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Nổ cửa hàng gas ở TPHCM khiến nhiều nhà dân đổ sập

Nguyễn Dũng - Nguyễn Tiến

TPO - Sáng nay (13/11), tại cơ sở kinh doanh gas số 98 Bùi Văn Ba, Phường Tân Thuận, TPHCM xảy ra vụ nổ làm sập 2 căn nhà, 5 căn nhà khác bị ảnh hưởng. Cơ quan chức năng đang tập trung cứu hộ, chưa có thông tin thiệt hại về người.

Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào khoảng 10h hôm nay. Căn nhà kinh doanh gas trên đường Bùi Văn Ba đổ sập sau tiếng nổ lớn. Sức ép từ vụ nổ khiến một căn nhà liền kề bị sập, 5 căn khác bị ảnh hưởng.

Được biết, cửa hàng gas xảy ra nổ nằm trong dãy nhà liền kề trên mặt tiền đường Bùi Văn Ba, xung quanh có nhiều hàng quán. Sau vụ nổ, nhiều gạch đá, xà bần tràn ra một phần mặt đường Bùi Văn Ba. Do đây là tuyến đường có mật độ phương tiện lưu thông lớn vào giờ cao điểm trưa nên giao thông qua khu vực bị ùn ứ kéo dài.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng phường Tân Thuận phối hợp cùng công an địa phương đã nhanh chóng có mặt phong tỏa hiện trường, căng dây cảnh báo và tổ chức cứu hộ, đồng thời phân luồng, điều tiết giao thông.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng tiến hành tháo dỡ kết cấu, di dời các mảng bêtông lớn để tìm người mắc kẹt. Hiện thương vong chưa được xác định.

Đến trưa cùng ngày, hiện trường cơ bản được kiểm soát.

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Hiện trường vụ nổ
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Lực lượng chức năng phong tỏa hiện trường.

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