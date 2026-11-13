Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Khoa học

AI mở ra siêu chu kỳ đầu tư công nghệ mới: Doanh nghiệp nào sẽ hưởng lợi?

P.V

Chi tiêu cho AI vượt quy mô thị trường phần mềm toàn cầu: Cơ hội nào cho doanh nghiệp dịch vụ Công nghệ thông tin?

anh-chup-man-hinh-2026-11-13-luc-092756.png
AI tạo nên thách thức nhưng cũng mở ra nhiều cơ hội trong tương lai

Gartner dự báo chi tiêu AI đạt 2.670 tỷ USD: FPT có bước vào chu kỳ tăng trưởng mới?

Từ trung tâm dữ liệu, chip đến phần mềm và dịch vụ, AI đang tạo ra một chu kỳ đầu tư mới. Khi dòng vốn dần mở rộng từ xây dựng hạ tầng sang triển khai ứng dụng thực tế, cơ hội tăng trưởng cũng đang dịch chuyển sang các doanh nghiệp có năng lực tư vấn, tích hợp và vận hành AI.

Các tổ chức nghiên cứu liên tục nâng dự báo

Trong nhiều thập kỷ, phần mềm và dịch vụ CNTT luôn nằm trong nhóm thị trường công nghệ lớn nhất thế giới. Tuy nhiên, sự phát triển của AI đang làm thay đổi đáng kể quy mô và cơ cấu chi tiêu của ngành.

Theo dự báo của Gartner, chi tiêu toàn cầu cho phần mềm năm 2026 ước đạt 1.464 tỷ USD, tăng 15,2% so với năm trước. Trong khi đó, tổng chi tiêu liên quan đến AI được dự báo đạt 2.670 tỷ USD, tăng 49,5% và có thể lên tới 3.637 tỷ USD vào năm 2027. Trong đó, chi tiêu toàn cầu cho AI Services dự kiến đạt khoảng 576 tỷ USD năm 2026 và tăng lên gần 746 tỷ USD vào năm 2027. Xa hơn, tổ chức này ước tính các dự án chuyển đổi AI và bổ sung tính năng AI vào hệ thống hiện hữu có thể tạo ra cơ hội thị trường khoảng 1.200 tỷ USD vào năm 2030.

anh-chup-man-hinh-2026-11-13-luc-092731.png
Hội thảo quản trị doanh nghiệp "AI thực chiến"

Gartner đã liên tục nâng dự báo trong năm, từ khoảng 2.528 tỷ USD hồi tháng 1 lên 2.670 tỷ USD trong báo cáo tháng 9, phần lớn do nhu cầu hạ tầng tăng mạnh hơn kỳ vọng. Riêng hạ tầng AI chiếm khoảng 1.484 tỷ USD, tương đương 55,6% tổng chi tiêu AI năm 2026.

Các tổ chức khác cũng đưa ra dự báo cùng chiều. Theo IDC, chi tiêu hạ tầng AI toàn cầu quý II/2026 đạt 121,4 tỷ USD, tăng 53,3% so với cùng kỳ, và có thể đạt 521 tỷ USD cho cả năm. J.P. Morgan Global Research dự báo vốn đầu tư cho AI năm 2026 đạt khoảng 900 tỷ USD, nâng tổng vốn tích lũy đến năm 2030 lên khoảng 5.500 tỷ USD.

Một điểm đáng chú ý khác là tốc độ tăng trưởng của thị trường dịch vụ công nghệ nói chung thấp hơn đáng kể so với phân khúc AI. Gartner dự báo chi tiêu toàn cầu cho nhóm Services năm 2026 tăng khoảng 4,4%, trong khi chi tiêu cho AI Services tăng trưởng nhanh hơn nhiều. Sự khác biệt này cho thấy tăng trưởng không còn phân bổ đồng đều trong toàn ngành mà đang tập trung vào các lĩnh vực có khả năng đáp ứng nhu cầu triển khai AI.

FPT có bước vào chu kỳ tăng trưởng mới?

Trong bối cảnh đó, kết quả kinh doanh của FPT cho thấy những tín hiệu đáng chú ý. Trong 9 tháng đầu năm 2026, doanh thu dịch vụ AI và Phân tích dữ liệu đạt 2.915 tỷ đồng, tăng 55% so với cùng kỳ, cao hơn đáng kể mức tăng 12,4% của doanh thu hợp nhất.

