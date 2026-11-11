Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Nhịp sống phương Nam

'Lô cốt' tái xuất, bủa vây người đi đường ở cửa ngõ Đông Bắc TPHCM

Nguyễn Tiến

TPO - Việc rào chắn đường (người dân thường gọi là lô cốt) phục vụ thi công tuyến metro số 2 khiến nhiều người đi xe máy phải đổi lộ trình, chật vật tìm hướng di chuyển.

Ghi nhận của phóng viên, tại giao lộ Nguyễn Hồng Đào - Trường Chinh, nhiều người đi xe máy khi đến gần khu vực mới phát hiện lối ra đường Trường Chinh đã bị rào chắn. Không thể tiếp tục đi theo hướng quen thuộc, nhiều người phải dừng xe quan sát, sau đó quay đầu tìm lộ trình khác.

tp-c_1794312057749-2651055997892346622-2651055997892346622-dc95dc9bd99f5b8cf79881ea42ff0566.jpg
Rào chắn phục vụ thi công metro số 2 tại giao lộ Nguyễn Hồng Đào - Trường Chinh

Một số người chọn đi vào lối nhỏ dọc nhà dân trên đường Nguyễn Hồng Đào để tìm đường ra Trường Chinh. Tuy nhiên, lối đi này khá hẹp, chỉ đủ xe máy lưu thông một chiều. Khi lượng phương tiện đổ vào đông, việc di chuyển trở nên khó khăn.

tp-c_1794312057720-2651055997892346622-2651055997892346622-21ad6b51fc5941d30a45c498a8ab3554.jpg
Lối đi trước nhà dân hẹp, chỉ vừa đủ cho một chiều xe máy lưu thông

Anh Đoàn Văn Linh (42 tuổi), người thường xuyên đi qua khu vực này, cho biết anh không được biết trước việc rào chắn nên khi đến giao lộ phải thay đổi lộ trình.

Theo anh Linh, việc phải quay đầu, tìm đường khác gây mất thời gian, đặc biệt vào giờ cao điểm khi các tuyến đường lân cận cũng đông xe.

Trong khi đó, chị Minh Châu (35 tuổi) cho rằng việc rào chắn phục vụ thi công metro là cần thiết, nhưng cần tính toán phương án tổ chức giao thông hợp lý để hạn chế ảnh hưởng đến người dân. Nếu điều kiện an toàn cho phép, đơn vị thi công nên nghiên cứu bố trí thêm lối lưu thông cho xe máy.

tp-c_1794312057757-2651055997892346622-2651055997892346622-e1180c7afd70c77fa83e29af1ab0f87f.jpg
tp-c_1794312057770-2651055997892346622-2651055997892346622-7b9673084a8bd7fc7c3e192b32de0799.jpg
Nhiều người đi xe máy bất ngờ khi phát hiện lối ra đường Trường Chinh đã bị rào chắn.
tp-c_1794312057740-2651055997892346622-2651055997892346622-a9129fee8025df0cb44ac774822ddd4e.jpg
Không thể tiếp tục đi theo hướng quen thuộc, nhiều người phải quay đầu tìm lộ trình khác.
tp-c_1794312057706-2651055997892346622-2651055997892346622-a82b0a6b04c99f40eb2860a6565fe6e4.jpg
Nhiều người gặp khó khăn khi tìm đường ra Trường Chinh do lối lưu thông quen thuộc bị chặn.

Không chỉ tại giao lộ Nguyễn Hồng Đào - Trường Chinh, việc đi lại trên các tuyến Trương Công Định, Nguyễn Hồng Đào, Hoàng Hoa Thám và khu vực đường Đồng Đen cũng gặp nhiều khó khăn. Khi các hướng kết nối với đường Trường Chinh bị hạn chế, phương tiện dồn sang những tuyến đường lân cận, khiến nguy cơ ùn ứ gia tăng.

