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Thế giới

Bước ngoặt bất ngờ trong đàm phán Nga - Ukraine

Bình Giang

TPO - Tổng thống Vladimir Putin vừa đồng ý để các đại diện châu Âu tham gia vòng đàm phán tiếp theo về hòa bình Ukraine. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Nga nhấn mạnh rằng Washington cần phối hợp với các đồng minh châu Âu, để xác định liệu họ thực sự muốn hòa bình hay chiến tranh tại Ukraine.

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Tổng thống Nga Vladimir Putin tiếp hai đặc phái viên Mỹ Envoy Steve Witkoff và Jared Kushner tại Điện Kremlin, ngày 12/11. (Ảnh: Sputnik)

Ngày 12/11, Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff thông báo việc châu Âu sẽ tham gia vòng thương lượng tiếp theo. Điều này có thể đánh dấu một bước đột phá.

Tuy nhiên, những phát biểu của ông Putin cũng cho thấy tiến trình đàm phán có thể gặp nhiều khó khăn, do sự khác biệt sâu sắc giữa Mátxcơva và các thủ đô châu Âu về cách thức chấm dứt cuộc chiến.

“Các đại diện châu Âu sẽ tham gia cuộc họp tiếp theo. Chúng tôi coi đây là thời điểm rất quan trọng, vì họ là đối tác của chúng tôi và việc họ tham gia là điều quan trọng đối với chúng tôi”, ông Witkoff nói với truyền hình nhà nước Nga, sau cuộc gặp ông Putin tại Điện Kremlin.

Sau đó, ông Witkoff cùng đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Jared Kushner bay tới Ireland và gặp Tổng thống Ukraine Volodymir Zelensky. Ông Zelensky bày tỏ hài lòng với triển vọng tổ chức thêm các vòng đàm phán, cũng như khả năng châu Âu tham gia vào tiến trình này.

Tuy nhiên, những dấu hiệu căng thẳng mới cũng xuất hiện. Ông Zelensky cho biết các hạn chế mới đang ảnh hưởng đến hệ thống liên lạc vệ tinh của Mỹ mà Ukraine sử dụng trên chiến trường. Ông cũng nhận xét cách tiếp cận của Mỹ khi thảo luận với Nga về một trật tự an ninh mới ở châu Âu là “hơi kỳ lạ”.

Trong cuộc hội đàm tại Điện Kremlin, ông Kushner nói với ông Putin rằng Washington nhận thấy điều mà ông gọi là “sự thay đổi lớn” từ phía châu Âu, đồng thời tin tưởng rằng việc mở rộng đàm phán với sự tham gia của châu Âu sẽ không cản trở tiến trình đạt được thỏa thuận.

Ông Putin khẳng định, Mátxcơva từ trước đến nay luôn sẵn sàng đối thoại với EU về vấn đề Ukraine, nhưng cho biết vẫn còn những bất đồng nghiêm trọng chưa được giải quyết.

“Về phía châu Âu, chúng tôi chưa bao giờ phản đối việc đối thoại với châu Âu và cũng chưa bao giờ chấm dứt đối thoại. Chính họ mới là bên đã cắt đứt đối thoại với Liên bang Nga”, ông nói.

Ông cũng cảnh báo ý tưởng của châu Âu về việc triển khai binh sĩ phương Tây tới Ukraine sau khi đạt được thỏa thuận hòa bình sẽ khiến chiến tranh bùng phát trở lại, bởi Nga sẽ coi đó là mối đe dọa đối với an ninh của mình.

“Chúng tôi rất mong các quý ông và toàn bộ chính quyền Mỹ phối hợp với các đồng minh châu Âu để cuối cùng họ có thể xác định rõ mình muốn điều gì: hòa bình hay chiến tranh tại Ukraine”, ông Putin nói.

Trong cuộc họp báo sau cuộc đàm phán, trợ lý Điện Kremlin Yuri Ushakov không xác nhận đại diện châu Âu sẽ tham gia vòng đàm phán hòa bình tiếp theo. Ông cho rằng lập trường hiện tại của châu Âu về Ukraine chẳng khác nào “công thức dẫn đến chiến tranh không hồi kết”.

Sau cuộc trao đổi ngắn với hai đặc phái viên Mỹ tại Ireland, ông Zelensky hoan nghênh thông tin cho biết các đại diện châu Âu sẽ có mặt trong vòng đàm phán tiếp theo. Ông bày tỏ hy vọng chương trình nghị sự sẽ bao gồm các bước hướng tới lệnh ngừng bắn và giảm leo thang xung đột.

“Điều quan trọng là mọi thứ phải được khơi thông”, ông Zelensky nói.

Hai ngày đàm phán ba bên tại Abu Dhabi trong tuần này là cuộc thương lượng trực tiếp đầu tiên giữa Nga và Ukraine trong vòng 9 tháng qua.

Kiev và Mátxcơva đều cho biết đã đạt được một số tiến triển, nhưng những bất đồng lớn vẫn còn tồn tại, trong đó có vấn đề lãnh thổ. Nga hiện kiểm soát khoảng 1/5 lãnh thổ Ukraine, trong khi Kiev nhất quyết không từ bỏ phần còn lại của vùng Donbas ở miền Đông nước này.

Theo Reuters

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#Đàm phán Nga - Ukraine #Chiến tranh Nga - Ukraine #Tổng thống Putin #Châu Âu

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