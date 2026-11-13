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Cầu gỗ dài nhất Việt Nam vừa sửa xong lại bị lũ cuốn trôi

Huỳnh Thủy

TPO - Trận mưa lũ khiến cầu Ông Cọp (Đắk Lắk) - cây cầu gỗ dài nhất Việt Nam - bị cuốn trôi gần như hoàn toàn, chỉ còn lại khoảng 3 m ở khu vực đầu cầu.

Ngày 13/11, ông Trần Văn Biên - Chủ tịch UBND xã Tuy An Đông (tỉnh Đắk Lắk) - cho biết đến ngày 13/11, thời tiết trên địa bàn đã hết mưa, trời chuyển nắng. Tuy nhiên, mực nước trên các sông, hồ vẫn còn cao nên địa phương chưa thể thống kê đầy đủ tổng thiệt hại do mưa lũ do còn chờ nước rút để kiểm tra, rà soát các công trình, dự án trên địa bàn.

Riêng cầu gỗ Ông Cọp, nước sông Bình Bá dâng cao trong trận lũ tối 11/11 đã cuốn trôi toàn bộ cây cầu vào khoảng 21h cùng ngày. Theo ông Biên, công trình này do một đơn vị đầu tư, khai thác kinh doanh và phục vụ nhu cầu đi lại của người dân hai bên bờ sông.

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Cầu gỗ ông Cọp bị mưa lũ cuốn trôi tối 11/11. Ảnh: Anh Biên.

Cầu gỗ Ông Cọp nằm gần Quốc lộ 1, nối xã Tuy An Đông và phường Xuân Đài, dài khoảng 800 m, rộng 2 m, được dựng bằng gỗ, tre nứa. Đây là cây cầu gỗ dài nhất Việt Nam. Công trình chủ yếu phục vụ người đi bộ, xe đạp và xe máy, là tuyến giao thông quan trọng giúp người dân hai bên bờ sông đi lại. Ông Trần Văn Biên cho biết thêm, hầu như năm nào cây cầu cũng bị lũ cuốn trôi vào mùa mưa.

Không chỉ cầu gỗ Ông Cọp, đợt mưa lũ những ngày qua còn gây thiệt hại nặng tại nhiều địa phương phía Đông tỉnh Đắk Lắk.

Theo báo cáo nhanh của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh, tính đến 16h ngày 12/11, toàn tỉnh có 1.126 nhà dân bị ngập, trong đó xã Đồng Xuân có 445 nhà, Tuy An Bắc 420 nhà, Hòa Mỹ 128 nhà, Xuân Phước 67 nhà, số còn lại thuộc các xã Phú Hòa 2, Ô Loan và Tuy An Đông.

Đáng chú ý, tại xã Đồng Xuân có 143 nhà ngập sâu từ 1-3m, xã Tuy An Bắc có nhà ngập từ 0,5-2 m. Mưa dông còn khiến 3 nhà tại các xã Xuân Lộc và Tuy An Nam bị tốc mái.

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Nước lũ gây ngập tại xã Hòa Thịnh ngày 12/11. Ảnh: Nghinh Phong Media.

Mưa lũ cũng làm nhiều tuyến giao thông tại các xã, phường phía Đông tỉnh Đắk Lắk ngập sâu, sạt lở, chia cắt. Tại xã Xuân Lãnh, 4 cầu bị ngập khiến hai thôn Hà Rai và Lãnh Cao bị chia cắt hoàn toàn. Tuyến Quốc lộ 19C, đoạn qua thôn Long Thạch, bị nước lũ tràn qua, chia cắt giao thông giữa xã Đồng Xuân và xã Xuân Lãnh.

Riêng xã Phú Hòa 2 ghi nhận 32 tuyến đường ngập cục bộ.

Trước diễn biến phức tạp của mưa lũ, các địa phương đã di dời, sơ tán 1.211 hộ với 3.408 người đến nơi an toàn. Trong đó, xã Đồng Xuân sơ tán 677 hộ với 1.802 người; xã Xuân Phước 250 hộ với 831 người, xã Tuy An Bắc 235 hộ với 672 người.

Tại xã Tuy An Tây, 1.357 học sinh của 3 trường phải nghỉ học do đường đến trường bị ngập.

Liên quan việc điều tiết hồ chứa, lúc 9h ngày 13/11, Thủy điện Sông Ba Hạ ghi nhận lưu lượng nước về hồ 987 m³/s, lưu lượng xả qua tràn 1.236 m³/s và qua tổ máy phát điện 400 m³/s.

Tổng lưu lượng nước xả về hạ du là 1.636 m³/s, với 12 cửa xả đang mở.

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#Đắk Lắk #Cầu gỗ #Mưa lũ #Sập cầu #Hậu quả #Thiên tai

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