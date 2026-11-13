Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Khoa học

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Voi rừng về phá lán trại trong đêm, người dân đốt lửa xua đuổi

Ngọc Tú

TPO - Phát hiện đàn voi rừng xuống gần khu vực dân cư rồi phá lán trại, cây trồng, người dân bản Yên (xã Môn Sơn, Nghệ An) đã cùng nhau đốt lửa, xua đuổi để tránh gây hại đến người.

Trưa 13/11, ông Phạm Mạnh Hùng - Chủ tịch UBND xã Môn Sơn (tỉnh Nghệ An) cho biết, chính quyền địa phương đang phối hợp với các lực lượng chức năng và Vườn quốc gia Pù Mát tìm cách đưa đàn 4 con voi trở lại rừng sâu.

1wupukuiujnyrbwvprpsjuzrvxrqmowf5bunvknfq24gxkbelhpkehlfli2tssehpxh.jpg
Đàn 4 con voi rừng xuất hiện ở xã Môn Sơn (Nghệ An) vào tối 12/11.

Trước đó vào khoảng 22h đêm 12/11, người dân phát hiện đàn 4 con voi xuống khu vực dân cư ở bản Yên (xã Môn Sơn), thuộc vùng đệm Vườn quốc gia Pù Mát. Khi xuống gần khu dân cư, đàn voi đã phá một số lán trại, cây cối của người dân địa phương.

Ngay sau khi nhận được thông tin, UBND xã Môn Sơn đã huy động các lực lượng đến hiện trường, đốt lửa và triển khai biện pháp xua đuổi voi, hạn chế thiệt hại về tài sản và bảo đảm an toàn cho người dân.

"Ngay trong đêm, xã huy động các lực lượng vào khu vực đàn voi xuất hiện, đốt lửa và tìm cách xua đuổi. Tuy nhiên, đến sáng 13/11, cả 4 con voi vẫn quanh quẩn tại khu rừng keo ở bản Yên, chưa chịu trở lại rừng sâu", ông Hùng nói.

2aoborcbvv4exqdwbg6qqsagpkiexee80xhzo6n6.jpg
Các lực lượng phải túc trực, bàn phương án đẩy đuổi voi, tránh gây hại đến người.

Để đảm bảo an toàn, xã Môn Sơn bố trí lực lượng túc trực, theo dõi sát diễn biến và hướng đi của đàn voi để kịp thời xử lý, tránh gây hại đến người dân.

Địa phương cũng phối hợp với Vườn quốc gia Pù Mát và các đơn vị liên quan triển khai phương án đưa đàn voi trở lại rừng sâu, đồng thời chủ động ngăn ngừa nguy cơ xảy ra xung đột giữa voi rừng và người dân.

2aoborcazphrou5tkgocs8dzllped9hfnmwofhx2.jpg
Những đống củi được đốt để xua đuổi voi trong đêm 12/11.

Trước đó vào đầu tháng 11, một đàn voi rừng 6 con xuất hiện tại khu vực bản Vều 2, xã Anh Sơn, tỉnh Nghệ An. Đàn voi này đã phá hỏng 2 lán trại của công nhân và gây thiệt hại một số cây trồng của nông trường cao su.

Xem thêm

#voi rừng #voi #Nghệ An #voi về khu dân cư #voi về phá lán trại #voi xuất hiện ở Nghệ An #voi tự nhiên #rừng

Cùng chuyên mục

Thái Nguyên tính làm đường chuyên dụng chở khoáng sản để giảm bụi

Thái Nguyên tính làm đường chuyên dụng chở khoáng sản để giảm bụi

TPO - Mỗi ngày, hàng ngàn lượt xe tải chở khoáng sản và các phương tiện lưu thông nối đuôi nhau qua Quốc lộ 1B, đoạn qua xã Quang Sơn khiến cuốn bụi mù mịt, phủ kín nhà cửa, cây cối. Chính quyền địa phương đề xuất đầu tư 170 tỷ đồng xây tuyến đường chuyên dụng để giải bài toán vận chuyển khoáng sản, giảm ô nhiễm bụi.

Khi 'sứ giả hoang dã' trở về - Bài 2: Bí mật của đội 'ngự lâm quân' bảo vệ 'nữ hoàng'

Khi 'sứ giả hoang dã' trở về - Bài 2: Bí mật của đội 'ngự lâm quân' bảo vệ 'nữ hoàng'

TPO - Tại sao rừng già thâm u bất tận lại vắng bóng thú hoang, còn góc núi nhô ra biển (bán đảo Sơn Trà, Đà Nẵng), vây quanh bởi hải cảng và đô thị sầm uất, lại giữ được đàn voọc ngũ sắc đông nhất trên thế giới? Bí quyết nằm ở sự quyết liệt, tính bài bản của những 'vệ sỹ' bảo vệ 'nữ hoàng' linh trưởng.

