Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Khoa học

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Phát hiện loài cóc mắt chưa từng được biết đến tại rừng Hà Tĩnh

Hoài Nam

TPO - Một loài ếch có sừng mới đối với khoa học vừa được phát hiện tại Vườn Quốc gia Vũ Quang (Hà Tĩnh), sau khi các nhà khoa học phân tích đặc điểm hình thái và gene. Loài mới được đặt tên Cóc mắt Vũ Quang, góp phần bổ sung dữ liệu về đa dạng sinh học Việt Nam.

Ngày 12/11, thông tin từ Vườn Quốc gia Vũ Quang (Hà Tĩnh) cho biết, các nhà khoa học vừa công bố một loài ếch có sừng mới đối với khoa học, được đặt tên là Cóc mắt Vũ Quang (Xenophrys vuquangensis).

Loài mới được phát hiện trong đợt khảo sát thực địa tại Vườn Quốc gia Vũ Quang vào tháng 4/2025. Nhóm nghiên cứu thu thập 9 mẫu vật thuộc nhóm ếch có sừng Xenophrys, sau đó tiến hành phân tích đặc điểm hình thái kết hợp giải trình tự gene ty thể 16S.

Kết quả xác định các mẫu vật có những đặc điểm riêng biệt, đủ cơ sở để công nhận là loài mới đối với khoa học. Cóc mắt Vũ Quang có kích thước cơ thể trung bình, chiều dài từ mõm đến huyệt ở con đực dao động 63,9-68,6mm, con cái được ghi nhận dài 77,6mm.

2aoborc6zuq07ozdycswwlto5zhunljza2ua7kjw.jpg
Cận cảnh cá thể cóc có sừng mới tại Vườn Quốc gia Vũ Quang.

Loài có đặc điểm nổi bật là các gờ da trên lưng tạo thành hình gần giống dấu “>—<”, thân màu nâu đỏ hoặc nâu xám, hai bên thân và mặt sau đùi có những đốm trắng lớn.

Qua khảo sát, các cá thể được phát hiện chủ yếu vào ban đêm, từ 19h đến 22h30, tại những khu vực rừng thường xanh, gần suối. Chúng thường xuất hiện trên mặt đất, cành cây hoặc các tảng đá gần suối.

Công trình nghiên cứu có sự tham gia của 10 tác giả thuộc các cơ sở khoa học trong nước và quốc tế. Trong đó, Vườn Quốc gia Vũ Quang có hai cán bộ tham gia với vai trò đồng tác giả là ông Nguyễn Danh Kỳ, Giám đốc và ông Thái Cảnh Toàn, Phó Giám đốc. Kết quả nghiên cứu được công bố trên tạp chí khoa học quốc tế Zootaxa năm 2026.

Đây là phát hiện có ý nghĩa, góp phần bổ sung một loài lưỡng cư mới vào danh lục động vật của Việt Nam, đồng thời cung cấp thêm dữ liệu khoa học về đa dạng sinh học khu vực Trường Sơn. Hiện phạm vi phân bố, quy mô quần thể và tình trạng bảo tồn của loài Cóc mắt Vũ Quang vẫn cần được tiếp tục khảo sát, nghiên cứu.

Xem thêm

#Hà Tĩnh #Phát hiện loài cóc mắt chưa từng được biết đến tại rừng Hà Tĩnh #cóc có mắt #khoa học #phát hiện #Vườn Quốc gia Vũ Quang

Cùng chuyên mục

Thái Nguyên tính làm đường chuyên dụng chở khoáng sản để giảm bụi

Thái Nguyên tính làm đường chuyên dụng chở khoáng sản để giảm bụi

TPO - Mỗi ngày, hàng ngàn lượt xe tải chở khoáng sản và các phương tiện lưu thông nối đuôi nhau qua Quốc lộ 1B, đoạn qua xã Quang Sơn khiến cuốn bụi mù mịt, phủ kín nhà cửa, cây cối. Chính quyền địa phương đề xuất đầu tư 170 tỷ đồng xây tuyến đường chuyên dụng để giải bài toán vận chuyển khoáng sản, giảm ô nhiễm bụi.

Khi 'sứ giả hoang dã' trở về - Bài 2: Bí mật của đội 'ngự lâm quân' bảo vệ 'nữ hoàng'

Khi 'sứ giả hoang dã' trở về - Bài 2: Bí mật của đội 'ngự lâm quân' bảo vệ 'nữ hoàng'

TPO - Tại sao rừng già thâm u bất tận lại vắng bóng thú hoang, còn góc núi nhô ra biển (bán đảo Sơn Trà, Đà Nẵng), vây quanh bởi hải cảng và đô thị sầm uất, lại giữ được đàn voọc ngũ sắc đông nhất trên thế giới? Bí quyết nằm ở sự quyết liệt, tính bài bản của những 'vệ sỹ' bảo vệ 'nữ hoàng' linh trưởng.

Tàu nghiên cứu Nga trở lại Việt Nam để khảo sát biển

Tàu nghiên cứu Nga trở lại Việt Nam để khảo sát biển

TPO - Tàu nghiên cứu khoa học “Viện sĩ M.A. Lavrentyev” của Liên bang Nga đã quay lại Việt Nam để thực hiện chuyến khảo sát biển chung lần thứ ba, góp phần làm sáng tỏ đặc điểm địa chất, địa vật lý, địa hóa và hải dương học tại khu vực thềm lục địa và sườn lục địa Việt Nam.

