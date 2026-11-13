Sông 'nuốt chửng' 50 mét đất sau một đêm lũ ở Quảng Ngãi

TPO - Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga nhắc lại những câu thơ của Chủ tịch Hồ Chí Minh: "Không có việc gì khó/Chỉ sợ lòng không bền/Đào núi và lấp biển/Quyết chí ắt làm nên". Theo bà Valentina Matviyenko, những câu thơ này mô tả chính xác nhất bản chất kiên cường của nhân dân Việt Nam anh hùng.