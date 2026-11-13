Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Bạn đọc

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Vụ sông Cha kêu cứu: Dân mất đất canh tác, ai đền?

Tuấn Nguyễn
Tiền Lê
Huỳnh Thuỷ
Thái Lâm

TPO - Sạt lở kéo dài khiến nhiều hộ dân ven sông Krông Nô (còn gọi sông Cha) mất đất sản xuất, cuộc sống khó khăn. Dù nhiều lần kiến nghị, người dân vẫn chưa được bồi thường.

Đất bị sạt lở xuống sông, người dân chưa được bồi thường, hỗ trợ.

Có nhà mất toàn bộ đất canh tác

Với người dân sống dọc sông Krông Nô (còn gọi sông Cha, chảy qua địa phận tỉnh Đắk Lắk và Lâm Đồng), đất đai không chỉ là tài sản mà còn là nguồn sống của cả gia đình. Thế nhưng, qua nhiều năm, sạt lở liên tiếp xảy ra khiến những thửa đất sản xuất dần bị dòng sông cuốn trôi. Có gia đình mất gần như toàn bộ diện tích canh tác, có hộ chỉ còn lại vài sào đất.

Ông Đặng Xong (78 tuổi, trú thôn Đức Xuyên, xã Quảng Phú, tỉnh Lâm Đồng) cho biết, gia đình từng có 2,5ha đất sản xuất ven sông. Tuy nhiên, qua nhiều năm sạt lở, diện tích đất liên tục bị cuốn trôi. Gia đình ông đã trải qua 4 đợt bồi thường, nhưng tổng diện tích được đền bù mới khoảng 4 sào, với số tiền hơn 200 triệu đồng. Phần đất bị sạt lở từ năm 2009 đến nay vẫn chưa được giải quyết.

tp-3.jpg
Ông Đặng Xong xót xa khi đất sản xuất càng ngày bị thu hẹp.

Theo ông Đặng Xong, gia đình sống chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp. Khi đất bị cuốn xuống sông, nguồn thu nhập cũng mất theo. Số tiền đã nhận không đủ để mua lại đất canh tác. Ông mong muốn các cấp có thẩm quyền xem xét, hỗ trợ để gia đình có điều kiện mua đất sản xuất, ổn định cuộc sống.

Cùng cảnh ngộ, ông Huỳnh Đắc Long (xã Quảng Phú) cho biết, gia đình từng có khoảng 3,5ha đất sản xuất ven sông Krông Nô. Sau nhiều năm sạt lở, phần lớn diện tích đã bị cuốn trôi, hiện chỉ còn hơn 2 sào đất trồng bắp.

Theo ông Long, trước năm 2012, gia đình được Công ty Thủy điện Buôn Kuốp hỗ trợ, bồi thường qua hai đợt. Tuy nhiên, từ đó đến nay, khoảng 8 sào đất tiếp tục bị sạt lở nhưng chưa được giải quyết. Gia đình đã nhiều lần kiến nghị chính quyền địa phương và doanh nghiệp. “Tiền bồi thường, hỗ trợ chỉ đủ ‘đi chợ mua mắm’”, ông Long chia sẻ.

tp-6.jpg
Bà Dương Thị ﻿Bông (thôn Đức Xuyên, xã Quảng Phú, Lâm Đồng) xót xa nhìn đất bị mất dần.

Sạt lở lấn sâu 300m, đền bù vẫn giậm chân tại chỗ

Theo UBND xã Nam Ka, địa phương ghi nhận 8 điểm sạt lở dọc sông Krông Nô, trong đó các khu vực bị ảnh hưởng nghiêm trọng tập trung tại Tổ tự quản số 2 và số 3, buôn Plao Siêng.

Ông Nguyễn Chí Luận, Chủ tịch UBND xã Nam Ka cho biết, nguyên nhân gây sạt lở bờ sông Krông Nô đang được các cơ quan chuyên môn đánh giá, xác định. Đối với công tác bồi thường, hỗ trợ thiệt hại do sạt lở, từ trước đến nay, chỉ có Công ty Thủy điện Buôn Kuốp là đơn vị thực hiện chi trả cho người dân. Tuy nhiên, từ năm 2019 đến nay, vẫn còn 35 hộ dân thuộc các đợt bồi thường trước chưa được giải quyết dứt điểm.

Trước những kiến nghị của người dân, vừa qua, UBND xã Nam Ka đã làm việc với Công ty Thủy điện Buôn Kuốp để thống nhất phương án xử lý các tồn đọng trong công tác bồi thường, hỗ trợ. Cụ thể, hai bên thống nhất giải quyết các trường hợp thuộc đợt 7 trên địa bàn xã Ea Rbin (cũ), đợt 3 trên địa bàn xã Nam Ka (cũ); đồng thời triển khai đo đạc, lập bản đồ địa chính và cắm mốc ranh giới sạt lở phục vụ công tác bồi thường đợt 8.