'Phép màu' từ công nghệ sinh học và kinh tế tuần hoàn dưới tán rừng

'Phép màu' từ công nghệ sinh học và kinh tế tuần hoàn dưới tán rừng

TPO - Phế phụ phẩm từng bị châm lửa đốt khói đen ngột ngạt bỗng hóa thành dòng dinh dưỡng hồi sinh những tầng đất bạc màu; loài hoa dại ven đồi qua công nghệ sinh học và thuật toán AI bỗng biến thành "vũ khí" khắc chế sâu bệnh thay cho thuốc độc hóa học. Sự kết hợp kỳ diệu giữa công nghệ hiện đại và tư duy kinh tế tuần hoàn ấy đang tạo ra phép màu “đổi đời” cho cả đất và người ở Lục Yên (Lào Cai).

OPPO Find X10 nâng cấp kép: Pin trâu, sạc nhanh "đập tan" định kiến Flagship

OPPO Find X10 nâng cấp kép: Pin trâu, sạc nhanh "đập tan" định kiến Flagship

OPPO Find X10 được nâng cấp về dung lượng pin, khả năng tối ưu năng lượng và công nghệ sạc nhanh. Đây là những thay đổi đáng chú ý nhằm giảm thời gian chờ sạc và giúp người dùng chủ động hơn trong ngày. Bài viết dưới đây sẽ cung cấp thông tin chi tiết giúp bạn dễ dàng đưa ra quyết định mua sắm.

Internet vệ tinh đã kích hoạt tại 196 điểm lõm sóng

Internet vệ tinh đã kích hoạt tại 196 điểm lõm sóng

TPO - Đến ngày 1/11/2026, Internet vệ tinh đã được kích hoạt tại 196 điểm lõm sóng, gồm 154 thôn, bản và 42 cơ sở công lập, góp phần bổ sung kết nối tại những khu vực khó triển khai hạ tầng mạng mặt đất.

Việt Nam - Nhật Bản công bố hoàn tất chuyển giao công nghệ tế bào điều trị ung thư

Việt Nam - Nhật Bản công bố hoàn tất chuyển giao công nghệ tế bào điều trị ung thư

Ngày 9/11, trước sự chứng kiến của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và lãnh đạo cấp cao Việt Nam - Nhật Bản, Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh và Tập đoàn Grandsoul công bố hoàn tất chuyển giao độc quyền công nghệ tế bào gốc và tế bào miễn dịch điều trị ung thư và nhiều bệnh mạn tính nguy hiểm.

Siêu bão ngày càng nhiều, tăng cường hỗ trợ nhà chống bão cho hộ nghèo

Siêu bão ngày càng nhiều, tăng cường hỗ trợ nhà chống bão cho hộ nghèo

TPO - Trong bối cảnh các siêu bão có tần suất đổ bộ nước ta ngày càng nhiều, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương chú trọng phòng, chống bão mạnh, siêu bão, đồng thời thực hiện chính sách hỗ trợ hộ nghèo, gia đình chính sách xây dựng nhà ở phòng tránh bão.

Muốn giữ rừng, phải giúp người dân sống được nhờ rừng

Muốn giữ rừng, phải giúp người dân sống được nhờ rừng

TPO - Với hơn 86.500ha rừng và đất lâm nghiệp được giao quản lý trên địa bàn 9 xã, Ban Quản lý Rừng phòng hộ Tương Dương (Nghệ An) đang triển khai nhiều giải pháp bảo vệ rừng, từ tăng cường tuần tra, kiểm soát đến giao khoán cho cộng đồng dân cư. Theo ông Nguyễn Thành Dũng - Trưởng Ban Quản lý Rừng phòng hộ Tương Dương, bảo vệ rừng chỉ thực sự bền vững khi người dân được tham gia, có thu nhập và nhìn thấy lợi ích thiết thực từ việc giữ rừng.

Đà Nẵng xóa trắng 143 điểm lõm sóng viễn thông

Đà Nẵng xóa trắng 143 điểm lõm sóng viễn thông

TPO - Thành phố Đà Nẵng đã hoàn thành xóa tình trạng lõm sóng tại 143/143 thôn, cụm dân cư, đạt 100% kế hoạch. Đáng chú ý, nhiều khu vực miền núi, địa hình hiểm trở, chưa có điện lưới đã được tiếp cận sóng 4G, 5G và Internet vệ tinh.

Doanh nghiệp ngày càng cần bảo vệ môi trường để duy trì năng lực cạnh tranh. Hội thảo tại Cần Thơ đề xuất chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn và liên kết vùng.

Doanh nghiệp với trách nhiệm bảo vệ môi trường để phát triển bền vững

TPO - Đối với doanh nghiệp, bảo vệ môi trường đã chuyển từ nghĩa vụ đối phó thành điều kiện tồn tại và năng lực cạnh tranh. Đặt lợi nhuận trước mắt lên trên nghĩa vụ môi trường không chỉ để lại hậu quả lâu dài cho cộng đồng, chính doanh nghiệp cũng sẽ bị đẩy ra khỏi chuỗi giá trị.

Từ tiếng kẻng xe rác đến bản đồ số nhắc nhở giờ thu gom

Từ tiếng kẻng xe rác đến bản đồ số nhắc nhở giờ thu gom

TPO - Từ những con hẻm từng có nơi 3-5 ngày mới được thu gom rác, phường Thanh Khê (TP Đà Nẵng) đang tạo chuyển biến bằng mô hình đặt thùng rác theo khung giờ. Không chỉ thay đổi phương thức thu gom, cách làm mới còn hướng đến thay đổi thói quen của người dân, tư duy phục vụ của công nhân môi trường và ứng dụng công nghệ số trong quản lý đô thị.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe