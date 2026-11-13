Phát hiện loài cóc mắt chưa từng được biết đến tại rừng Hà Tĩnh

TPO - Một loài ếch có sừng mới đối với khoa học vừa được phát hiện tại Vườn Quốc gia Vũ Quang (Hà Tĩnh), sau khi các nhà khoa học phân tích đặc điểm hình thái và gene. Loài mới được đặt tên Cóc mắt Vũ Quang, góp phần bổ sung dữ liệu về đa dạng sinh học Việt Nam.

Ngày 12/11, thông tin từ Vườn Quốc gia Vũ Quang (Hà Tĩnh) cho biết, các nhà khoa học vừa công bố một loài ếch có sừng mới đối với khoa học, được đặt tên là Cóc mắt Vũ Quang (Xenophrys vuquangensis).

Loài mới được phát hiện trong đợt khảo sát thực địa tại Vườn Quốc gia Vũ Quang vào tháng 4/2025. Nhóm nghiên cứu thu thập 9 mẫu vật thuộc nhóm ếch có sừng Xenophrys, sau đó tiến hành phân tích đặc điểm hình thái kết hợp giải trình tự gene ty thể 16S.

Kết quả xác định các mẫu vật có những đặc điểm riêng biệt, đủ cơ sở để công nhận là loài mới đối với khoa học. Cóc mắt Vũ Quang có kích thước cơ thể trung bình, chiều dài từ mõm đến huyệt ở con đực dao động 63,9-68,6mm, con cái được ghi nhận dài 77,6mm.

Cận cảnh cá thể cóc có sừng mới tại Vườn Quốc gia Vũ Quang.

Loài có đặc điểm nổi bật là các gờ da trên lưng tạo thành hình gần giống dấu “>—<”, thân màu nâu đỏ hoặc nâu xám, hai bên thân và mặt sau đùi có những đốm trắng lớn.

Qua khảo sát, các cá thể được phát hiện chủ yếu vào ban đêm, từ 19h đến 22h30, tại những khu vực rừng thường xanh, gần suối. Chúng thường xuất hiện trên mặt đất, cành cây hoặc các tảng đá gần suối.

Công trình nghiên cứu có sự tham gia của 10 tác giả thuộc các cơ sở khoa học trong nước và quốc tế. Trong đó, Vườn Quốc gia Vũ Quang có hai cán bộ tham gia với vai trò đồng tác giả là ông Nguyễn Danh Kỳ, Giám đốc và ông Thái Cảnh Toàn, Phó Giám đốc. Kết quả nghiên cứu được công bố trên tạp chí khoa học quốc tế Zootaxa năm 2026.

Đây là phát hiện có ý nghĩa, góp phần bổ sung một loài lưỡng cư mới vào danh lục động vật của Việt Nam, đồng thời cung cấp thêm dữ liệu khoa học về đa dạng sinh học khu vực Trường Sơn. Hiện phạm vi phân bố, quy mô quần thể và tình trạng bảo tồn của loài Cóc mắt Vũ Quang vẫn cần được tiếp tục khảo sát, nghiên cứu.