Cùng kỳ, doanh thu ký mới của mảng Dịch vụ CNTT nước ngoài đạt 36.137 tỷ đồng, tăng 23,1%. FPT cũng thắng thầu 16 dự án có giá trị trên 10 triệu USD mỗi dự án, cho thấy doanh nghiệp tiếp tục tiếp cận được các bài toán công nghệ quy mô lớn từ khách hàng quốc tế.

anh-chup-man-hinh-2026-11-13-luc-092706.png
FPT sẽ tận dụng được xu hướng mới để tiếp tục phát triển dựa trên nền tảng vững mạnh

Đáng chú ý, AI đang dần trở thành một cấu phần trong các chương trình chuyển đổi số quy mô lớn, thay vì chỉ dừng lại ở những dự án thử nghiệm riêng lẻ. Đây là xu hướng quan trọng bởi các dự án tích hợp AI vào hệ thống vận hành hiện hữu thường đòi hỏi phạm vi triển khai rộng, thời gian hợp tác dài và sự tham gia của nhiều năng lực công nghệ khác nhau.

Không chỉ tham gia ở tầng dịch vụ, FPT còn hiện diện trong mảng hạ tầng AI thông qua hai AI Factory tại Việt Nam và Nhật Bản. Theo báo cáo phân tích của SSI Research công bố tháng 10/2026, mảng AI Factory đã bắt đầu có lãi từ quý II/2026. Trước đó, trong công bố kết quả kinh doanh 6 tháng, FPT cho biết hai AI Factory đã đạt tỷ lệ khai thác trên 90%.

Việc hiện diện đồng thời ở hạ tầng, nền tảng và dịch vụ tạo điều kiện để FPT tham gia nhiều khâu trong chuỗi giá trị AI. Tuy nhiên, lợi thế này chỉ thực sự có ý nghĩa khi doanh nghiệp chuyển hóa được năng lực công nghệ thành các hợp đồng thương mại và doanh thu bền vững.

Trên thực tế, hoạt động hợp tác của FPT thời gian gần đây đang cho thấy định hướng mở rộng sang các bài toán ứng dụng AI theo ngành.

Đầu tháng 11/2026, FPT, Vietnam Airlines và Skywise – đơn vị cung cấp dịch vụ số của Airbus – ký biên bản ghi nhớ hợp tác nghiên cứu phát triển các giải pháp AI cho ngành hàng không. Ba bên dự kiến kết hợp dữ liệu và kinh nghiệm khai thác của Vietnam Airlines, nền tảng phân tích Skywise cùng năng lực công nghệ, tích hợp hệ thống và phát triển AI của FPT. Các hướng nghiên cứu ban đầu tập trung vào nâng cao độ tin cậy của đội tàu bay, hỗ trợ kỹ thuật - bảo dưỡng và xử lý các tình huống gián đoạn khai thác.

Tại Nhật Bản, FPT tiếp tục mở rộng định hướng hợp tác trong các lĩnh vực công nghệ chiến lược. Tại Diễn đàn công tư về hợp tác kinh tế và khoa học công nghệ Việt Nam - Nhật Bản tháng 11/2026, doanh nghiệp đề xuất năm trụ cột hợp tác, trong đó có phát triển hạ tầng AI chủ quyền, thúc đẩy chuyển đổi AI cho doanh nghiệp và chuỗi cung ứng trong các ngành ô tô, điện tử, logistics, năng lượng; đào tạo nhân lực AI và công nghệ lượng tử.

Những hoạt động này cho thấy FPT đang tìm cách mở rộng vai trò từ nhà cung cấp dịch vụ CNTT sang đối tác đồng hành trong quá trình chuyển đổi AI của doanh nghiệp, đặc biệt tại những thị trường có nhu cầu hiện đại hóa hệ thống công nghệ lớn như Nhật Bản.

Nếu giai đoạn đầu của làn sóng AI chủ yếu thuộc về các nhà sản xuất chip và tập đoàn sở hữu hạ tầng điện toán quy mô lớn, thì giai đoạn tiếp theo nhiều khả năng sẽ mở rộng sang những doanh nghiệp có khả năng đưa AI vào hoạt động sản xuất, kinh doanh hằng ngày. Khi năng lực tính toán dần được mở rộng, nhu cầu về tư vấn, tích hợp, phát triển ứng dụng và vận hành AI sẽ trở thành một thị trường tăng trưởng quan trọng.

