Kiện toàn nhân sự chủ chốt ở Thái Nguyên và Cà Mau

TPO - HĐND tỉnh Cà Mau và HĐND tỉnh Thái Nguyên vừa tổ chức kỳ họp chuyên đề để thực hiện công tác nhân sự theo thẩm quyền.

Bầu bổ sung 2 Ủy viên UBND tỉnh Cà Mau

Ngày 13/11, HĐND tỉnh Cà Mau khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031 đã tổ chức Kỳ họp thứ 7 (chuyên đề).

Tại kỳ họp, các đại biểu đã biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm Ủy viên UBND tỉnh đối với ông Lê Văn Ngời - nguyên Chánh Văn phòng UBND tỉnh, hiện là Bí thư Đảng ủy xã Sông Đốc và ông Dư Minh Hùng - nguyên Giám đốc Sở Xây dựng, hiện là Phó trưởng Ban tổ chức Tỉnh ủy Cà Mau.

Các đại biểu HĐND tỉnh Cà Mau tiến hành bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh Cà Mau, nhiệm kỳ 2026-2031 đối với ông Đoàn Việt Khoa - Chánh Văn phòng UBND tỉnh và ông Mã Minh Tâm - Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Cà Mau.

Lãnh đạo tỉnh Cà Mau tặng hoa chúc mừng các cán bộ nhận nhiệm vụ mới.

Ông Nguyễn Thành Minh giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên

Trước đó vào chiều 12/11, HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XV, nhiệm kỳ 2026 - 2031 tổ chức Kỳ họp thứ mười (kỳ họp chuyên đề).

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh Thái Nguyên đã thống nhất miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên đối với bà Nguyễn Thị Loan do đã được điều động công tác khác.

Cũng tại kỳ họp, các đại biểu HĐND tỉnh Thái Nguyên đã bầu ông Nguyễn Thành Minh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy, giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Ông Nguyễn Thành Minh, sinh năm 1982, quê quán phường Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên. Ông có trình độ Thạc sĩ Kinh tế nông nghiệp, Cao cấp Lý luận chính trị.

Lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên chúc mừng các cán bộ nhận nhiệm vụ mới (ông Nguyễn Thành Minh đứng thứ 4 từ trái sang). Ảnh: Báo Thái Nguyên

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh Thái Nguyên cũng tiến hành bầu Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2026 - 2031 đối với ông Phạm Duy Hùng, Giám đốc Sở Y tế, và ông Nguyễn Bá Chính, Giám đốc Sở Công Thương.