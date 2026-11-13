Giải cứu thiếu nữ 14 tuổi bị chuyển giao qua nhiều nhóm ở 3 địa phương

TPO - Bị dụ tìm việc phục vụ karaoke, thiếu nữ 14 tuổi ở Sơn La bị chuyển giao qua nhiều nhóm tại Hà Nội và Tuyên Quang. Các đối tượng yêu cầu gia đình đưa 42 triệu đồng để chuộc người. Sau hai ngày truy xét, công an giải cứu nạn nhân an toàn.

Ngày 13/11, Công an tỉnh Sơn La cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, quyết định tạm giữ 6 đối tượng để điều tra về hành vi mua bán người. Sáu đối tượng này liên quan đến vụ việc một thiếu nữ bị lừa đưa đi làm nhân viên phục vụ karaoke và chuyển giao qua nhiều địa phương.

Lực lượng chức năng lấy lời khai Trần Thị Mỹ Hoa.

Trước đó, Công an tỉnh Sơn La tiếp nhận trình báo của ông L.V.C. (SN 1992, trú tại Sơn La) về việc con gái là cháu L.T.H.N. (SN 2012) bị các đối tượng đưa từ Hà Nội lên khu vực gần biên giới Việt Nam - Trung Quốc, thuộc tỉnh Tuyên Quang. Gia đình được yêu cầu đưa 42 triệu đồng để chuộc cháu.

Qua trinh sát, nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh phát hiện nhiều thông tin nghi vấn liên quan đến hành vi mua bán người trên các hội, nhóm kín. Nhận định vụ việc có dấu hiệu tội phạm, đơn vị báo cáo Ban Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo xác minh, truy xét và giải cứu nạn nhân.

Kết quả xác minh ban đầu xác định, thông qua mạng xã hội, cháu H.N. bị lừa tìm việc làm và đưa đến làm việc dưới sự quản lý của Trần Thị Mỹ Hoa (SN 1990), quản lý nhóm nhân viên phục vụ karaoke tại Hà Nội.

Do cháu không đáp ứng yêu cầu công việc, Hoa cùng Trịnh Văn Tùng (SN 1993, trú tại phường Hoàng Liệt, Hà Nội) chuyển giao cháu cho nhóm của Lê Trường Giang (SN 2005), T.T.K.O. (SN 2010) và Nguyễn Quang Vinh (SN 2008) với số tiền 28 triệu đồng.

Công an tỉnh Sơn La tạm giữ 6 đối tượng để điều tra về hành vi mua bán người.

Tiếp đó, nhóm của Giang chuyển giao cháu H.N. cho Nguyễn Văn Hoàng (SN 1998), quản lý nhóm nhân viên phục vụ karaoke tại Tuyên Quang, với số tiền 34 triệu đồng. Khi cháu không đồng ý tiếp tục làm việc, Hoàng yêu cầu gia đình đưa 42 triệu đồng để trả nợ và chuộc người.

Sau đó, nghi ngờ hành vi bị phát hiện, các đối tượng tắt điện thoại, bỏ trốn.

Trước vụ việc phức tạp Công an tỉnh Sơn La phối hợp với lực lượng Công an tỉnh Tuyên Quang, Công an TP Hà Nội và công an các địa phương khẩn trương truy xét.

Sau 2 ngày, lực lượng Công an giải cứu thành công cháu H.N., đưa về địa phương và bàn giao an toàn cho gia đình.