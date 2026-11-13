Bộ Giáo dục bàn giao khu đất vàng hơn 5.200m2 gần Hồ Con Rùa, định làm quảng trường Tri thức

TPO - Sau khi tiếp nhận khu nhà đất hơn 5.200m2 tại số 3 Công trường Quốc tế (khu vực Hồ Con Rùa, TPHCM), Đại học Kinh tế TPHCM (UEH) định hướng cải tạo, bảo tồn kiến trúc hiện hữu để phát triển thành quảng trường Tri thức, mở không gian trải nghiệm khoa học, nghệ thuật và sinh hoạt cộng đồng cho người dân, học sinh.

Ngày 13/11, Đại học Kinh tế TPHCM (UEH) cho biết, đơn vị này vừa nhận bàn giao khu nhà đất tại số 3 Công trường Quốc tế (phường Xuân Hòa, TPHCM) từ Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT). Cơ sở này trước đây do Trung tâm Phát triển Giáo dục và Đào tạo phía Nam, trực thuộc Văn phòng Bộ GD&ĐT, quản lý và sử dụng. Sau khi bàn giao, địa điểm này tiếp tục phục vụ các hoạt động chung của Bộ.

Khuôn viên cơ sở tại số 3 Công trường Quốc tế, phường Xuân Hòa.

UEH được giao quản lý, chỉnh trang và bảo tồn công trình. Theo phương án đang được xây dựng, việc cải tạo sẽ giữ gìn giá trị kiến trúc hiện hữu, hài hòa với cảnh quan Hồ Con Rùa. UEH định hướng phát triển nơi đây thành quảng trường Tri thức, phục vụ nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế và các hoạt động giáo dục dành cho cộng đồng.

PGS.TS Bùi Quang Hùng, Giám đốc UEH cho biết, nhà trường muốn mở rộng hoạt động tại đây, từ trải nghiệm khoa học cho học sinh đến các diễn đàn trao đổi của học giả quốc tế.

Phối cảnh cơ sở mới của UEH sau khi cải tạo, nâng cấp.

Công trình dự kiến có bốn khu vực chức năng gồm Phòng thí nghiệm Chính sách và Cộng đồng, Không gian Nghệ thuật và Bền vững, Trung tâm Kết nối học giả và Sáng kiến toàn cầu, cùng khu vực dành cho hoạt động chia sẻ tri thức, triển lãm và sinh hoạt cộng đồng.

UEH dự kiến bố trí khu trải nghiệm STEAM cho học sinh các trường tiểu học lân cận. Tại đây, các em có thể làm thí nghiệm, lắp ráp mô hình, trải nghiệm công nghệ và tìm hiểu môi trường. Các không gian mở cũng có thể được sử dụng để tổ chức lớp học, triển lãm nghệ thuật, hội thảo khoa học và đối thoại chính sách.

UEH cho biết sẽ tiếp tục hoàn thiện phương án cải tạo và phát triển cơ sở theo nhiệm vụ được giao.

Tuy nhiên, UEH chưa cho biết thời điểm triển khai hoặc đưa quảng trường Tri thức vào hoạt động.