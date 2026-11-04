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Kinh tế

FPT và Microsoft thúc đẩy phát triển phần mềm với AI Agent

P.V

FPT và Microsoft vừa chia sẻ giải pháp ứng dụng AI trong phát triển phần mềm, giúp doanh nghiệp nâng cao hiệu quả vận hành, tăng cường năng lực quản trị, cải thiện chất lượng dịch vụ và bảo đảm an toàn trong toàn bộ quy trình phát triển.

Tại sự kiện, các lãnh đạo doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam và chuyên gia trong các lĩnh vực ngân hàng, tài chính, bảo hiểm, năng lượng, tiêu dùng và bất động sản cùng thảo luận chiến lược giúp doanh nghiệp phát triển AI trong tổ chức. Trọng tâm là chuyển đổi từ ứng dụng AI ở cấp độ cá nhân tới triển khai trên toàn bộ quy trình phát triển phần mềm của doanh nghiệp, qua đó nâng cao tốc độ triển khai, hiệu quả kỹ thuật và tạo ra những kết quả rõ rệt.

FPT và Microsoft thúc đẩy phát triển phần mềm với AI Agent ảnh 1

FPT và Microsoft đồng tổ chức hội thảo: “Tăng tốc Phát triển Phần mềm với AI: Đo lường, Quản trị & Tối ưu” tại Hà Nội.

Cụ thể tại hội thảo, các chuyên gia đã phân tích quá trình phát triển của AI trong doanh nghiệp. Ban đầu, AI được sử dụng như trợ lý ảo (AI assistant). Sau đó, doanh nghiệp dần chuyển đổi sang các mô hình, như con người cộng tác với tác nhân AI (AI agent), mô hình nhóm AI agent chuyên biệt (team-based agent) và tiến tới mô hình AI-First, phát triển hệ thống với AI là trọng tâm. Theo các chuyên gia, các AI agent đang ngày càng đảm nhiệm nhiều vai trò trong toàn bộ quy trình phát triển phần mềm, từ lập kế hoạch, lập trình, kiểm thử đến triển khai và vận hành.

Thực tế đã chứng minh tiềm năng nâng cao năng suất dựa trên AI. Một nghiên cứu của Microsoft năm 2026, thực hiện với hơn 16.000 kỹ sư CNTT, cho thấy đội ngũ phát triển phần mềm hoàn thành nhiều hơn 40,5% số lượng tác vụ khi sử dụng GitHub Copilot chuyên sâu. Khi AI được tích hợp sâu hơn vào toàn bộ vòng đời phát triển phần mềm, các doanh nghiệp đang chuyển trọng tâm ưu tiên sang bài toán tối ưu lợi ích từ AI một cách an toàn và bền vững.

Đáp ứng nhu cầu của thị trường, vừa qua FPT đã ra mắt FPT Digital Foundry™, giải pháp được thiết kế nhằm mở rộng năng lực GitHub Copilot từ một trợ lý lập trình cá nhân thành một hệ thống phát triển phần mềm cấp doanh nghiệp có khả năng quản trị, đo lường và mở rộng quy mô.

Thực tế triển khai cho thấy tăng tốc độ phát triển chưa chắc đồng nghĩa với cải thiện chất lượng. Các số liệu được chia sẻ tại hội thảo phản ánh một thực tế đáng chú ý của ngành phần mềm hiện nay: AI giúp tăng 30% số lượng tính năng phát hành, nhưng đồng thời tỷ lệ phát sinh lỗi tăng 30% và tỷ lệ phải làm lại trong quá trình triển khai tăng 15%. Điều này cho thấy nếu thiếu cơ chế quản trị phù hợp, năng suất tăng thêm có thể đi kèm với chi phí sửa lỗi và rủi ro vận hành.

Nhằm giải quyết nghịch lý này, FPT Digital Foundry™ cung cấp một mô hình quản trị toàn diện cho hoạt động phát triển phần mềm ứng dụng AI. Thông qua giải pháp, doanh nghiệp có thể quản lý quá trình AI được sử dụng, liên tục đánh giá tác động của AI đến tiến độ triển khai và chất lượng sản phẩm, đồng thời tái sử dụng những tri thức và kinh nghiệm đã được kiểm chứng giữa các dự án.

Nền tảng còn tích hợp các quy trình chuẩn hóa, những AI Agent chuyên biệt, kinh nghiệm kỹ thuật, cùng các cơ chế bảo mật, tuân thủ và giám sát của con người để tối ưu hoạt động phát triển phần mềm. Trong một dự án khác FPT triển khai cùng khách hàng Mỹ, FPT Digital Foundry™ đã giúp giảm tỷ lệ phát sinh lỗi từ 30% xuống còn 7%.

Ông Phan Hồng Sơn, Giám đốc Công nghệ Microsoft Việt Nam, chia sẻ: “FPT Digital Foundry™ là một ví dụ nổi bật của FPT trong việc phát triển các giải pháp trên nền công nghệ của Microsoft như GitHub Copilot, đồng thời đưa kinh nghiệm kỹ thuật và triển khai trên quy mô toàn cầu của mình vào để hỗ trợ các doanh nghiệp ứng dụng AI trên quy mô lớn một cách hiệu quả, có khả năng quản trị sâu và đo lường kết quả rõ ràng. Đây cũng là minh chứng cho mối quan hệ hợp tác lâu dài giữa Microsoft và FPT, cũng như cam kết chung của chúng tôi trong việc đưa những đổi mới về AI vào thực tiễn và tạo ra các kết quả kinh doanh thiết thực cho doanh nghiệp”.

Ông Frank Bignone, Trưởng ban Chiến lược & Tăng trưởng Toàn cầu, Tập đoàn FPT, cho biết: “FPT Digital Foundry™ là giải pháp giúp doanh nghiệp khai thác giá trị từ AI một cách hiệu quả và bền vững hơn. Giải pháp hỗ trợ khách hàng xác định những phương pháp vận hành tối ưu, nhân rộng các mô hình thành công sang các dự án khác, đồng thời liên tục nâng cao chất lượng và tính ổn định trong phát triển phần mềm. Tăng cường hợp tác với Microsoft, chúng tôi đặt mục tiêu chuyển hóa những lợi ích này thành giá trị kinh doanh thiết thực, có thể duy trì và mở rộng”.

Hội thảo tiếp tục cụ thể hóa quan hệ hợp tác chiến lược ngày càng sâu rộng giữa FPT và Microsoft đã được đặt nền móng từ năm 1996.

Năm 2026, FPT trở thành đối tác tích hợp hệ thống doanh nghiệp đầu tiên tại Đông Nam Á đạt danh hiệu Frontier Partner của Microsoft. Đồng thời, hai bên tiếp tục mở rộng hợp tác nhằm thúc đẩy đổi mới AI và ứng dụng AI ở quy mô doanh nghiệp tại châu Á. Trong khuôn khổ hợp tác, FPT đảm nhận vai trò AI Frontier Company, đồng thời phối hợp cùng Microsoft nghiên cứu, thử nghiệm các công nghệ AI thế hệ mới, phát triển kiến trúc tham chiếu và các mô hình ứng dụng AI có khả năng nhân rộng trong doanh nghiệp.

Những bước tiến này tạo nền tảng để hai bên tăng cường năng lực đồng sáng tạo, phát triển nhân lực và triển khai các giải pháp AI toàn diện, qua đó hỗ trợ doanh nghiệp chuyển từ thử nghiệm sang ứng dụng AI trên quy mô lớn, tạo ra giá trị kinh doanh thiết thực và bền vững.

#FPT Microsoft #AI Agent

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