất tham chiếu cộng biên độ như một số sản phẩm trái phiếu doanh nghiệp trên thị trường.

Việc cam kết một mức lãi suất cố định trong hơn 20 năm thể hiện sự tự tin của CII vào dòng tiền dài hạn của dự án.

Cơ hội trở thành cổ đông CII

Trái phiếu cho phép nhà đầu tư chuyển đổi thành cổ phiếu CII với giá 10.000 đồng/cổ phiếu từ năm thứ hai. Mức giá này thấp hơn khoảng 32% so với giá trị sổ sách (khoảng 14.700 đồng/cổ phiếu) và thấp hơn khoảng 29% so với giá đóng cửa của cổ phiếu CII ngày 10/11/2026 (14.100 đồng/cổ phiếu).

Thông tin đăng ký mua

Thời gian đăng ký mua và nộp tiền: từ ngày 22/10/2026 đến 15h00 ngày 23/11/2026.

Sau giai đoạn chào bán cho cổ đông hiện hữu, CII tiếp tục phân phối số trái phiếu còn lại cho các nhà đầu tư quan tâm thông qua Công ty Cổ phần Chứng khoán Vietcap – Đại lý phát hành. Nhà đầu tư cá nhân và tổ chức có thể liên hệ trực tiếp Vietcap để được cung cấp thông tin chi tiết và hướng dẫn đăng ký mua:

  • Đơn vị liên hệ: Phòng Dịch vụ Khách hàng & Quản lý Sản phẩm – Công ty Cổ phần Chứng khoán Vietcap.
  • Người phụ trách: Bà Trần Thị Thanh Hồng.
  • Điện thoại: (84) 28 3914 3588 – Số nội bộ: 417 hoặc 242.
  • Địa chỉ: Tầng 1, Tòa nhà Vinatex – Tài Nguyên, số 10 Nguyễn Huệ, Phường Sài Gòn, TP.HCM.
#CII #Cao tốc TP.HCM – Trung Lương – Mỹ Thuận #Trái phiếu chuyển đổi #Đầu tư hạ tầng giao thông #Thu xếp vốn dự án

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