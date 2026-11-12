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Sức khỏe

Tiêu chí chọn tã sơ sinh ngừa hăm tốt cho bé

P.V

Ở giai đoạn đầu đời, làn da trẻ sơ sinh mỏng manh và cực kỳ nhạy cảm - trong khi chất thải của em bé sơ sinh chủ yếu là phân lỏng (poo lỏng), chứa nhiều enzym tiêu hóa và vi khuẩn. Nếu đọng lại và tiếp xúc trực tiếp lâu dài với da em bé sơ sinh, nó sẽ gây kích ứng da. Kết hợp cùng môi trường ẩm bí trong tã, đây là nguyên nhân hàng đầu dẫn đến tình trạng mẩn đỏ, rát da và hăm tã nghiêm trọng ở em bé sơ sinh.

Vì thế, các mẹ nhất định phải chú ý tới sản phẩm nào làm hỗ trợ làm giảm các vấn đề khiến da dễ bị kích ứng như trên.

4 tiêu chí chọn tã sơ sinh cho bé:

  • Ưu tiên khả năng thấm hút phân lỏng, hạn chế phân bám da
  • Thấm hút nhanh, hạn chế thấm ngược. Đây là những đặc điểm giúp hạn chế bề mặt ẩm ướt tiếp xúc với da bé.
  • Thoáng khí, mỏng nhẹ: Thiết kế thoáng khí giúp hạn chế tình trạng ẩm bí ở vùng mặc tã. Lõi mỏng nhẹ là một điểm cộng về sự thoải mái, nhưng mẹ nên đánh giá cùng khả năng thấm hút
  • Bề mặt mềm mại, thun hông và thun chân êm: Tã tiếp xúc thường xuyên với làn da bé nên độ mềm của cả bề mặt lẫn các phần viền đều cần được chú ý.

3 dòng tã ngừa hăm được tin dùng

1. Tã sơ sinh Bobby Siêu Khô Thoáng – giữ da sạch thoáng, giảm Poo dính da cho em bé sơ sinh

Với trẻ sơ sinh, Tã sơ sinh Bobby Siêu Khô Thoáng là lựa chọn hàng đầu để xử lý vấn đề phân lỏng dính da:

  • Công nghệ màng thấm Poo đột phá - giúp thấm hút phân lỏng nhanh chóng, giảm tình trạng phân dính trên da, giữ da bé sơ sinh sạch thoáng.
  • Công nghệ có ở cả Miếng lót, Tã dán sơ sinh Bobby và Tã Quần Mở Một Bên Bobby.

Với Tã dán sơ sinh Bobby (các size XS đến M), khả năng giữ da bé sơ sinh sạch thoáng còn được nâng cấp bởi:

  • Lõi nén Cotton-Soft siêu mỏng nhẹ: Công nghệ ép lõi hiện đại giúp tã siêu mỏng nhẹ, mềm dịu cho làn da nhạy cảm của em bé sơ sinh mà vẫn tăng cường tốc độ thấm hút.
  • Mặt lỗ thấm siêu tốc: Hàng nghìn lỗ thấm trên bề mặt giúp chất lỏng dàn đều, thấm nhanh tức thì và khóa chặt tới 6 lần em bé sơ sinh tè, không gây vón cục hay dày cộm.

Ngoài Tã dán, Tã Quần Mở Một Bên Bobby cũng là sự lựa chọn tối ưu cho bé sơ sinh:

  • Thiết kế 1 bên hông đóng mở, mặc tã không cần nhấc chân hỗ trợ bảo vệ hệ xương khớp non nớt của bé.
  • 3 bước mặc tã dễ dàng không làm gián đoạn giấc ngủ bé yêu vẫn giữ da sạch thoáng, đảm bảo bề mặt thoáng khí nhờ công nghệ màng thấm Poo

2. Bobby Royal Silk – tã quần siêu cao cấp mới nhất của Bobby

Bobby Royal Silk có những đặc điểm cực kỳ phù hợp để tránh hăm, kích ứng cho da bé sơ sinh:

  1. Silk Touch Wide Gathers – thun chân dạng màng mở rộng, cấu thành từ các vi sợi Microfiber siêu mảnh cực kỳ êm mềm. Khác các loại tã siêu cao cấp khác với thiết kế thun chân dạng sợi co rút, tạo nhiều điểm tiếp xúc và lực ôm tập trung quanh đùi bé, Bobby Royal Silk có cấu trúc màng mở rộng phân bổ lực ôm đều hơn trên đùi bé, hạn chế cảm giác siết, giảm ma sát mà vẫn vừa vặn để hỗ trợ ngăn tràn hiệu quả.
  2. Silk Soft Sheets – Bề mặt mềm mịn như lụa thượng hạng, tạo nên từ sợ siêu mịn gấp đôi sợi tơ tằm. Đặc biệt, cấu trúc màng thấm đa vùng được thiết kế với các lỗ thấm lớn ở trung tâm, rãnh dẫn thấm dọc và họa tiết hoa dập nổi hai bên, hỗ trợ tiếp nhận và dẫn phân lỏng, hạn chế chất bẩn lưu lại trên bề mặt và tiếp xúc với da bé.
  3. Silk Thin 2mm Slim Core – lõi nén mỏng chỉ 2 mm nhưng thấm hút tới 12 giờ, giúp đảm bảo cực kỳ khô thoáng, thoải mái không phồng cộm cho bé.

Tiêu chí chọn tã sơ sinh ngừa hăm tốt cho bé ảnh 4

3. Moony Dịu Nhẹ – giảm ma sát cho làn da nhạy cảm

Nếu mẹ lo lắng làn da mỏng manh của con vừa dễ bị hăm bí do phân lỏng, vừa dễ ửng đỏ vì mép tã cọ xát, tã dán Moony Dịu Nhẹ chính là giải pháp đáng cân nhắc.

  • Bề mặt sợi Rayon siêu thấm hút, ngăn chặn chất lỏng lan rộng, hạn chế tối đa phân mềm dính da.
  • Thun chân vô cùng mềm mại, giảm tới 40% ma sát ở vùng chân, không lo da bé bị cọ xát, hằn đỏ.
  • Sản phẩm sử dụng thành phần an toàn, không chứa chất phụ gia (hương, cao su hay màu tổng hợp) và đã được kiểm nghiệm dị ứng.

Trong số các sản phẩm tã cho trẻ sơ sinh phổ biến nhất hiện nay, Tã sơ sinh Bobby Siêu Khô Thoáng nổi bật ở việc đưa ra giải pháp Màng thấm poo giúp giảm Poo lỏng dính da, đồng thời giữ trọn khả năng thấm hút nhanh, giữ bề mặt khô, thiết kế mỏng thoáng. Đây chính là những yếu tố đặc biệt hữu ích với làn da sơ sinh trong môi trường nóng ẩm, để bé được khô thoáng và dễ chịu hơn mỗi ngày.

#tã sơ sinh #tã ngừa hăm

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