Theo Sở Xây dựng TPHCM, việc tổ chức rào chắn tại khu vực giao lộ Nguyễn Hồng Đào - Trường Chinh nhằm phục vụ thi công tuyến metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương).

Trước đó, đường Trường Chinh đã được bố trí các khu vực rào chắn phục vụ xây dựng nhà ga Bảy Hiền và khu vực mũi tàu Cộng Hòa - Trường Chinh. Việc tiếp tục triển khai rào chắn tại khu vực ga Nguyễn Hồng Đào khiến diện tích dành cho phương tiện lưu thông trên tuyến đường này bị hạn chế thêm.

Đường Trường Chinh - Cách Mạng Tháng Tám là tuyến giao thông có mật độ phương tiện cao, thường xuyên xảy ra ùn tắc vào các khung giờ cao điểm. Khi nhiều vị trí thi công được triển khai, áp lực giao thông không chỉ tập trung trên đường Trường Chinh mà còn lan sang những tuyến đường kết nối.

Trước đó, Sở Xây dựng TPHCM thông báo điều chỉnh tổ chức giao thông trên đường Trường Chinh, đoạn từ đường Trương Công Định đến đường Đồng Đen, nhằm phục vụ thi công các hạng mục chính của nhà ga ST08 (ga Nguyễn Hồng Đào), thuộc dự án metro số 2.

Theo phương án triển khai từ ngày 7/11, xe tải và xe khách (ngoại trừ xe buýt) không được lưu thông trên đường Trường Chinh theo hướng từ đường Trương Công Định đến đường Đồng Đen.

Các phương tiện thuộc diện hạn chế được hướng dẫn đi theo lộ trình thay thế gồm: Trường Chinh - Trương Công Định - Bàu Cát hoặc Bàu Cát 1 - Đồng Đen - Trường Chinh.

Đối với ô tô xuất phát từ các đường nhánh kết nối với đường Trường Chinh, đoạn từ đường Trương Công Định đến hẻm 304 đường Trường Chinh, chỉ được phép rẽ vào đường Trường Chinh theo hướng từ đường Đồng Đen đi đường Trương Công Định.

Xem thêm

#metro số 2 #rào chắn Trường Chinh #Nguyễn Hồng Đào #giao thông TPHCM #ùn tắc giao thông #ga Nguyễn Hồng Đào

Cùng chuyên mục

Doanh nghiệp TPHCM chật vật tìm vốn cho sản xuất cuối năm

Doanh nghiệp TPHCM chật vật tìm vốn cho sản xuất cuối năm

TPO - Cuối năm, nhu cầu vốn để tăng tốc sản xuất hàng Tết, thanh toán chi phí đầu vào và trả lương người lao động gia tăng. Tuy nhiên, dù ngân hàng liên tục thông báo giảm lãi suất, nhiều doanh nghiệp nhỏ và vừa ở TPHCM vẫn khó tiếp cận vốn vay ưu đãi.

Nhiều trường ở TPHCM xin không nhận hoa 20/11

Nhiều trường ở TPHCM xin không nhận hoa 20/11

TPO - Dịp 20/11 năm nay, một số trường học ở TPHCM mong phụ huynh, đối tác dành tiền mua hoa chúc mừng để tặng học bổng cho học sinh khó khăn. Có trường còn dành cả kinh phí dự kiến tổ chức liên hoan, văn nghệ để chăm lo cho học trò.

Triều cường đầu tháng 10 âm lịch ở TPHCM vượt báo động 3

Triều cường đầu tháng 10 âm lịch ở TPHCM vượt báo động 3

TPO - Trong đợt triều cường từ ngày 9 đến 11/11, mực nước tại trạm Thủ Dầu Một có thể vượt báo động 3 từ 10 đến 15 cm. Tại hai trạm Phú An và Nhà Bè, triều dự kiến đạt đỉnh vào sáng sớm và cuối giờ chiều, trùng thời điểm nhiều người đi làm về.

