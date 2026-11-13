Tạm giữ hình sự chủ fanpage 'cấm xóa bài'

TPO - Cơ quan CSĐT - Công an TP Hải Phòng vừa tạm giữ hình sự Đàm Hải Hoàng (SN 1991, ở phường Gia Viên) để điều tra, làm rõ về hành vi lập, quản lý hàng chục tài khoản, fanpage, hội nhóm trên facebook rồi đăng tải thông tin, hình ảnh tiêu cực nhằm “Cưỡng đoạt tài sản” các cá nhân, tổ chức, cơ sở kinh doanh.

Ngày 13/11, Cơ quan CSĐT - Công an TP Hải Phòng cho biết đã quyết định tạm giữ hình sự Đàm Hải Hoàng (SN 1991, ở phường Gia Viên) để điều tra, làm rõ về hành vi “Cưỡng đoạt tài sản”.

Trước đó, Phòng Cảnh sát Hình sự phối hợp với Phòng An ninh mạng (Công an TP Hải Phòng) tổ chức điều tra, làm rõ đối tượng lợi dụng mạng xã hội đăng tải thông tin, hình ảnh liên quan các tổ chức, cá nhân, cơ sở kinh doanh gây ảnh hưởng tới an ninh, trật tự.

Bước đầu, cảnh sát xác định từ tháng 2/2025, Đàm Hải Hoàng sử dụng điện thoại truy cập, quản lý và đăng tải thông tin trên mạng xã hội. Hoàng lập và sử dụng 10 tài khoản facebook cá nhân rồi liên kết quản trị 25 fanpage như: cấm xóa bài, thằng rách việc, Admin sợ bị bóc phốt Hải Phòng...

Đàm Hải Hoàng tại cơ quan công an.

Các tài khoản, fanpage trên tham gia quản trị 3 hội nhóm, gồm: sợ bị bắt xe, sợ bị bóc phốt và báo chốt Hải Phòng. Hắn trực tiếp quản lý, sử dụng các tài khoản, fanpage, hội nhóm nêu trên để đăng tải thông tin, hình ảnh, thu hút lượt xem, bình luận, tăng tương tác.

Đồng thời, sử dụng nhiều tài khoản, fanpage khác nhau nhằm che giấu danh tính người trực tiếp quản lý, sử dụng nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản.

Cảnh sát bước đầu xác định, có khoảng 30 cá nhân, tổ chức, cơ sở kinh doanh trên địa bàn TP Hải Phòng bị Hoàng đăng tải thông tin, hình ảnh có nội dung tiêu cực, bôi nhọ hoặc có dấu hiệu sai sự thật, gây ảnh hưởng đến danh dự, uy tín, tinh thần, cuộc sống và hoạt động kinh doanh.

Một số cá nhân đã chuyển tiền cho Hoàng hoặc chuyển tiền qua tài khoản của người khác theo yêu cầu của Hoàng, liên quan đến việc đăng bài, gỡ bài, quảng cáo và các khoản chi phí khác với tổng số hơn 100 triệu đồng. Cơ quan CS ĐT – Công an TP Hải Phòng đang mở rộng điều tra, làm rõ vụ việc.