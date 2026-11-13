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Bí thư TPHCM yêu cầu gỡ vướng để UAV 'cất cánh' ra thị trường thế giới

Ngô Tùng

TPO - Khảo sát một số doanh nghiệp sản xuất thiết bị bay không người lái, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang đã đưa ra những chỉ đạo nóng nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc liên quan đến cơ chế, chính sách hỗ trợ nhà đầu tư.

Ngày 13/11, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang cùng các lãnh đạo thành phố và các sở ngành đã đến khảo sát một số doanh nghiệp sản xuất thiết bị bay không người lái (UAV) và làm việc với Ban Quản lý Khu Công nghệ cao TPHCM (SHTP).

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Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang khảo sát nhà xưởng Công ty Realtime Robotics Việt Nam. Ảnh: Việt Dũng

Bí thư Thành ủy TPHCM và đoàn công tác khảo sát nhà xưởng Công ty Realtime Robotics Việt Nam và Công ty CP Gremsy tại SHTP, nghe báo cáo tình hình sản xuất, kinh doanh, nghiên cứu, phát triển sản phẩm và các kiến nghị tháo gỡ khó khăn.

Công ty Realtime Robotics Việt Nam là đơn vị đã xuất khẩu UAV do người Việt Nam nghiên cứu, thiết kế, chế tạo xuất khẩu sang Hoa Kỳ, phục vụ thị trường dân sự và quốc phòng. Hai dòng UAV HERA và VEGA được sản xuất tại Việt Nam đã được Bộ Chiến tranh Hoa Kỳ phê duyệt miễn trừ khỏi lệnh cấm nhập khẩu đối với UAV sản xuất ngoài Hoa Kỳ.

Doanh nghiệp đã làm chủ 94,4% công nghệ lõi, trong đó có 55,6% đạt trình độ vượt trội so với thế giới. Các sản phẩm của công ty có tính đột phá, khả năng cạnh tranh cao so với những dòng UAV hàng đầu thế giới.

Công ty hiện sở hữu 5 bằng sáng chế được cấp tại Hoa Kỳ và Australia, cùng 9 hồ sơ sáng chế đang trong quá trình xét duyệt. Doanh nghiệp có năng lực tự chủ trong thiết kế, chế tạo và sản xuất đồng bộ các thành phần cốt lõi của UAV.

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Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang khảo sát tại Công ty Gremsy. Ảnh: Việt Dũng

Trong khi đó, Công ty Gremsy triển khai dự án nhà máy nghiên cứu, chế tạo và sản xuất mô-đun camera thế hệ mới. Dự án được kỳ vọng góp phần nâng cao năng lực nghiên cứu, phát triển và sản xuất các sản phẩm công nghệ cao trong nước. Dự án này cũng thúc đẩy hình thành hệ sinh thái công nghiệp UAV và robot tại SHTP. Gremsy còn chú trọng phát triển nguồn nhân lực công nghệ cao thông qua hợp tác với các trường đại học, tham gia các mạng lưới và tổ chức chuyên ngành UAV tại Việt Nam.

Đại diện các doanh nghiệp sản xuất UAV kiến nghị thành phố có các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng thị trường, đưa sản phẩm đến với khách hàng trong nước và quốc tế.

Thống nhất với các đề xuất của doanh nghiệp, Bí thư Trần Lưu Quang giao UBND TPHCM và các sở, ngành liên quan xem xét, giải quyết theo thẩm quyền. Ông lưu ý các nội dung liên quan đến cơ chế mua sắm công; chính sách hỗ trợ lãi suất vay vốn theo chương trình kích cầu đầu tư; hỗ trợ các dự án nghiên cứu và phát triển (R&D); hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng showroom trưng bày, giới thiệu sản phẩm, qua đó góp phần mở rộng thị trường, nâng cao năng lực cạnh tranh và thương mại hóa sản phẩm công nghệ.

Dịp này, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang cùng đoàn công tác làm việc với Ban Quản lý SHTP nghe kết quả hoạt động, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc liên quan đến các cơ chế, chính sách hỗ trợ nhà đầu tư, doanh nghiệp tại SHTP.

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