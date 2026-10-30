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Multimedia

Tài xế bất ngờ với giao thông thay đổi ở sân bay Tân Sơn Nhất

Nguyễn Tiến - Thanh Hương

TPO - Trong ngày đầu điều chỉnh giao thông quanh sân bay Tân Sơn Nhất, các tuyến đường nhìn chung thông thoáng. Tuy nhiên, tại một số giao lộ, vẫn có tài xế chưa nắm rõ phương án mới, tiếp tục di chuyển theo thói quen cũ, khiến giao thông có thời điểm lộn xộn, sáng 30/10.

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#sân bay Tân Sơn Nhất #điều chỉnh giao thông #giao thông Tân Sơn Nhất #phương án giao thông #tài xế #Báo Tiền Phong

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