Đây cũng là cơ hội để các doanh nghiệp dịch vụ CNTT tái định vị vai trò trong chuỗi giá trị công nghệ. Với FPT, khả năng tận dụng tệp khách hàng quốc tế, kết hợp năng lực hạ tầng, công nghệ và triển khai thực tế sẽ là yếu tố quyết định liệu doanh nghiệp có thể nắm bắt được chu kỳ tăng trưởng mới do AI tạo ra hay không.

Xem thêm

#Công nghệ FPT #AI #dịch vụ công nghệ #công nghệ thông tin

Cùng chuyên mục

Thái Nguyên tính làm đường chuyên dụng chở khoáng sản để giảm bụi

Thái Nguyên tính làm đường chuyên dụng chở khoáng sản để giảm bụi

TPO - Mỗi ngày, hàng ngàn lượt xe tải chở khoáng sản và các phương tiện lưu thông nối đuôi nhau qua Quốc lộ 1B, đoạn qua xã Quang Sơn khiến cuốn bụi mù mịt, phủ kín nhà cửa, cây cối. Chính quyền địa phương đề xuất đầu tư 170 tỷ đồng xây tuyến đường chuyên dụng để giải bài toán vận chuyển khoáng sản, giảm ô nhiễm bụi.

Khi 'sứ giả hoang dã' trở về - Bài 2: Bí mật của đội 'ngự lâm quân' bảo vệ 'nữ hoàng'

Khi 'sứ giả hoang dã' trở về - Bài 2: Bí mật của đội 'ngự lâm quân' bảo vệ 'nữ hoàng'

TPO - Tại sao rừng già thâm u bất tận lại vắng bóng thú hoang, còn góc núi nhô ra biển (bán đảo Sơn Trà, Đà Nẵng), vây quanh bởi hải cảng và đô thị sầm uất, lại giữ được đàn voọc ngũ sắc đông nhất trên thế giới? Bí quyết nằm ở sự quyết liệt, tính bài bản của những 'vệ sỹ' bảo vệ 'nữ hoàng' linh trưởng.

Tàu nghiên cứu Nga trở lại Việt Nam để khảo sát biển

Tàu nghiên cứu Nga trở lại Việt Nam để khảo sát biển

TPO - Tàu nghiên cứu khoa học “Viện sĩ M.A. Lavrentyev” của Liên bang Nga đã quay lại Việt Nam để thực hiện chuyến khảo sát biển chung lần thứ ba, góp phần làm sáng tỏ đặc điểm địa chất, địa vật lý, địa hóa và hải dương học tại khu vực thềm lục địa và sườn lục địa Việt Nam.

'Phép màu' từ công nghệ sinh học và kinh tế tuần hoàn dưới tán rừng

'Phép màu' từ công nghệ sinh học và kinh tế tuần hoàn dưới tán rừng

TPO - Phế phụ phẩm từng bị châm lửa đốt khói đen ngột ngạt bỗng hóa thành dòng dinh dưỡng hồi sinh những tầng đất bạc màu; loài hoa dại ven đồi qua công nghệ sinh học và thuật toán AI bỗng biến thành "vũ khí" khắc chế sâu bệnh thay cho thuốc độc hóa học. Sự kết hợp kỳ diệu giữa công nghệ hiện đại và tư duy kinh tế tuần hoàn ấy đang tạo ra phép màu “đổi đời” cho cả đất và người ở Lục Yên (Lào Cai).

OPPO Find X10 nâng cấp kép: Pin trâu, sạc nhanh "đập tan" định kiến Flagship

OPPO Find X10 nâng cấp kép: Pin trâu, sạc nhanh "đập tan" định kiến Flagship

OPPO Find X10 được nâng cấp về dung lượng pin, khả năng tối ưu năng lượng và công nghệ sạc nhanh. Đây là những thay đổi đáng chú ý nhằm giảm thời gian chờ sạc và giúp người dùng chủ động hơn trong ngày. Bài viết dưới đây sẽ cung cấp thông tin chi tiết giúp bạn dễ dàng đưa ra quyết định mua sắm.

