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Thế giới

Quốc hội Mỹ vào cuộc vụ bê bối của tỷ phú Jensen Huang

Bình Giang

TPO - Ba ủy ban thuộc Hạ viện Mỹ yêu cầu cựu CEO Nvidia Jensen Huang tham gia thẩm vấn kín, trong khi các thượng nghị sĩ thuộc cả hai đảng gây sức ép buộc Bộ trưởng Thương mại Howard Lutnick ra điều trần về những vấn đề liên quan đến an ninh quốc gia và hoạt động bán chip cho Trung Quốc.

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Tỷ phú Jensen Huang tại Bắc Kinh ngày 14/5. Ảnh: Getty

Theo thông tin được công bố, 3 ủy ban thuộc Hạ viện Mỹ, gồm Ủy ban Tình báo, Ủy ban Đối ngoại và Ủy ban Đặc biệt về Trung Quốc, đã gửi thư chung yêu cầu ông Huang tham gia buổi thẩm vấn kín vào ngày 1/12.

Các chủ tịch ủy ban cảnh báo sẽ ban hành trát triệu tập nếu ông Huang không tự nguyện hợp tác. Ông được yêu cầu phản hồi trước tối 13/11.

Sức ép cũng đang gia tăng ở Thượng viện. Thượng nghị sĩ Tim Scott - Chủ tịch Ủy ban Ngân hàng Thượng viện, đã gửi thư đề nghị ông Huang và Bộ trưởng Thương mại Howard Lutnick tự nguyện ra điều trần vào ngày 3/12.

Ông Scott cảnh báo ủy ban sẵn sàng sử dụng mọi biện pháp cần thiết, bao gồm cả trát triệu tập, nếu 2 người này không chấp thuận xuất hiện.

“Những thông tin gần đây làm dấy lên những quan ngại nghiêm trọng về an ninh quốc gia và việc bảo vệ các công nghệ nhạy cảm của Mỹ. Người dân Mỹ cần được biết sự thật”, ông Scott viết trên mạng xã hội.

Không chỉ ông Huang, Bộ trưởng Thương mại Howard Lutnick cũng đang đối mặt với sức ép ngày càng lớn từ các nghị sĩ thuộc cả hai đảng.

Nhiều thượng nghị sĩ cho rằng ông Lutnick cần ra điều trần trước Quốc hội để làm rõ những vấn đề liên quan đến Nvidia, đặc biệt là các quyết định về xuất khẩu chip sang Trung Quốc.

Thượng nghị sĩ Cộng hòa Thom Tillis nói với CNN rằng ông đã mất niềm tin vào ông Lutnick từ hơn 1 năm trước, sau khi Tổng thống Donald Trump công bố các chính sách thuế đối ứng.

Thượng nghị sĩ Cộng hòa Kevin Cramer cho rằng chính quyền nên có thời gian tự tiến hành điều tra, nhưng ông Lutnick cuối cùng vẫn cần xuất hiện trước Quốc hội.

Ông Cramer cũng bày tỏ quan ngại trước những thông tin rằng Bộ trưởng Thương mại nới lỏng việc bán chip cho Trung Quốc. Theo ông, nếu ông Lutnick hành động trái với chỉ đạo của Tổng thống thì đây sẽ là vấn đề nghiêm trọng hơn.

Thượng nghị sĩ Dân chủ Ruben Gallego - thành viên Ủy ban An ninh nội địa Thượng viện, cũng nói rằng ông Lutnick “chắc chắn” cần ra điều trần. Ông cho rằng Quốc hội phải làm rõ những tác động từ hành động của ông Huang với an ninh quốc gia Mỹ, đồng thời xác định trách nhiệm của những cá nhân liên quan.

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Bộ trưởng Thương mại Howard Lutnick. (Ảnh: Reuters)

Tổng thống Donald Trump vẫn ủng hộ

Một người nắm rõ tình hình nói với CNN rằng ông Trump đã nhiều lần liên lạc với ông Huang trong tuần này để hỏi thăm tình hình, đồng thời khuyến khích ông chống lại áp lực từ chức.

Trong phát biểu đầu tuần này, ông Trump nói rằng ông Huang khẳng định không biết Alice Huang bị cáo buộc là điệp viên.

Sau đó, ông Trump nói rằng ông Huang đang trải qua giai đoạn vô cùng khó khăn, đặc biệt đau khổ trước những ảnh hưởng mà vụ bê bối gây ra đối với vợ và các con.

Nhà lãnh đạo Mỹ cũng cho rằng chưa có đủ cơ sở để kết luận Alice Huang là điệp viên.

Trong 2 năm qua, ông Trump ngày càng thân thiết với ông Huang và xem Nvidia là mắt xích quan trọng trong nền kinh tế AI của Mỹ. Ông Trump được nói là đang lo ngại việc ông Huang rời vị trí lãnh đạo có thể ảnh hưởng đến tương lai công ty và thị trường chứng khoán.

Vụ việc bùng phát vào thời điểm nhạy cảm với quan hệ Mỹ - Trung, khi ông Trump chuẩn bị đến Thâm Quyến dự Hội nghị cấp cao APEC và dự kiến gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Trước đó có thông tin ông Huang có thể tham gia chuyến đi. Chưa rõ ông Huang có tham dự sự kiện này sau khi rời vị trí lãnh đạo Nvidia hay không.

Tại Trung Quốc, vụ bê bối cũng thu hút sự chú ý lớn trên mạng xã hội. Ông Huang vốn là nhân vật nổi tiếng tại nước này sau nhiều chuyến thăm Bắc Kinh và những khoảnh khắc đời thường gây sốt.

Một số người dùng bày tỏ tiếc nuối trước sự ra đi của nhà lãnh đạo đã dành hàng chục năm xây dựng Nvidia. Những người khác cho rằng vụ việc có thể liên quan đến cuộc cạnh tranh công nghệ Mỹ - Trung, thậm chí nhằm kìm hãm sự phát triển của Trung Quốc.

Bắc Kinh đã nhiều lần bác bỏ các cáo buộc gián điệp. Ngày 12/11, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh phát biểu rằng Mỹ nên ngừng dựng lên những câu chuyện về hoạt động gián điệp, để làm cái cớ áp đặt các biện pháp phong tỏa công nghệ với Trung Quốc.

Trong khi đó, thị trường chứng khoán phản ứng tiêu cực trước những biến động tại Nvidia. Cổ phiếu công ty giảm 4,34%, khiến khoảng 182 tỷ USD vốn hóa bị xóa sổ.

Tính từ mức đỉnh kỷ lục ngày 6/10, cổ phiếu Nvidia đã giảm 30,5%, tương đương khoảng 1.760 tỷ USD vốn hóa thị trường.

Theo CNN

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#Jensen Huang #Nvidia #Bộ trưởng Thương mại Mỹ #Quốc hội Mỹ

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