Tại buổi làm việc, Công ty Thủy điện Buôn Kuốp cam kết sẵn sàng tạm ứng toàn bộ kinh phí để UBND xã Nam Ka và các đơn vị liên quan triển khai những công việc trên sau khi được UBND tỉnh chấp thuận. Tuy nhiên tới nay, công tác hỗ trợ cho các hộ dân mất đất vẫn chưa được giải quyết.

Trong khi sạt lở ngày càng diễn biến phức tạp, có nơi lấn sâu vào đất liền khoảng 200-300m, vượt xa phạm vi sạt lở đợt 7. "Tuần tới, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lâm Đồng sẽ làm việc với các đơn vị liên quan về công tác bồi thường, hỗ trợ cho người dân", ông Luận thông tin.

tp-67.jpg
Trên sông Krông Nô có hoạt động của thủy điện.

Còn tại xã Quảng Phú, ông Ngân Thanh Hải, Phó Chủ tịch UBND xã, cho biết Công ty Thủy điện Buôn Kuốp đã thực hiện 5 đợt hỗ trợ, bồi thường. Tuy nhiên, đến đợt thứ 6, vẫn còn khoảng 66 hộ dân với tổng diện tích bị ảnh hưởng khoảng 3,92ha chưa được giải quyết.

Theo ông Hải, phía doanh nghiệp cho rằng pháp luật hiện hành chưa có quy định cụ thể về bồi thường thiệt hại do sạt lở nên công ty không có cơ sở pháp lý để tự thỏa thuận chi trả cho người dân. Đây là một trong những vướng mắc khiến việc giải quyết quyền lợi cho các hộ dân kéo dài.

Chưa hết, theo ông Ngân Thanh Hải, nguyên nhân gây sạt lở bờ sông Krông Nô đã được các cơ quan chức năng nghiên cứu, đánh giá từ năm 2020, xác định 6 nhóm gồm: hoạt động xả nước của các nhà máy thủy điện; khai thác cát; quy luật vận động tự nhiên của dòng chảy; đặc điểm địa chất ven sông; biến đổi khí hậu và các hoạt động của con người.

“Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa xác định được tỷ lệ tác động của từng nguyên nhân. Đây là khó khăn lớn trong việc xác định trách nhiệm bồi thường, hỗ trợ cho người dân”, ông Hải cho biết.

tp.jpg
tp-9.jpg
tp-663.jpg
Tàu hút cát tiến sát bờ sông bị sạt lở nghiêm trọng.

Trong khi đó, hoạt động khai thác cát trên sông Krông Nô vẫn diễn ra, địa phương khó quản lý. Theo lãnh đạo UBND xã Quảng Phú, từ đầu năm 2026, địa phương đã đề nghị các doanh nghiệp xác định tọa độ được cấp phép, cao độ lòng sông, chiều sâu khai thác và thả phao phân định ranh giới khu vực được phép hoạt động. Tuy nhiên, đến nay qua kiểm tra, các doanh nghiệp chưa thực hiện đầy đủ những nội dung này.

UBND xã Quảng Phú cho biết địa phương thiếu nhân lực chuyên môn và phương tiện như ca nô, tàu thuyền để kiểm tra, giám sát hoạt động khai thác cát. Nhiệm vụ hiện được giao cho Phòng Kinh tế và Công an xã phối hợp thực hiện, nhưng nhân sự còn mỏng, khối lượng công việc lớn; cán bộ cũng chưa được đào tạo chuyên sâu về quản lý khoáng sản và xử lý vi phạm.

Trước tình hình trên, UBND xã Quảng Phú kiến nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì kiểm tra liên ngành, đo đạc, xác định tọa độ, ranh giới được cấp phép, cao độ lòng sông và chiều sâu khai thác; đồng thời yêu cầu doanh nghiệp thả phao phân định khu vực hoạt động. Địa phương cũng đề nghị làm rõ thẩm quyền, trách nhiệm quản lý để có cơ sở chủ động giám sát, xử lý vi phạm.

Liên quan đến tình trạng sạt lở sông Krông Nô, PV Báo Tiền Phong đã gửi câu hỏi đến Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng UBND tỉnh Lâm Đồng theo quy định để nắm rõ nguyên nhân, trách nhiệm quản lý và phương án giải quyết những kiến nghị của người dân. Tuy nhiên, sau hơn 3 tháng, báo vẫn chưa nhận được văn bản trả lời từ các cơ quan này. Trao đổi với phóng viên, lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường cho biết đơn vị đang kiểm tra, rà soát các nội dung được đề nghị làm rõ.