Internet vệ tinh đã kích hoạt tại 196 điểm lõm sóng

Internet vệ tinh đã kích hoạt tại 196 điểm lõm sóng

TPO - Đến ngày 1/11/2026, Internet vệ tinh đã được kích hoạt tại 196 điểm lõm sóng, gồm 154 thôn, bản và 42 cơ sở công lập, góp phần bổ sung kết nối tại những khu vực khó triển khai hạ tầng mạng mặt đất.

Việt Nam - Nhật Bản công bố hoàn tất chuyển giao công nghệ tế bào điều trị ung thư

Việt Nam - Nhật Bản công bố hoàn tất chuyển giao công nghệ tế bào điều trị ung thư

Ngày 9/11, trước sự chứng kiến của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và lãnh đạo cấp cao Việt Nam - Nhật Bản, Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh và Tập đoàn Grandsoul công bố hoàn tất chuyển giao độc quyền công nghệ tế bào gốc và tế bào miễn dịch điều trị ung thư và nhiều bệnh mạn tính nguy hiểm.

Siêu bão ngày càng nhiều, tăng cường hỗ trợ nhà chống bão cho hộ nghèo

Siêu bão ngày càng nhiều, tăng cường hỗ trợ nhà chống bão cho hộ nghèo

TPO - Trong bối cảnh các siêu bão có tần suất đổ bộ nước ta ngày càng nhiều, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương chú trọng phòng, chống bão mạnh, siêu bão, đồng thời thực hiện chính sách hỗ trợ hộ nghèo, gia đình chính sách xây dựng nhà ở phòng tránh bão.

Muốn giữ rừng, phải giúp người dân sống được nhờ rừng

Muốn giữ rừng, phải giúp người dân sống được nhờ rừng

TPO - Với hơn 86.500ha rừng và đất lâm nghiệp được giao quản lý trên địa bàn 9 xã, Ban Quản lý Rừng phòng hộ Tương Dương (Nghệ An) đang triển khai nhiều giải pháp bảo vệ rừng, từ tăng cường tuần tra, kiểm soát đến giao khoán cho cộng đồng dân cư. Theo ông Nguyễn Thành Dũng - Trưởng Ban Quản lý Rừng phòng hộ Tương Dương, bảo vệ rừng chỉ thực sự bền vững khi người dân được tham gia, có thu nhập và nhìn thấy lợi ích thiết thực từ việc giữ rừng.

Đà Nẵng xóa trắng 143 điểm lõm sóng viễn thông

Đà Nẵng xóa trắng 143 điểm lõm sóng viễn thông

TPO - Thành phố Đà Nẵng đã hoàn thành xóa tình trạng lõm sóng tại 143/143 thôn, cụm dân cư, đạt 100% kế hoạch. Đáng chú ý, nhiều khu vực miền núi, địa hình hiểm trở, chưa có điện lưới đã được tiếp cận sóng 4G, 5G và Internet vệ tinh.

Doanh nghiệp ngày càng cần bảo vệ môi trường để duy trì năng lực cạnh tranh. Hội thảo tại Cần Thơ đề xuất chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn và liên kết vùng.

Doanh nghiệp với trách nhiệm bảo vệ môi trường để phát triển bền vững

TPO - Đối với doanh nghiệp, bảo vệ môi trường đã chuyển từ nghĩa vụ đối phó thành điều kiện tồn tại và năng lực cạnh tranh. Đặt lợi nhuận trước mắt lên trên nghĩa vụ môi trường không chỉ để lại hậu quả lâu dài cho cộng đồng, chính doanh nghiệp cũng sẽ bị đẩy ra khỏi chuỗi giá trị.

Từ tiếng kẻng xe rác đến bản đồ số nhắc nhở giờ thu gom

Từ tiếng kẻng xe rác đến bản đồ số nhắc nhở giờ thu gom

TPO - Từ những con hẻm từng có nơi 3-5 ngày mới được thu gom rác, phường Thanh Khê (TP Đà Nẵng) đang tạo chuyển biến bằng mô hình đặt thùng rác theo khung giờ. Không chỉ thay đổi phương thức thu gom, cách làm mới còn hướng đến thay đổi thói quen của người dân, tư duy phục vụ của công nhân môi trường và ứng dụng công nghệ số trong quản lý đô thị.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe