Lan can bờ biển Nha Trang gần 13,8 tỷ đồng dừng thi công

TPO - Dự án nâng cấp lan can bờ sông, bờ biển Nha Trang, đoạn ven biển đường Phạm Văn Đồng, có tổng kinh phí gần 13,8 tỷ đồng, đang phải tạm dừng thi công để chờ điều chỉnh thiết kế sau khi nhận được nhiều ý kiến trái chiều.
TPO - Sau những ngày mưa lớn gây ngập lụt, sáng 13/11, trời hửng nắng, người dân khu vực phía Đông tỉnh Gia Lai khẩn trương dọn bùn đất, vệ sinh nhà cửa, khắc phục hậu quả do nước lũ tràn vào.
TPO - Lợi dụng việc một số hiệu trưởng ở Huế xin từ chức, 5 tài khoản mạng xã hội đăng tải, chia sẻ thông tin chưa kiểm chứng, suy diễn, gán ghép nhiều cá nhân với hành vi vi phạm pháp luật.
TPO - Dự báo khoảng ngày 18-19/11, không khí lạnh sẽ quay lại nước ta khiến nền nhiệt miền Bắc giảm sâu, đồng thời mưa lớn xuất hiện ở cả miền Bắc và miền Trung.
TPO - Đến hơn 13h ngày 13/11, lực lượng chức năng đã đưa 4 người ra khỏi đống đổ nát trên đường Bùi Văn Ba, phường Tân Thuận, TPHCM.
TPO - Nghị quyết của Bộ Chính trị yêu cầu xử lý nghiêm tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên can thiệp trái pháp luật, cản trở, làm sai lệch kết quả thanh tra, tham nhũng, tiêu cực hoặc né tránh, đùn đẩy trách nhiệm trong thực hiện kết luận, kiến nghị thanh tra.
TPO - Khoảng 10h ngày 13/11, một vụ nổ xảy ra tại cơ sở kinh doanh gas số 98 đường Bùi Văn Ba, phường Tân Thuận, khiến căn nhà đổ sập, nhiều căn nhà liền kề bị sập tường. Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an TPHCM, đã có mặt tại hiện trường tiến hành công tác cứu nạn, cứu hộ.
TPO - Chỉ sau một đợt lũ, bờ sông tại khu vực cửa Lở (xã An Phú, tỉnh Quảng Ngãi) bị xói lở sâu khoảng 50 m; hàng dừa lâu năm bị cuốn trôi, người dân lo mất nhà cửa, tài sản.
TPO - Quốc hội biểu quyết thông qua việc bổ sung Chương trình kỳ họp, trong đó có việc xem xét, quyết định công tác nhân sự.
TPO - Đến hết ngày 31/10/2026, hơn 800.000 nông sản đã lên hệ thống truy xuất nguồn gốc, góp phần xác định rõ nguồn gốc, quá trình lưu chuyển của từng lô hàng và trách nhiệm của các chủ thể tại từng công đoạn, giúp nâng cao tính minh bạch và trách nhiệm trong sản xuất, kinh doanh nông sản.
TPO - Nghe tiếng trẻ khóc giữa cánh đồng lúc tối muộn, một phụ nữ ở phường Hoàng Mai (Nghệ An) dừng xe để tìm kiếm và phát hiện một bé gái sơ sinh. Chính quyền địa phương đang tìm kiếm thân nhân cháu bé.
TPO - Sau tiếng nổ lớn phát ra từ cơ sở kinh doanh gas trên đường Bùi Văn Ba (phường Tân Thuận, TPHCM), khói trắng và bụi đen bốc cao, sức ép khiến nhiều người đi đường ngã nhào và làm đổ sập hoàn toàn hai căn nhà, ba căn liền kề bị ảnh hưởng.
TPO - Sau tiếng nổ lớn phát ra từ cơ sở kinh doanh gas trên đường Bùi Văn Ba, phường Tân Thuận, TPHCM, khói trắng và bụi bốc cao. Sức ép vụ nổ làm đổ sập 2 căn nhà; 5 căn nhà khác bị ảnh hưởng; nhiều người đi đường ngã nhào.
TPO - Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga nhắc lại những câu thơ của Chủ tịch Hồ Chí Minh: "Không có việc gì khó/Chỉ sợ lòng không bền/Đào núi và lấp biển/Quyết chí ắt làm nên". Theo bà Valentina Matviyenko, những câu thơ này mô tả chính xác nhất bản chất kiên cường của nhân dân Việt Nam anh hùng.
TPO - HĐND tỉnh Cà Mau và HĐND tỉnh Thái Nguyên vừa tổ chức kỳ họp chuyên đề để thực hiện công tác nhân sự theo thẩm quyền.
TPO - Kiểm tra thực tế tại khuôn viên xung quanh một nhà người dân ven rừng, các lực lượng Đồng Nai phát hiện 20 kg thịt heo rừng đông lạnh và 6 cá thể cầy vòi hương còn sống, với tổng trọng lượng 13 kg.
TPO - Phát hiện đàn voi rừng xuống gần khu vực dân cư rồi phá lán trại, cây trồng, người dân bản Yên (xã Môn Sơn, Nghệ An) đã cùng nhau đốt lửa, xua đuổi để tránh gây hại đến người.