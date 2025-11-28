Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giáo dục

Google News

Có tỉnh chưa từng tổ chức thăng hạng cho giáo viên, Bộ GD&ĐT đề nghị rà soát

Hà Linh
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Theo Bộ GD&ĐT, đến thời điểm này, một số tỉnh, thành phố vẫn còn bất cập trong công tác thăng hạng giáo viên trong đó có nơi chục năm nay chưa từng tổ chức thăng hạng.

Bộ GD&ĐT vừa yêu cầu các địa phương rà soát việc thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên.

Theo bộ này, từ năm 2015, đã hoàn thành việc ban hành các văn bản hướng dẫn về mã số, tiêu chuẩn, việc bổ nhiệm, xếp lương theo chức danh nghề nghiệp. Đồng thời, quy định tiêu chuẩn, điều kiện, nội dung, hình thức thi xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên các cấp theo thẩm quyền được giao, làm căn cứ để các địa phương tổ chức thực hiện.

Tuy nhiên, qua kiểm tra tại các địa phương, cơ sở giáo dục cũng như khảo sát, nắm thông tin từ các nguồn báo cáo, Bộ GD&ĐT nhận thấy còn một số bất cập trong công tác thăng hạng giáo viên.

Tien_phong_ontap_GXMN.jpg
Bộ GD&ĐT đề nghị rà soát công tác thăng hạng giáo viên của các tỉnh, thành phố.

Trong đó, một số tỉnh theo phân chia địa giới hành chính cũ trong giai đoạn 2016-2025 chưa từng tổ chức thăng hạng cho giáo viên; có tỉnh đã xây dựng đề án thăng hạng giáo viên năm 2024- 2025 nhưng chưa phê duyệt hoặc đã phê duyệt nhưng chưa triển khai; có tỉnh việc tổ chức thăng hạng không được thực hiện đồng bộ giữa các cấp học và giữa các đơn vị hành chính.

Để đảm bảo quyền lợi cho đội ngũ giáo viên đã có thời gian cống hiến và đáp ứng đủ các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định hiện hành, Bộ GD&ĐT tạo để nghị UBND cấp tỉnh chỉ đạo triển khai các nội dung liên quan.

Yêu cầu rà soát thực trạng công tác thăng hạng giáo viên của địa phương, báo cáo Bộ GD&ĐT trước ngày 30/11/202.

Tiếp tục tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh theo các quy định hiện hành của pháp luật.

Toàn quốc hiện có khoảng 1,6 triệu giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục công tác trong các trường học công lập và ngoài công lập. Trong đó, có khoảng 1,05 triệu giáo viên mầm non và phổ thông hưởng lương từ ngân sách nhà nước.

Hà Linh
#tổ chức thăng hạng cho giáo viên #Bộ GD&ĐT #xếp lương theo chức danh nghề nghiệp nhà giáo #thăng hạng giáo viên #khoảng 1 #6 triệu giáo viên

Xem thêm

Cùng chuyên mục