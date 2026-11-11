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Hà Nội yêu cầu rà soát kiến nghị sau khi có kết quả xét thăng hạng giáo viên

Hà Linh

TPO - Sở Nội vụ Hà Nội yêu cầu các xã, phường và Sở GD&ĐT rà soát kiến nghị của giáo viên sau kỳ xét thăng hạng năm 2026, làm rõ tiêu chí, chỉ tiêu, thứ tự ưu tiên và kết quả thẩm định hồ sơ.

Sở Nội vụ Hà Nội vừa có văn bản đề nghị UBND các xã, phường và Sở GD&ĐT thống nhất việc tiếp nhận, rà soát, xử lý phản ánh liên quan đến kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức giáo viên năm 2026.

Theo Sở Nội vụ, sau khi công bố kết quả xét thăng hạng giáo viên ngày 23/10, cơ quan này nhận được một số phản ánh, kiến nghị liên quan đến tiêu chuẩn, điều kiện, chỉ tiêu, việc thẩm định hồ sơ và kết quả xét thăng hạng.

Theo Sở Nội vụ, kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên năm 2026 được tổ chức theo đề án đã được UBND Thành phố phê duyệt. Việc xác định người trúng tuyển còn căn cứ chỉ tiêu được phê duyệt và thứ tự ưu tiên quy định tại đề án.

Do đó, việc đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện dự xét không đồng nghĩa với việc được công nhận trúng tuyển.

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Sở Nội vụ Hà Nội vừa yêu cầu rà soát xử lý phản ánh liên quan đến kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức giáo viên.

Sở này cũng lý giải, chỉ tiêu xét thăng hạng được xác định căn cứ nhu cầu, vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và chỉ tiêu được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Đối với hạng chức danh nghề nghiệp của cơ sở giáo dục không còn chỉ tiêu theo phương án được phê duyệt, không thực hiện xét thăng hạng trong kỳ xét này.

Khi số người đủ tiêu chuẩn, điều kiện nhiều hơn chỉ tiêu trong cùng phạm vi xét, thứ tự ưu tiên được xem xét lần lượt: thành tích cao hơn trong hoạt động nghề nghiệp được cấp có thẩm quyền công nhận; viên chức nữ; viên chức là người dân tộc thiểu số; viên chức nhiều tuổi hơn; viên chức có thời gian công tác nhiều hơn.

Tiêu chí tiếp theo chỉ được xem xét khi tiêu chí liền trước chưa xác định được người trúng tuyển và không thực hiện cộng điểm giữa các tiêu chí.

Đáng chú ý, đề án không quy định phúc khảo độc lập đối với kết quả thẩm định hồ sơ. Tuy nhiên, nếu có phản ánh cụ thể về nhầm lẫn thông tin, tài liệu đã nộp chưa được xem xét hoặc sai sót, các cơ quan, đơn vị phải kiểm tra, đối chiếu hồ sơ đã nộp đúng hạn và phiếu thẩm định.

Trước đó, một số giáo viên Hà Nội cho rằng, dù có thâm niên, thành tích nổi trội, xếp thứ nhất hoặc thứ nhì tại cơ sở giáo dục nhưng lại không trúng tuyển thăng hạng. Các nhà giáo đặt vấn đề về tính thống nhất, công khai, minh bạch và công bằng trong thẩm định hồ sơ trong đợt xét thăng hạng của Hà Nội năm 2026.

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