Tàu nghiên cứu Nga trở lại Việt Nam để khảo sát biển

Tàu nghiên cứu Nga trở lại Việt Nam để khảo sát biển

TPO - Tàu nghiên cứu khoa học “Viện sĩ M.A. Lavrentyev” của Liên bang Nga đã quay lại Việt Nam để thực hiện chuyến khảo sát biển chung lần thứ ba, góp phần làm sáng tỏ đặc điểm địa chất, địa vật lý, địa hóa và hải dương học tại khu vực thềm lục địa và sườn lục địa Việt Nam.

'Phép màu' từ công nghệ sinh học và kinh tế tuần hoàn dưới tán rừng

'Phép màu' từ công nghệ sinh học và kinh tế tuần hoàn dưới tán rừng

TPO - Phế phụ phẩm từng bị châm lửa đốt khói đen ngột ngạt bỗng hóa thành dòng dinh dưỡng hồi sinh những tầng đất bạc màu; loài hoa dại ven đồi qua công nghệ sinh học và thuật toán AI bỗng biến thành "vũ khí" khắc chế sâu bệnh thay cho thuốc độc hóa học. Sự kết hợp kỳ diệu giữa công nghệ hiện đại và tư duy kinh tế tuần hoàn ấy đang tạo ra phép màu “đổi đời” cho cả đất và người ở Lục Yên (Lào Cai).

OPPO Find X10 nâng cấp kép: Pin trâu, sạc nhanh "đập tan" định kiến Flagship

OPPO Find X10 nâng cấp kép: Pin trâu, sạc nhanh "đập tan" định kiến Flagship

OPPO Find X10 được nâng cấp về dung lượng pin, khả năng tối ưu năng lượng và công nghệ sạc nhanh. Đây là những thay đổi đáng chú ý nhằm giảm thời gian chờ sạc và giúp người dùng chủ động hơn trong ngày. Bài viết dưới đây sẽ cung cấp thông tin chi tiết giúp bạn dễ dàng đưa ra quyết định mua sắm.

Internet vệ tinh đã kích hoạt tại 196 điểm lõm sóng

Internet vệ tinh đã kích hoạt tại 196 điểm lõm sóng

TPO - Đến ngày 1/11/2026, Internet vệ tinh đã được kích hoạt tại 196 điểm lõm sóng, gồm 154 thôn, bản và 42 cơ sở công lập, góp phần bổ sung kết nối tại những khu vực khó triển khai hạ tầng mạng mặt đất.

Việt Nam - Nhật Bản công bố hoàn tất chuyển giao công nghệ tế bào điều trị ung thư

Việt Nam - Nhật Bản công bố hoàn tất chuyển giao công nghệ tế bào điều trị ung thư

Ngày 9/11, trước sự chứng kiến của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và lãnh đạo cấp cao Việt Nam - Nhật Bản, Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh và Tập đoàn Grandsoul công bố hoàn tất chuyển giao độc quyền công nghệ tế bào gốc và tế bào miễn dịch điều trị ung thư và nhiều bệnh mạn tính nguy hiểm.

Siêu bão ngày càng nhiều, tăng cường hỗ trợ nhà chống bão cho hộ nghèo

Siêu bão ngày càng nhiều, tăng cường hỗ trợ nhà chống bão cho hộ nghèo

TPO - Trong bối cảnh các siêu bão có tần suất đổ bộ nước ta ngày càng nhiều, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương chú trọng phòng, chống bão mạnh, siêu bão, đồng thời thực hiện chính sách hỗ trợ hộ nghèo, gia đình chính sách xây dựng nhà ở phòng tránh bão.

Muốn giữ rừng, phải giúp người dân sống được nhờ rừng

Muốn giữ rừng, phải giúp người dân sống được nhờ rừng

TPO - Với hơn 86.500ha rừng và đất lâm nghiệp được giao quản lý trên địa bàn 9 xã, Ban Quản lý Rừng phòng hộ Tương Dương (Nghệ An) đang triển khai nhiều giải pháp bảo vệ rừng, từ tăng cường tuần tra, kiểm soát đến giao khoán cho cộng đồng dân cư. Theo ông Nguyễn Thành Dũng - Trưởng Ban Quản lý Rừng phòng hộ Tương Dương, bảo vệ rừng chỉ thực sự bền vững khi người dân được tham gia, có thu nhập và nhìn thấy lợi ích thiết thực từ việc giữ rừng.

Đà Nẵng xóa trắng 143 điểm lõm sóng viễn thông

Đà Nẵng xóa trắng 143 điểm lõm sóng viễn thông

TPO - Thành phố Đà Nẵng đã hoàn thành xóa tình trạng lõm sóng tại 143/143 thôn, cụm dân cư, đạt 100% kế hoạch. Đáng chú ý, nhiều khu vực miền núi, địa hình hiểm trở, chưa có điện lưới đã được tiếp cận sóng 4G, 5G và Internet vệ tinh.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe