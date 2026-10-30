Tài xế bất ngờ với giao thông thay đổi ở sân bay Tân Sơn Nhất

TPO - Trong ngày đầu điều chỉnh giao thông quanh sân bay Tân Sơn Nhất, các tuyến đường nhìn chung thông thoáng. Tuy nhiên, tại một số giao lộ, vẫn có tài xế chưa nắm rõ phương án mới, tiếp tục di chuyển theo thói quen cũ, khiến giao thông có thời điểm lộn xộn, sáng 30/10.
TPO - Tối ngày 29/10, hồ băng Shintaphu ở tây bắc Bhutan vỡ bờ, gây lũ quét cuốn trôi nhiều công trình tại khu suối nước nóng Gasa Tshachu. Giới chức chưa ghi nhận thương vong, trong khi một số tuyến đường và cầu bị hư hại nghiêm trọng.
TPO - Một trực thăng quân sự CH-47 Chinook của Italy tham gia phái bộ gìn giữ hòa bình của Liên minh châu Âu (EU) tại Bosnia và Herzegovina đã gặp nạn khi đang làm nhiệm vụ, khiến 4 người thiệt mạng và 11 người bị thương.
TPO - Sau 7 lần đấu giá chưa tìm được người mua, khu vực quanh sân vận động (SVĐ) Chi Lăng ở trung tâm TP Đà Nẵng vẫn ngổn ngang rác thải, xà bần và xe hàng lấn chiếm vỉa hè gây mất mỹ quan đô thị.
TPO - Nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập báo Tiền Phong, Trưởng Ban tổ chức Tiền Phong Golf Championship, cho biết, phát triển phong trào golf, tìm kiếm và bồi dưỡng tài năng trẻ, đồng hành cùng Quỹ Hỗ trợ Tài năng trẻ Việt Nam là những giá trị được Tiền Phong Golf Championship vun đắp trong suốt một thập kỷ qua.
TPO - Dự án xử lý cấp bách sạt lở bờ sông và kè Bản Nguyên, tỉnh Phú Thọ, có giá trúng thầu xây lắp hơn 46,1 tỷ đồng, đang được Thanh tra Chính phủ thanh tra việc chấp hành pháp luật trong phân bổ, sử dụng kinh phí.
TPO - Giành học bổng hơn 500.000 USD từ 6 đại học Mỹ, tốt nghiệp xuất sắc Đại học Ngoại thương, đạt điểm môn Tâm lý học Cambridge A Level cao nhất Việt Nam… nhiều thí sinh vào chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026 sở hữu thành tích học tập nổi bật.
TPO - Nguyễn Thị Hoa cho biết bố mẹ cô từng làm nghề buôn bán ve chai, thu mua sắt thép. Sự vất vả của bố mẹ là động lực để cô theo đuổi con đường học vấn và làm thêm nhiều công việc để có cuộc sống tốt hơn. Tại Hoa hậu Việt Nam 2026, Nguyễn Thị Hoa được nhận xét có gương mặt giống Hoa hậu Đỗ Thị Hà.
TPO - Sau hơn 3 giờ thi công với sự hỗ trợ của sà lan, tàu kéo và nhiều thiết bị chuyên dụng, nhịp giữa cầu chữ S ở Cà Mau bị sà lan đâm lệch 70 cm đã được đưa lại vị trí ban đầu.
TPO - Thành phố Hà Nội đang đẩy nhanh xây dựng nút giao Vành đai 4 sau khi lắp đặt dầm lớn, góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông khu vực Tây Nam.
TPO - Trong Đền Kiếp Bạc (Hải Phòng), một trong 12 di tích thành phần của Di sản văn hóa thế giới Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc, hiện nay còn lưu giữ đôi xương chân voi, tương truyền là xương chân voi chiến của Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn.
TPO - Top 25 thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 tham gia thu gom rác thải tại bãi biển Đồ Sơn (Hải Phòng), góp phần làm sạch cảnh quan, lan tỏa lối sống xanh và nâng cao ý thức bảo vệ môi trường trong cộng đồng.
TPO - Bốn thí sinh chủ nhà tại vòng chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026 mong muốn được lan tỏa văn hóa, lịch sử truyền thống của mảnh đất và con người Hải Phòng tới bạn bè, du khách.
TPO - Ngoài vàng và tiền mặt trị giá hàng trăm tỷ đồng, cơ quan chức năng còn thu giữ nhiều xe sang, túi xách, trang sức, bất động sản và tài khoản chứng khoán liên quan Mr Pips và bạn gái.
TPO - Chung cư Vĩnh Hội ở TPHCM xuống cấp nghiêm trọng, được kiểm định cấp D. Đến tháng 10/2026, vẫn còn 141 hộ dân chưa di dời, mong sớm có phương án bồi thường, hỗ trợ và nơi ở mới phù hợp.
TPO - Thay vì đau đầu suy nghĩ "hôm nay ăn gì", nhiều gia đình đang áp dụng công thức "3211" để cân đối dinh dưỡng cả tuần, vừa đảm bảo đa dạng thực phẩm vừa hạn chế thịt đỏ hiệu quả.
TPO - Các nghị sĩ đối lập Albania đốt pháo sáng, chặn bục phát biểu và làm gián đoạn phiên họp quốc hội, trong bối cảnh làn sóng biểu tình chống chính phủ lan rộng, gây sức ép lên Thủ tướng Edi Rama.