Xem thêm

#Sạt lở #sông Krông Nô #sông Cha #mất đất sản xuất #bồi thường #Đắk Lắk #Lâm Đồng

Cùng chuyên mục

Cà Mau di dời bãi cọc ngầm chắn lối ra biển của ngư dân

Cà Mau di dời bãi cọc ngầm chắn lối ra biển của ngư dân

TPO - Không chỉ di dời những cọc ngầm ven biển cắm sai vị trí ảnh hưởng tàu thuyền ra vào cửa biển, chính quyền ở Cà Mau còn yêu cầu các bên liên quan lắp thêm cảnh báo ở các cọc thấp để đảm bảo an toàn cho tàu thuyền.

Cần 1.800 tỷ đồng sửa chữa Quốc lộ 80 qua An Giang nhưng không có vốn

Cần 1.800 tỷ đồng sửa chữa Quốc lộ 80 qua An Giang nhưng không có vốn

TPO - Lý giải tình trạng Quốc lộ 80 xuống cấp, lãnh đạo Sở Xây dựng An Giang cho biết, do lưu lượng phương tiện hiện tăng hơn 10 lần so với thiết kế ban đầu. Để nâng cấp, dự kiến tổng mức đầu tư cần khoảng 1.800 tỷ đồng, nhưng chưa thể triển khai do khó khăn về nguồn vốn.

Hàng nghìn hộ dân ở Nghệ An 'khát' nước sạch

Hàng nghìn hộ dân ở Nghệ An 'khát' nước sạch

TPO - Đường ống cấp nước đã được lắp đặt nhiều năm nhưng chưa thể vận hành, khiến hàng nghìn hộ dân ở phường Vinh Phú (Nghệ An) vẫn phải dùng nước giếng khoan, tốn kém chi phí lọc và lo ngại chất lượng nước sinh hoạt.

Sông Cha 'kêu cứu'

Sông Cha 'kêu cứu'

TPO - “Bất an” là cụm từ lột tả rõ nhất nỗi lòng của người dân sống ven sông Krông Nô (sông Cha) khi tình trạng sạt lở bờ sông ngày càng diễn biến nghiêm trọng. Thậm chí, có người phải rời nhà đi ngủ nơi khác mỗi khi đêm xuống vì sợ sạt lở có thể ập đến bất cứ lúc nào.

Thái Nguyên tạm dừng khởi công Dự án Công viên nghĩa trang Minh Đức sau phản ứng của dân

Thái Nguyên tạm dừng khởi công Dự án Công viên nghĩa trang Minh Đức sau phản ứng của dân

TPO - Lo ngại nguy cơ ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến sức khỏe, hơn 400 hộ dân tổ dân phố Đầm Mương (phường Phúc Thuận) kiến nghị di chuyển vị trí Dự án Công viên nghĩa trang Minh Đức. Trước phản ứng của người dân, tỉnh Thái Nguyên đã tạm dừng khởi công, giao Thanh tra tỉnh rà soát các nội dung phản ánh.

Đường tránh Cao Bằng ngổn ngang sửa chữa dù đã quá thời hạn hoàn thành theo yêu cầu

Đường tránh Cao Bằng ngổn ngang sửa chữa dù đã quá thời hạn hoàn thành theo yêu cầu

TPO - Trước thực trạng mặt đường bong bật, hư hỏng tại tuyến nối tiếp đường tránh trung tâm tỉnh Cao Bằng, Sở Xây dựng tỉnh đã yêu cầu nhà đầu tư hoàn thành sửa chữa trước 30/10. Tuy nhiên, đến ngày 9/11 việc sửa chữa vẫn chưa xong, công trường ngổn ngang, gây ảnh hưởng đến giao thông.

Cà Mau yêu cầu nhổ bãi cọc bê tông chắn lối ra biển trước 15/11

Cà Mau yêu cầu nhổ bãi cọc bê tông chắn lối ra biển trước 15/11

TPO - Sau phản ánh về bãi cọc bê tông phân chia vùng nuôi vẹm đe doạ an toàn tàu thuyền ra vào cửa biển Kênh Mới, ngành chức năng Cà Mau yêu cầu địa phương chỉ đạo tháo dỡ toàn bộ số cọc đã cắm, hoàn thành trước ngày 15/11, để bảo đảm an toàn giao thông thủy và hoạt động khai thác thủy sản của ngư dân.

Cận cảnh núi rác quá tải ở Ninh Bình khiến người dân sống khổ

Cận cảnh núi rác quá tải ở Ninh Bình khiến người dân sống khổ

TPO - Lượng rác khổng lồ tồn đọng tại Khu liên hợp xử lý rác thải của Công ty CP Môi trường Nam Định, phường Đông A, tỉnh Ninh Bình, nhiều năm qua chưa được xử lý triệt để. Những núi rác chất cao, ngày đêm bốc mùi hôi thối, ruồi muỗi dày đặc, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống, sinh hoạt của người dân khu vực lân cận.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe