Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Huy động 250 người tìm kiếm du khách mất tích ở Sa Pa

Thành Đạt - Văn Đức

TPO - Sáng 13/11, khoảng 250 cán bộ, chiến sĩ thuộc các lực lượng công an, quân sự và lực lượng liên quan được huy động tham gia tìm kiếm một du khách quốc tịch Kuwait mất liên lạc khi du lịch tại phường Sa Pa (Lào Cai).

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự phường Sa Pa tổ chức họp, hiệp đồng và triển khai phương án tìm kiếm ông Khalid Aldawoud (SN 1975, quốc tịch Kuwait). Cuộc họp do ông Cao Bá Quý, Chủ tịch UBND phường Sa Pa chủ trì.

Theo công an phường Sa Pa, khoảng 20h10 ngày 10/11, đơn vị tiếp nhận thông tin từ nhân viên Đại sứ quán Kuwait đề nghị hỗ trợ tìm kiếm ông Khalid Aldawoud do người này mất liên lạc với gia đình trong nhiều ngày.

48437.jpg
Hơn 250 cán bộ, chiến sĩ được huy động để tìm kiếm du khách nước ngoài mất tích.

Qua xác minh, ông Khalid Aldawoud đến lưu trú tại Green Sapa Homestay từ 5/11. Sáng 7/11, ông nhờ cơ sở lưu trú thuê một xe máy Yamaha PG-1, màu đỏ đen, biển kiểm soát 25AA-526.78.

Khoảng 10h cùng ngày, ông điều khiển xe rời homestay. Kể từ đó, gia đình và người thân không thể liên lạc, chưa xác định được lịch trình di chuyển cũng như tình trạng du khách.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, công an phường Sa Pa triển khai xác minh nhân thân, đặc điểm nhận dạng và phương tiện du khách sử dụng, báo cáo công an tỉnh, đề nghị các đơn vị nghiệp vụ và công an các xã, phường phối hợp rà soát địa bàn, tuyến đường và những nơi người này có khả năng đi qua.

Thông tin tìm kiếm cũng được đăng tải trên các trang mạng xã hội để đề nghị người dân, du khách và các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch phối hợp cung cấp thông tin.

48439.jpg
Hình ảnh du khách nước ngoài mất tích.

Đến tối 12/11, công an phường Sa Pa tìm thấy chiếc xe máy du khách sử dụng tại khu vực Ô Quý Hồ. Từ dấu vết này, lực lượng chức năng tiếp tục khoanh vùng, rà soát những khu vực nghi vấn.

Sáng 13/11, các lực lượng xác định khu vực hồ Thác Bạc và vùng giáp ranh xã Ngũ Chỉ Sơn là những địa bàn trọng điểm cần tập trung tìm kiếm. Phương án được phân công cụ thể cho từng đơn vị.

Đã có khoảng 250 người được huy động để tìm kiếm tại khu vực Sín Chải và Thác Bạc. Trong đó, lực lượng công an có 135 cán bộ, chiến sĩ, lực lượng quân sự 85 người và bộ phận chỉ huy, hậu cần 30 người.

Các tổ tìm kiếm đang rà soát địa bàn, kiểm tra những khu vực nghi vấn, đồng thời vận động người dân cung cấp thông tin liên quan. Lực lượng chức năng tiếp tục triển khai các phương án nhằm xác định tung tích và tình trạng an toàn của du khách.

Xem thêm

#Du khách Kuwait mất tích ở Sa Pa #Tìm người mất tích tại Sa Pa #Huy động lực lượng tìm kiếm du khách mất tích #Khalid Aldawoud #Tìm kiếm người mất tích #Du khách Kuwait #Sa Pa #Cứu nạn cứu hộ

Cùng chuyên mục

Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga đọc thơ Bác Hồ, ca ngợi tinh thần kiên cường của người Việt Nam

Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga đọc thơ Bác Hồ, ca ngợi tinh thần kiên cường của người Việt Nam

TPO - Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga nhắc lại những câu thơ của Chủ tịch Hồ Chí Minh: "Không có việc gì khó/Chỉ sợ lòng không bền/Đào núi và lấp biển/Quyết chí ắt làm nên". Theo bà Valentina Matviyenko, những câu thơ này mô tả chính xác nhất bản chất kiên cường của nhân dân Việt Nam anh hùng.

Không nhận ra Huế, Đà Nẵng 30 năm trước

Không nhận ra Huế, Đà Nẵng 30 năm trước

Những lát cắt đời sống ở Huế, Đà Nẵng, Khánh Hòa, Lâm Đồng qua ống kính của nhiếp ảnh gia Doi Kuro nói lên nhiều điều về từng bước phát triển của miền Trung giai đoạn 1990-1999.

Bộ trưởng Tài chính nói về chống xung đột lợi ích trong kế toán, kiểm toán độc lập

Bộ trưởng Tài chính nói về chống xung đột lợi ích trong kế toán, kiểm toán độc lập

TPO - Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn cho biết, sẽ rà lại các điều kiện, hành vi bị cấm, chống xung đột lợi ích trong dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kế toán, Luật Kiểm toán độc lập nhằm cung cấp dịch vụ chất lượng tốt nhất cho khách hàng và đáp ứng các yêu cầu quản lý.

TPHCM: Khu đất vàng hơn 5.200m2 bên Hồ Con Rùa được định hướng thành quảng trường Tri thức

TPHCM: Khu đất vàng hơn 5.200m2 bên Hồ Con Rùa được định hướng thành quảng trường Tri thức

TPO - Sau khi tiếp nhận khu nhà đất hơn 5.200m2 tại số 3 Công trường Quốc tế (khu vực Hồ Con Rùa, TPHCM), Đại học Kinh tế TPHCM (UEH) định hướng cải tạo, bảo tồn kiến trúc hiện hữu để phát triển thành quảng trường Tri thức, mở không gian trải nghiệm khoa học, nghệ thuật và sinh hoạt cộng đồng cho người dân, học sinh.

[CLIP] Xe tải bất ngờ lao lên lề, tông sập mặt tiền nhà dân ở TPHCM

TPO - Sáng 13/11, khi đến trước nhà số 975 đường Vĩnh Lộc (xã Tân Vĩnh Lộc, TPHCM), chiếc xe tải bất ngờ lao lên lề, tông vào nhà dân. Cú va chạm mạnh khiến mặt tiền căn nhà đổ sập, gạch đá và khung sắt văng tung tóe. Đầu xe tải bị biến dạng, mắc kẹt trong đống đổ nát.

Hà Nội phê duyệt điều chỉnh quy hoạch phân khu sông Hồng: Từng bước di dời, tái thiết các khu dân cư ngoài đê

Hà Nội phê duyệt điều chỉnh quy hoạch phân khu sông Hồng: Từng bước di dời, tái thiết các khu dân cư ngoài đê

TPO - Bản quy hoạch định hướng sông Hồng thành trục không gian xanh, văn hóa và kinh tế chiến lược, đồng thời ưu tiên tuyệt đối cho an toàn phòng chống lũ. Do đó, Hà Nội sẽ từng bước di dời, sắp xếp và quy hoạch lại các khu dân cư ngoài đê, kết hợp với tái định cư và xây dựng mới nhằm nâng cao chất lượng sống, bảo đảm an sinh xã hội cho người dân.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe