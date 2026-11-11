'Lô cốt' tái xuất, bủa vây người đi đường ở cửa ngõ Đông Bắc TPHCM

TPO - Việc rào chắn đường (người dân thường gọi là lô cốt) phục vụ thi công tuyến metro số 2 khiến nhiều người đi xe máy phải đổi lộ trình, chật vật tìm hướng di chuyển.

Ghi nhận của phóng viên, tại giao lộ Nguyễn Hồng Đào - Trường Chinh, nhiều người đi xe máy khi đến gần khu vực mới phát hiện lối ra đường Trường Chinh đã bị rào chắn. Không thể tiếp tục đi theo hướng quen thuộc, nhiều người phải dừng xe quan sát, sau đó quay đầu tìm lộ trình khác.

Rào chắn phục vụ thi công metro số 2 tại giao lộ Nguyễn Hồng Đào - Trường Chinh

Một số người chọn đi vào lối nhỏ dọc nhà dân trên đường Nguyễn Hồng Đào để tìm đường ra Trường Chinh. Tuy nhiên, lối đi này khá hẹp, chỉ đủ xe máy lưu thông một chiều. Khi lượng phương tiện đổ vào đông, việc di chuyển trở nên khó khăn.



Lối đi trước nhà dân hẹp, chỉ vừa đủ cho một chiều xe máy lưu thông

Anh Đoàn Văn Linh (42 tuổi), người thường xuyên đi qua khu vực này, cho biết anh không được biết trước việc rào chắn nên khi đến giao lộ phải thay đổi lộ trình.

Theo anh Linh, việc phải quay đầu, tìm đường khác gây mất thời gian, đặc biệt vào giờ cao điểm khi các tuyến đường lân cận cũng đông xe.

Trong khi đó, chị Minh Châu (35 tuổi) cho rằng việc rào chắn phục vụ thi công metro là cần thiết, nhưng cần tính toán phương án tổ chức giao thông hợp lý để hạn chế ảnh hưởng đến người dân. Nếu điều kiện an toàn cho phép, đơn vị thi công nên nghiên cứu bố trí thêm lối lưu thông cho xe máy.

Nhiều người đi xe máy bất ngờ khi phát hiện lối ra đường Trường Chinh đã bị rào chắn.

Không thể tiếp tục đi theo hướng quen thuộc, nhiều người phải quay đầu tìm lộ trình khác.

Nhiều người gặp khó khăn khi tìm đường ra Trường Chinh do lối lưu thông quen thuộc bị chặn.

Không chỉ tại giao lộ Nguyễn Hồng Đào - Trường Chinh, việc đi lại trên các tuyến Trương Công Định, Nguyễn Hồng Đào, Hoàng Hoa Thám và khu vực đường Đồng Đen cũng gặp nhiều khó khăn. Khi các hướng kết nối với đường Trường Chinh bị hạn chế, phương tiện dồn sang những tuyến đường lân cận, khiến nguy cơ ùn ứ gia tăng.

Theo Sở Xây dựng TPHCM, việc tổ chức rào chắn tại khu vực giao lộ Nguyễn Hồng Đào - Trường Chinh nhằm phục vụ thi công tuyến metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương).

Trước đó, đường Trường Chinh đã được bố trí các khu vực rào chắn phục vụ xây dựng nhà ga Bảy Hiền và khu vực mũi tàu Cộng Hòa - Trường Chinh. Việc tiếp tục triển khai rào chắn tại khu vực ga Nguyễn Hồng Đào khiến diện tích dành cho phương tiện lưu thông trên tuyến đường này bị hạn chế thêm.

Đường Trường Chinh - Cách Mạng Tháng Tám là tuyến giao thông có mật độ phương tiện cao, thường xuyên xảy ra ùn tắc vào các khung giờ cao điểm. Khi nhiều vị trí thi công được triển khai, áp lực giao thông không chỉ tập trung trên đường Trường Chinh mà còn lan sang những tuyến đường kết nối.