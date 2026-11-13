Iran tuyên bố khai hỏa nhằm vào radar Mỹ ở Bahrain

TPO - Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố đã tấn công một cơ sở radar cảnh báo sớm của Mỹ tại Bahrain. Nếu được xác nhận, đây sẽ là cuộc tấn công đầu tiên vào các khí tài quân sự của Mỹ tại một quốc gia vùng Vịnh kể từ đầu tháng 9.

Một tên lửa được phóng trong cuộc tập trận chung mang tên 'Nhà tiên tri vĩ đại 17' tại khu vực tây nam Iran năm 2021. (Ảnh: Reuters)

Trong một tuyên bố được truyền thông Iran đăng tải sáng 13/11, IRGC cho biết cuộc tấn công này nhằm đáp trả một vụ không kích được cho là do đối phương thực hiện nhắm vào một tháp viễn thông tại Sirik, thuộc tỉnh Hormozgan ở miền nam Iran.

IRGC khẳng định đã phá hủy trạm radar của Mỹ tại Bahrain, mặc dù thông tin về vụ tấn công cũng như thiệt hại vẫn chưa được xác minh bởi các nguồn độc lập. Hiện chưa có thông báo nào từ phía quân đội Mỹ hay Bahrain về sự việc này.

Vụ việc diễn ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Washington và Tehran vẫn đang tiếp diễn. Các cuộc đàm phán hòa bình rơi vào bế tắc, cùng với đó là những lo ngại về khả năng Mỹ nối lại các chiến dịch quân sự quy mô lớn.

Hôm 9/11, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết các hành động quân sự tiếp theo nhằm vào Iran dường như là không cần thiết. Ông bày tỏ hy vọng về một bước đột phá ngoại giao, trong khi các đồng minh Ả-rập cũng kêu gọi các bên kiềm chế. Tuy nhiên, ông cảnh báo rằng các lực lượng Mỹ vẫn trong trạng thái “sẵn sàng chiến đấu” và có thể tiếp tục các cuộc tấn công nếu tình hình thay đổi.

Trong một bài đăng trên nền tảng Truth Social hôm 12/11, ông Trump bất ngờ tuyên bố Mỹ không còn cần một thỏa thuận hòa bình với Iran, đồng thời khẳng định Washington đang kiểm soát Eo biển Hormuz.

Mỹ đã thực hiện các cuộc không kích hạn chế nhắm vào các vị trí phòng không của Iran trên đảo Qeshm vào ngày 2 và 6/11. Ông Trump mô tả các cuộc tấn công này chỉ là một hành động “nhỏ”.

Theo các phương tiện truyền thông, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã thúc giục ông Trump phát động một cuộc tấn công mới nhằm vào Iran sau cuộc bầu cử giữa kỳ tại Mỹ vào ngày 3/11, nhưng Tổng thống Mỹ đã từ chối.

Trong cuộc trò chuyện với người dẫn chương trình phát thanh Hugh Hewitt hôm 12/11, ông Trump cảnh báo rằng Iran sẽ “không tồn tại được lâu” nếu sát hại một quan chức cấp cao của Mỹ. Phát biểu này được đưa ra sau khi có thông tin cho rằng Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent đã phải di chuyển đến một căn cứ quân sự do các mối đe dọa được cho là từ phía Iran - điều mà Tehran đã lên tiếng phủ nhận.

Ông Mohsen Rezaei - thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran - ngày 12/11 cảnh báo rằng các căn cứ quân sự của Mỹ tham gia bất kỳ cuộc tấn công mới nào nhắm vào Iran - bao gồm cả các căn cứ tại châu Âu - sẽ đều bị coi là mục tiêu hợp pháp. “Không có khoảng cách an toàn. Không có nơi trú ẩn an toàn. Không có sự miễn trừ nào cả”, ông viết trên mạng xã hội X.