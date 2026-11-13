Sức khỏe các nạn nhân vụ nổ bình gas làm sập nhà ở TPHCM

TPO - Sau vụ nổ làm sập và hư hại nhiều căn nhà trên đường Bùi Văn Ba, phường Tân Thuận, TPHCM, Bệnh viện Đa khoa Nguyễn Thị Thập tiếp nhận 4 người bị thương và hỗ trợ đưa 2 người khác đến Bệnh viện Tân Hưng. Trong số này, một người bị đa chấn thương, một người nghi bị tổn thương nội sọ.

Ngày 13/11, Bệnh viện Đa khoa Nguyễn Thị Thập (phường Tân Mỹ, TPHCM) thông tin về tình hình sức khỏe của các nạn nhân trong vụ nổ làm sập và hư hại nhiều căn nhà trên đường Bùi Văn Ba, phường Tân Thuận.

Bệnh viện Đa khoa Nguyễn Thị Thập tiếp nhận 4 người bị thương trong vụ nổ trên đường Bùi Văn Ba.

Trong số này, bà S. (sinh năm 1970) được các bác sĩ chẩn đoán có tổn thương bên trong hộp sọ. Sau đó, bệnh nhân được chuyển đến Bệnh viện Nhân dân 115 để tiếp tục theo dõi.

Các bệnh nhân được các nhân viên y tế đưa đi cấp cứu. Ảnh: Nguyễn Tiến

3 nạn nhân còn lại tiếp tục được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Nguyễn Thị Thập. Trong đó, em Q. (sinh năm 2011) bị rách da ở bàn tay phải. Các bác sĩ đã khâu vết rách và cho em về nhà.

Bà H. (sinh năm 1981) nhập viện với vùng trán sưng nề, trên mặt, tay và chân có nhiều vết trầy xước. Bà được chăm sóc các vết trầy, giảm đau và chụp X-quang trước khi được cho về. Trường hợp còn lại là bệnh nhân P. (sinh năm 1987), bị trầy xước ở bàn chân. Sau khi được nhân viên y tế xử lý vết thương, bệnh nhân cũng được về nhà.

Nạn nhân tại hiện trường

Ngoài 4 trường hợp trên, ê-kíp của Bệnh viện Đa khoa Nguyễn Thị Thập còn hỗ trợ đưa 2 nạn nhân đến Bệnh viện Tân Hưng. Một người bị đa chấn thương, người còn lại bị chấn thương ở chân.

Theo bệnh viện, ngay khi nhận tin điều động từ Trung tâm Cấp cứu 115 TPHCM, một bác sĩ và một điều dưỡng đã lên xe cấp cứu đến đường Bùi Văn Ba. Đến thời điểm bệnh viện cung cấp thông tin, ê-kíp vẫn túc trực tại hiện trường để hỗ trợ người bị thương trong lúc lực lượng cứu hộ tiếp tục tìm kiếm.

Nạn nhân được giải cứu tại hiện trường

Trước đó, trưa 13/11, một vụ nổ trên đường Bùi Văn Ba (phường Tân Thuận, TPHCM) khiến hai căn nhà đổ sập. Hai nhà bên cạnh cũng bị sập tường. Gạch đá tràn ra một phần mặt đường, vùi lấp nhiều xe máy đậu gần đó.

Lực lượng chức năng phong tỏa lối vào hiện trường từ phía đường Huỳnh Tấn Phát để cảnh sát cứu hộ tìm kiếm người mắc kẹt. Nhiều xe cứu thương được điều đến để đưa người bị thương đi cấp cứu.

Công an TPHCM đang phối hợp với lực lượng chức năng phường Tân Thuận làm rõ nguyên nhân vụ nổ, trong đó có nghi vấn nổ khí gas.