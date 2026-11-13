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Phó Thủ tướng: Nhà nước đã có thông tin thì không được yêu cầu người dân kê khai

Thanh Hà

TPO - Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng lưu ý, dữ liệu được làm sạch đến đâu phải đưa vào khai thác, phục vụ cắt giảm thủ tục hành chính và chi phí tuân thủ đến đó. Thực hiện nhất quán nguyên tắc: Nhà nước đã có thông tin thì không yêu cầu người dân kê khai, cung cấp lại thông tin.

Ngày 13/11, Bộ Công an tổ chức Lễ tổng kết, vinh danh các tập thể, cá nhân tiêu biểu hưởng ứng Ngày Công dân số Việt Nam năm 2026 với chủ đề “Việt Nam số – Kết nối tương lai”.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh, chuyển đổi số đang chuyển từ giai đoạn “có nền tảng” sang “có người dùng”, từ “cung cấp dịch vụ” sang “tạo ra giá trị và sự thuận tiện thực chất”. Qua đó, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân, doanh nghiệp, nâng cao năng suất lao động và đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế đất nước.

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Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng phát biểu tại buổi lễ.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Phó Thủ tướng cũng thẳng thắn chỉ ra một số tồn tại, hạn chế trong quá trình triển khai chuyển đổi số. Dù tài khoản định danh điện tử đã được phổ cập rộng rãi, số lượng người thường xuyên sử dụng ứng dụng VNeID ngày càng tăng, nhưng tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính được thực hiện trực tuyến mới đạt gần 60%.

Đặc biệt, các hành vi lừa đảo, giả mạo trên không gian mạng ngày càng diễn biến phức tạp, trực tiếp ảnh hưởng đến niềm tin của người dân đối với môi trường số.

Trước thực tế này, Phó Thủ tướng đề nghị tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, phổ cập kỹ năng số, phát huy hiệu quả nền tảng “Bình dân học vụ số”; hướng dẫn người dân tích hợp các loại giấy tờ trên VNeID và các nền tảng số.

Các trung tâm phục vụ hành chính công cần bố trí cán bộ trực tiếp hướng dẫn người dân theo phương châm “cầm tay chỉ việc”, bảo đảm tính bao trùm, không để ai bị bỏ lại phía sau trong quá trình chuyển đổi số.

Cùng với đó, khuyến khích, tạo điều kiện để người dân chủ động tham gia môi trường số, tích hợp giấy tờ, sử dụng các tiện ích, dịch vụ số để trực tiếp thụ hưởng chính sách ưu đãi; tiếp tục rà soát, mở rộng các chính sách miễn, giảm phí, lệ phí.

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Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng và Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an trao biểu trưng và hoa cho các cá nhân tiêu biểu hưởng ứng Ngày Công dân số Việt Nam năm 2026.

Dữ liệu phải được khai thác để cắt giảm thủ tục, chi phí

Về nhiệm vụ thời gian tới, Phó Thủ tướng đề nghị xây dựng, hoàn thiện và khai thác dữ liệu thực chất, hiệu quả, lấy việc phục vụ người dân, doanh nghiệp làm mục tiêu. Các bộ, ngành, địa phương phải khẩn trương hoàn thiện, làm sạch, chuẩn hóa, kết nối và chia sẻ dữ liệu.

“Dữ liệu được làm sạch đến đâu phải đưa vào khai thác, phục vụ cắt giảm thủ tục hành chính và chi phí tuân thủ đến đó. Thực hiện nhất quán nguyên tắc: Nhà nước đã có thông tin thì không yêu cầu người dân kê khai, cung cấp lại thông tin”, Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Theo Phó Thủ tướng, việc giảm giấy tờ, giảm thời gian và chi phí phải trở thành thước đo hiệu quả chuyển đổi số, thay vì chỉ đánh giá thông qua số lượng nền tảng, ứng dụng hay dịch vụ được đưa vào vận hành.

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Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng cùng các đại biểu tham quan gian hàng trưng bày tại sự kiện.

Phó Thủ tướng yêu cầu phát triển VNeID và các nền tảng số theo hướng trở thành điểm truy cập thuận tiện, tin cậy cho người dân; đẩy mạnh triển khai dịch vụ công trực tuyến, cấp chữ ký số, thanh toán, an sinh xã hội, y tế, giáo dục và các dịch vụ thiết yếu.

Mỗi dịch vụ, tiện ích mới phải mang lại hiệu quả cụ thể, có thể đo đếm thông qua việc cắt giảm quy trình, thời gian xử lý, số lần đi lại và thành phần hồ sơ.

Bên cạnh đó, cần chú trọng bảo đảm an ninh, an toàn và xây dựng văn hóa số; tăng cường xác thực tài khoản giao dịch, triển khai các giải pháp định danh trên không gian mạng, chủ động cảnh báo sớm rủi ro và phòng, chống lừa đảo.

Kết quả chuyển đổi số phải được đo lường bằng mức độ sử dụng thực tế, thời gian và chi phí tiết kiệm được, mức độ an toàn cũng như sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp.

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Bộ Công an công bố Hệ thống đấu giá trực tuyến.

Tại buổi lễ, Bộ Công an công bố Hệ thống đấu giá trực tuyến. Theo Bộ Công an bước đầu tạo chuyển biến tích cực trong phương thức tổ chức đấu giá tài sản, giúp mở rộng cơ hội tiếp cận, tham gia đấu giá tài sản trên phạm vi toàn quốc, không phụ thuộc khoảng cách địa lý.

Với việc ứng dụng VNeID để định danh, xác thực người tham gia, hệ thống góp phần phòng ngừa mạo danh, gian lận, đồng thời tiết kiệm thời gian, chi phí cho người dân và doanh nghiệp. Thông tin được công khai, quá trình đấu giá được ghi nhận, lưu vết giúp tăng cường khả năng kiểm tra, giám sát; nâng cao tính cạnh tranh, hạn chế thông đồng, dìm giá và phòng ngừa thất thoát tài sản công.

Hệ thống đã tổ chức thành công 214 cuộc đấu giá, với tổng giá trúng đấu giá khoảng 560 tỷ đồng, góp phần nâng cao hiệu quả khai thác nguồn lực tài sản.

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#Chuyển đổi số #VNeID #Dịch vụ công trực tuyến #Kỹ năng số #Công dân số

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