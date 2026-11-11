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Nhiều trường ở TPHCM xin không nhận hoa 20/11

Anh Nhàn

TPO - Dịp 20/11 năm nay, một số trường học ở TPHCM mong phụ huynh, đối tác dành tiền mua hoa chúc mừng để tặng học bổng cho học sinh khó khăn. Có trường còn dành cả kinh phí dự kiến tổ chức liên hoan, văn nghệ để chăm lo cho học trò.

Không nhận hoa, quà chúc mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam

Ngày 10/11, theo thông tin từ Trường THCS Phú Định (phường Bình Phú, TPHCM), nhà trường đã thông báo đến phụ huynh và giáo viên về việc trường không nhận hoa, quà chúc mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam.

Thầy Đinh Phú Cường, Hiệu trưởng Trường THCS Phú Định, cho biết sáng 20/11, thầy trò sẽ cùng dự một buổi sinh hoạt ngắn dưới sân trường.

Trường cũng không tổ chức liên hoan, văn nghệ và các hội thi mang tính hình thức. Kinh phí dự kiến cho những hoạt động này sẽ được dùng để hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Theo thầy Cường, việc tổ chức lễ kỷ niệm gọn nhẹ giúp phụ huynh bớt áp lực chi tiêu, giáo viên có thêm thời gian cho chuyên môn.

Năm học 2026–2027, Trường THCS Phú Định có khoảng 1.600 học sinh, trong đó có khoảng 28-30 em có hoàn cảnh khó khăn. Từ đầu năm học, thầy cô đã hỗ trợ các em sách vở, đồng phục và tiền ăn bán trú.

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Học sinH TPHCM trong ngày khai giảng năm học mới. Ảnh: Huế Xuân

Tại Trường Tiểu học Phú Thọ (phường Phú Thọ), nhà trường cũng chủ trương không nhận hoa, quà nhân dịp 20/11. Năm nay trường có khoảng 50 học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Vì vậy, nhà trường mong phụ huynh, đối tác có nguyện vọng chúc mừng thầy cô có thể dành khoản tiền đó để tặng học bổng cho các em.

Trường Tiểu học Phú Thọ cũng cắt giảm các cuộc thi chào mừng ngày 20/11 cho cả giáo viên và học sinh. Riêng hội thao học sinh vẫn được duy trì để các em có dịp vui chơi, rèn luyện thể chất.

Trước đó, ngày 6/11, Trường THCS Đoàn Kết (phường Phú Lâm) đăng thư ngỏ gửi phụ huynh, đối tác và các cơ quan, đơn vị, xin không nhận hoa chúc mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam. Cô Nguyễn Thành Huyền Trân, Hiệu trưởng nhà trường, bày tỏ mong muốn những ai có nguyện vọng chia sẻ có thể tự nguyện đóng góp vào quỹ khuyến học của trường. Nguồn hỗ trợ này sẽ được dành cho học sinh gặp khó khăn trong quá trình học tập.

Đã thành tiền lệ

Việc các trường ngỏ lời xin đổi hoa chúc mừng thành những món quà cho học trò đã được thực hiện ở TPHCM từ những năm trước.

Dịp 20/11/2025, Trường Tiểu học Phan Văn Trị từng gửi thư đến phụ huynh, doanh nghiệp và các nhà hảo tâm, đề nghị những người muốn chúc mừng trường có thể tặng tập vở, sữa hoặc dụng cụ thể dục thể thao.

Lý giải đề xuất này, lãnh đạo nhà trường cho biết mỗi dịp 20/11, trường nhận được nhiều lẵng hoa tươi nhưng chỉ trưng bày được vài ngày rồi phải bỏ đi. Với tập vở, sữa hay dụng cụ thể thao, trường có thể dùng làm phần thưởng cho học sinh. Các em cũng có thể sử dụng những món quà này ngay trong việc học tập, sinh hoạt hằng ngày.

Trường THCS Nguyễn Văn Luông, Trường THPT Thủ Đức và Trường THCS Lê Minh Xuân cũng từng vận động phụ huynh, đối tác chuyển quà chúc mừng thành học bổng, sách vở hoặc hiện vật phục vụ học sinh.

Ở cấp thành phố, từ năm 2013, Sở GD&ĐT TPHCM đã đề nghị các cơ quan, đơn vị gửi thiệp điện tử chúc mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam. Suốt 13 năm qua, Sở duy trì chủ trương không tổ chức tiếp khách, không nhận hoa, quà tại trụ sở trong dịp này nhằm thực hành tiết kiệm, tránh lãng phí.

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#Ngày Nhà giáo Việt Nam #Trường học TPHCM #Học bổng học sinh #Hỗ trợ học sinh khó khăn #Tiết kiệm trong giáo dục

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