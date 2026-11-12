Vinhomes Green Paradise giải bài toán hút cư dân về Cần Giờ như thế nào?

Không chỉ sở hữu lợi thế sinh thái rừng - biển độc bản, Cần Giờ đang đứng trước cơ hội chuyển mình lịch sử nhờ mạng lưới hạ tầng kết nối quy mô tỷ USD và sự xuất hiện của siêu đô thị tích hợp Vinhomes Green Paradise. Khác với những điểm đến chủ yếu thu hút khách nghỉ dưỡng, siêu đô thị ESG++ 2.870 ha được quy hoạch để tạo lập một thành phố đủ nhà ở, tiện ích, việc làm và trải nghiệm sống, thu hút cộng đồng cư dân lâu dài, tạo nên một trung tâm kinh tế sôi động phía Đông Nam TP.HCM.

Hệ sinh thái rừng - biển - hồ độc bản mở ra không gian sống trong lành hiếm có

Dubai là một trong những hình mẫu nổi bật về phát triển đô thị lấn biển, với những công trình biểu tượng và sức hút du lịch quốc tế. Tuy nhiên, khả năng thu hút khách đến tham quan không đồng nghĩa với việc có thể nhanh chóng hình thành cộng đồng cư dân thường trú. Điều kiện khí hậu khắc nghiệt, nhiệt độ mùa hè có thể lên tới 40-50 độ C cùng cảnh quan tự nhiên khô cằn tại đây đặt ra những thách thức khó khắc phục cho cuộc sống dài hạn.

Cần Giờ lại có xuất phát điểm khác biệt. Vùng đất phía Đông Nam TP.HCM sở hữu rừng ngập mặn sinh quyển 75.000 ha, biển Đông và mặt nước rộng lớn. Sự kết hợp giữa rừng, biển và hồ Paradise Lagoon 800 ha tạo nên cảnh quan sinh thái đặc trưng cho Vinhomes Green Paradise, mở ra một không gian sống trong lành, không ô nhiễm, không khói bụi, khác xa nội đô.

Sự kết hợp giữa rừng, biển và hồ Paradise Lagoon 800 ha tạo nên cảnh quan sinh thái đặc trưng cho Vinhomes Green Paradise

Không gian xanh và mặt nước không chỉ đóng vai trò cảnh quan mà còn là một phần cấu thành chất lượng sống, kiến tạo vi khí hậu mát mẻ quanh năm, nền nhiệt thấp hơn nội đô TP.HCM 3-5 độ C. Nhờ đó, Vinhomes Green Paradise đáp ứng nhu cầu ngày càng lớn của nhóm khách hàng tìm kiếm nơi an cư trong lành, riêng tư nhưng không tách rời nhịp sống hiện đại.

Hạ tầng siêu tốc, đa dạng loại hình nhà ở, tiện ích toàn diện đáp ứng an cư lâu dài

Trước đây, dù được ví như một “viên ngọc quý” với thiên nhiên nguyên bản, nhưng một trong những rào cản lớn nhất của Cần Giờ là khoảng cách kết nối với trung tâm TP HCM.

Nhưng điều này đang thay đổi với tốc độ chóng mặt. Mạng lưới hạ tầng đang được đầu tư với quy mô lớn nhất lịch sử, gồm đường sắt tốc độ cao Bến Thành - Cần Giờ, cầu Cần Giờ, sân bay Long Thành, nút giao cao tốc Bến Lức - Long Thành với đường Rừng Sác và tuyến đường vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu. Khi các công trình hoàn thành, Cần Giờ sẽ có thêm nhiều hướng kết nối đường bộ, đường sắt, đường không và đường thủy, mở rộng đáng kể khả năng giao thương và di chuyển liên vùng.

Với các siêu hạ tầng đang được triển khai xây dựng, Cần Giờ khi đó không còn là điểm đến ở xa nội đô, mà sẽ trở thành một phần mở rộng trong không gian sống và làm việc thường nhật của người dân TP.HCM

Đáng chú ý, thông qua tuyến đường sắt Bến Thành - Cần Giờ, vận tốc thiết kế 350 km/h, tần suất dự kiến 5 phút mỗi chuyến (giờ cao điểm), thời gian di chuyển từ Bến Thành đến Cần Giờ được rút ngắn chỉ còn khoảng 13 phút. Khi vận hành thương mại từ 2029, kết nối này sẽ thay đổi hoàn toàn quan niệm về khoảng cách địa lý, đưa mô hình sống bên biển, làm việc tại trung tâm trở thành hiện thực. Cần Giờ khi đó không còn là điểm đến ở xa nội đô, mà sẽ trở thành một phần mở rộng trong không gian sống và làm việc thường nhật của người dân TP.HCM.

