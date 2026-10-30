Khối tài sản hàng trăm tỷ đồng của Mr Pips và bạn gái bị thu giữ

TPO - Đinh Diệu Anh cho biết cô tôn trọng lựa chọn của Ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam ở vòng chung khảo. Theo cô, 25 thí sinh của vòng chung kết đều nỗ lực và xứng đáng. Diệu Anh nói cô muốn vượt qua giới hạn bản thân thay vì đặt cho mình áp lực phải đạt được danh hiệu nào đó ở cuộc thi.