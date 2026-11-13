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Không khí lạnh quay lại miền Bắc vào giữa tuần sau

Nguyễn Hoài

TPO - Dự báo khoảng ngày 18-19/11, không khí lạnh sẽ quay lại nước ta khiến nền nhiệt miền Bắc giảm sâu, đồng thời mưa lớn xuất hiện ở cả miền Bắc và miền Trung.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, tác động của đợt không khí lạnh tràn xuống nước ta từ ngày 8/11 đang có dấu hiệu suy yếu dần.

Dự báo ngày 14/11, nhiệt độ ở khu vực miền Bắc sẽ tăng nhanh trở lại, thời tiết ấm áp, ít mưa, trời chỉ còn se lạnh vào đêm và sáng sớm. Trong các ngày từ 15-17/11, miền Bắc duy trì nền nhiệt khá cao với nhiệt độ cao nhất trên 30 độ.

Sau đó từ đêm 17/11 đến ngày 18/11, do ảnh hưởng của không khí lạnh nén rãnh áp thấp, khu vực miền Bắc sẽ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Từ ngày 18/11, miền Bắc chuyển lạnh, khu vực vùng núi có thể chuyển rét.

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Dự báo khoảng ngày 18/11, không khí lạnh có thể quay lại miền Bắc.

Tại khu vực miền Trung, đợt mưa lớn nhiều ngày qua đã giảm nhanh vào ngày 13/11. Dự báo trong chiều và tối 13/11, mưa chỉ còn xuất hiện rải rác ở khu vực Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hoà và Lâm Đồng với lượng mưa phổ biến từ 10-30mm, có nơi trên 70mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo khoảng ngày 18-19/11, do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với địa hình đón gió ở khu vực miền Trung, các địa phương từ Thanh Hoá đến Khánh Hoà có thể xuất hiện mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to.

Tại Nam Bộ, trong thời gian khoảng ngày 19-20/11 cũng có khả năng xuất hiện mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa đến mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

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