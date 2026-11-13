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Quốc hội xem xét, quyết định công tác nhân sự

Luân Dũng - Trường Phong

TPO - Quốc hội biểu quyết thông qua việc bổ sung Chương trình kỳ họp, trong đó có việc xem xét, quyết định công tác nhân sự.

Chiều 13/11, Quốc hội tiến hành biểu quyết thông qua việc bổ sung Chương trình kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI.

Nêu tờ trình trước khi biểu quyết, Tổng Thư ký Quốc hội Lê Quang Mạnh cho biết, căn cứ ý kiến của các cấp có thẩm quyền và đề nghị của các cơ quan, sau khi xem xét cụ thể từng nội dung, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Quốc hội cho phép sửa đổi, bổ sung chương trình Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI.

Cụ thể, nội dung thứ nhất là bổ sung nội dung Quốc hội xem xét, quyết định công tác nhân sự thuộc thẩm quyền vào chiều ngày 13/11.

Nội dung thứ hai là điều chỉnh lịch quyết định đối với một nội dung. Cụ thể là chuyển nội dung về điều chỉnh địa giới giữa thành phố Hà Nội và tỉnh Phú Thọ từ nội dung quyết định, ghi trong nghị quyết Kỳ họp sang nội dung xem xét, thông qua Nghị quyết của Quốc hội về điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính thành phố Hà Nội và tỉnh Phú Thọ. Nội dung này dự kiến được bố trí vào chiều ngày 21/11.

Với đa số đại biểu tán thành, Quốc hội đã biểu quyết thông qua việc bổ sung Chương trình kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI.

Cũng theo chương trình kỳ họp, hôm nay, Quốc hội sẽ biểu quyết thông qua: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thương mại, Luật Cạnh tranh, Luật Quản lý ngoại thương, Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và Nghị quyết của Quốc hội về việc kết thúc thực hiện Nghị quyết số 38/2004/QH11 và Nghị quyết số 66/2013/QH13 của Quốc hội về chủ trương đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh.

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Các đại biểu Quốc hội tại phiên họp ngày 13/11. Ảnh: Như Ý

Chiều cùng ngày, Quốc hội thảo luận ở hội trường về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy và tội phạm giai đoạn 2026-2035 và về điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính giữa thành phố Hà Nội và tỉnh Phú Thọ.

Sau đó, Quốc hội thảo luận ở Tổ về: Bộ luật Hàng hải và Đường thủy Việt Nam (sửa đổi); dự án Luật Giao dịch hàng hóa phái sinh.

Sáng cùng ngày, Quốc hội biểu quyết thông qua các dự án: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đo lường; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán; Nghị quyết về quyết toán ngân sách nhà nước năm 2025.

Các đại biểu cũng thảo luận tại hội trường về: dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kế toán, Luật Kiểm toán độc lập; phương án xử lý thuế đối với doanh nghiệp dự án BOT điện có bảo lãnh, cam kết của Chính phủ về thuế và dự án Luật Bưu chính (sửa đổi).

Cũng trong buổi sáng, Quốc hội họp riêng để nghe trình bày tờ trình, báo cáo và thảo luận về việc xử lý vướng mắc của Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh.

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#Quốc hội #công tác nhân sự #Kỳ họp thứ 2 #biểu quyết Quốc hội #dự án luật #chương trình quốc gia

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