Trên nền tảng kết nối mới, Vinhomes Green Paradise được quy hoạch theo mô hình thành phố all-in-one vận hành độc lập, với cơ cấu sản phẩm đa dạng từ biệt thự đến các khu căn hộ cao tầng. Quy hoạch này mở rộng khả năng tiếp cận nhà ở để an cư lâu dài cho nhiều nhóm khách hàng, từ chuyên gia, nhân sự dịch vụ đến doanh nhân và gia đình đa thế hệ, thay vì chỉ dừng ở nhóm khách sở hữu ngôi nhà thứ hai như nhiều khu nghỉ dưỡng khác.

Đặc biệt, hệ sinh thái hơn 500 tiện ích tại Vinhomes Green Paradise được phát triển theo hướng đáp ứng trọn vòng đời cư dân, từ trường học, bệnh viện, trung tâm thương mại đến thể thao, vui chơi giải trí, văn hóa, nghệ thuật và hội nghị, triển lãm... Khi các hạng mục đi vào vận hành đồng bộ, cư dân sẽ được đáp ứng mọi nhu cầu thường nhật ngay tại nơi sống, giảm phụ thuộc vào khu vực trung tâm hiện hữu.

Việc làm tại chỗ tạo lực cầu, mở rộng cơ hội kinh doanh và hình thành cộng đồng

Bài toán việc làm cũng được Vinhomes Green Paradise giải quyết triệt để. Siêu đô thị đặt mục tiêu phát triển khoảng 2 triệu m² sàn văn phòng, hướng tới thu hút doanh nghiệp, chi nhánh và tập đoàn quốc tế đặt trụ sở. Cùng với đó là hệ sinh thái du lịch, nghỉ dưỡng, MICE, y tế, thể thao và thương mại… đưa Cần Giờ trở thành thủ phủ giải trí, nghỉ dưỡng mới của châu Á, với mục tiêu đón khoảng 40 triệu lượt khách mỗi năm.

Quy mô du khách này tạo ra nhu cầu nhân lực trong nhiều lĩnh vực, từ quản lý, vận hành, dịch vụ, thương mại đến y tế, giáo dục và du lịch. Khi doanh nghiệp hiện diện, chuyên gia và người lao động có thêm lý do để sinh sống tại địa phương.

Khi dòng khách tăng lên, các hoạt động lưu trú, bán lẻ, ẩm thực, vận tải và dịch vụ phụ trợ cũng có thêm dư địa phát triển. Đây là vòng tuần hoàn có khả năng tạo lực cầu nhà ở và dư địa kinh doanh ngay trong lòng đô thị.

Hệ sinh thái tiện ích nghỉ dưỡng, vui chơi, giải trí,… tại Vinhomes Green Paradise tạo ra nhu cầu nhân lực cũng như dư địa kinh doanh ngay trong lòng siêu đô thị.

Sức hút an cư của Vinhomes Green Paradise còn nằm ở vị thế một biểu tượng đô thị quốc tế. Với quy mô hàng nghìn hecta bên rừng, kế biển, tích hợp hệ sinh thái kinh tế, tiện ích và định hướng ESG++, siêu đô thị tạo sức hút với nhóm chuyên gia, doanh nhân và cộng đồng tinh hoa toàn cầu. Chi phí sinh hoạt thấp tại Việt Nam cũng là một yếu tố cũng gia tăng sức cạnh tranh khi so sánh với nhiều điểm đến quốc tế có chất lượng sống cao.

Bên cạnh đó, Vinhomes Green Paradise là ứng viên chính thức đầu tiên trong chiến dịch bình chọn “7 Kỳ quan Đô thị Tương lai” do New7Wonders khởi xướng. Dấu ấn này góp phần mở rộng nhận diện quốc tế cho siêu đô thị, đồng thời tạo thêm giá trị biểu tượng cho cộng đồng cư dân tương lai.

Nhờ sự kết hợp giữa môi trường trong lành, kết nối đa phương thức, nhà ở đa dạng, tiện ích toàn diện và hệ sinh thái việc làm tại chỗ, Vinhomes Green Paradise giải quyết trọn vẹn bài toán hút dân về ở. Khi siêu đô thị được lấp đầy, Cần Giờ có cơ sở để hình thành một trung tâm phát triển mới phía Nam TP HCM, nơi giá trị an cư và cơ hội kinh doanh cùng được bồi đắp.