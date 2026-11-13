Voi rừng về phá lán trại trong đêm, người dân đốt lửa xua đuổi

TPO - Phát hiện đàn voi rừng xuống gần khu vực dân cư rồi phá lán trại, cây trồng, người dân bản Yên (xã Môn Sơn, Nghệ An) đã cùng nhau đốt lửa, xua đuổi để tránh gây hại đến người.

Trưa 13/11, ông Phạm Mạnh Hùng - Chủ tịch UBND xã Môn Sơn (tỉnh Nghệ An) cho biết, chính quyền địa phương đang phối hợp với các lực lượng chức năng và Vườn quốc gia Pù Mát tìm cách đưa đàn 4 con voi trở lại rừng sâu.

Đàn 4 con voi rừng xuất hiện ở xã Môn Sơn (Nghệ An) vào tối 12/11.

Trước đó vào khoảng 22h đêm 12/11, người dân phát hiện đàn 4 con voi xuống khu vực dân cư ở bản Yên (xã Môn Sơn), thuộc vùng đệm Vườn quốc gia Pù Mát. Khi xuống gần khu dân cư, đàn voi đã phá một số lán trại, cây cối của người dân địa phương.

Ngay sau khi nhận được thông tin, UBND xã Môn Sơn đã huy động các lực lượng đến hiện trường, đốt lửa và triển khai biện pháp xua đuổi voi, hạn chế thiệt hại về tài sản và bảo đảm an toàn cho người dân.

"Ngay trong đêm, xã huy động các lực lượng vào khu vực đàn voi xuất hiện, đốt lửa và tìm cách xua đuổi. Tuy nhiên, đến sáng 13/11, cả 4 con voi vẫn quanh quẩn tại khu rừng keo ở bản Yên, chưa chịu trở lại rừng sâu", ông Hùng nói.

Các lực lượng phải túc trực, bàn phương án đẩy đuổi voi, tránh gây hại đến người.

Để đảm bảo an toàn, xã Môn Sơn bố trí lực lượng túc trực, theo dõi sát diễn biến và hướng đi của đàn voi để kịp thời xử lý, tránh gây hại đến người dân.

Địa phương cũng phối hợp với Vườn quốc gia Pù Mát và các đơn vị liên quan triển khai phương án đưa đàn voi trở lại rừng sâu, đồng thời chủ động ngăn ngừa nguy cơ xảy ra xung đột giữa voi rừng và người dân.

Những đống củi được đốt để xua đuổi voi trong đêm 12/11.

Trước đó vào đầu tháng 11, một đàn voi rừng 6 con xuất hiện tại khu vực bản Vều 2, xã Anh Sơn, tỉnh Nghệ An. Đàn voi này đã phá hỏng 2 lán trại của công nhân và gây thiệt hại một số cây trồng của nông trường cao su.