TPHCM khởi công cải tạo rạch Văn Thánh hơn 8.500 tỷ đồng

TPHCM khởi công cải tạo rạch Văn Thánh hơn 8.500 tỷ đồng

TPO - TPHCM vừa chính thức khởi công gói thầu xây lắp đầu tiên thuộc dự án nạo vét, cải tạo môi trường và xây dựng hạ tầng rạch Văn Thánh (phường Thạnh Mỹ Tây) với tổng mức đầu tư hơn 8.555 tỷ đồng nhằm giải quyết ô nhiễm, giảm ngập và chỉnh trang khu dân cư ven rạch.

Nhà đất giấy tay ở TPHCM: Cơ hội nhận bồi thường 100%?

Nhà đất giấy tay ở TPHCM: Cơ hội nhận bồi thường 100%?

Đề xuất hỗ trợ từ 28% đến 100% giá đất bồi thường đối với các trường hợp mua bán nhà, đất bằng giấy tay tại TP.HCM được kỳ vọng tháo gỡ vướng mắc quyền lợi cho người dân, đồng thời khơi thông tiến độ giải phóng mặt bằng tại nhiều dự án đầu tư công.

Ngắm các nút giao tuyến đường kết nối TP.HCM với sân bay Long Thành

Ngắm các nút giao tuyến đường kết nối TP.HCM với sân bay Long Thành

TPO - Dự kiến ngày 24/12/2026, sân bay Long Thành sẽ chính thức bước vào khai thác thương mại. Để bảo đảm khả năng kết nối, phục vụ hành khách và vận chuyển hàng hóa, hàng loạt tuyến cao tốc, quốc lộ và đường tỉnh liên kết TPHCM với Đồng Nai đang được đẩy nhanh tiến độ, hướng tới hình thành mạng lưới giao thông đồng bộ quanh sân bay lớn nhất cả nước.

Người dân ở TPHCM tự tay đập nhà mặt tiền nhường đất mở đường

Người dân ở TPHCM tự tay đập nhà mặt tiền nhường đất mở đường

TPO - Hàng chục hộ dân tại phường Bình Trưng, TPHCM tự tay đập bỏ mặt tiền căn nhà gắn bó mấy chục năm để nhường mặt bằng cho dự án mở rộng đường Lương Định Của. Đằng sau đống xà bần ngổn ngang hiện nay là niềm hy vọng về 1 tương lai mới cho nút giao thông hiện đại bậc nhất TP.HCM.

Vụ hàng loạt điện thoại Trung Quốc bị gỡ khỏi quầy kệ, nhà bán lẻ nói gì?

Vụ hàng loạt điện thoại Trung Quốc bị gỡ khỏi quầy kệ, nhà bán lẻ nói gì?

TPO - Ứng dụng dự báo thời tiết toàn cầu AccuWeather đang vấp phải làn sóng phản ứng từ người dùng Việt Nam sau khi hiển thị thông tin sai lệch về chủ quyền biển đảo, lãnh thổ của Việt Nam. Nhiều nhà bán lẻ trong nước đã tiến hành rà soát, tạm gỡ các sản phẩm điện thoại trong diện nghi vấn khỏi quầy kệ.

Dự án cải tạo kênh Tham Lương - Bến Cát - rạch Nước Lên Ảnh: Nguyễn Tiến

TPHCM không để vốn nằm chờ

TP - Từng là điểm nghẽn kéo dài, giải ngân vốn đầu tư công của TPHCM nay đã trở thành điểm sáng. Với khoảng 111.000 tỉ đồng được giải ngân trong 10 tháng năm 2026, thành phố đạt 96,45 điểm, thuộc nhóm “giải ngân rất tốt” cả nước. Từ những kết quả bứt phá ở cấp cơ sở đến đà tăng tốc của toàn thành phố, dòng vốn đầu tư công đang phát huy vai trò “vốn mồi”, tạo động lực cho tăng trưởng kinh tế bền vững.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe