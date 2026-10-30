Khối tài sản hàng trăm tỷ đồng của Mr Pips và bạn gái bị thu giữ

TPO - Ngoài vàng và tiền mặt trị giá hàng trăm tỷ đồng, cơ quan chức năng còn thu giữ nhiều xe sang, túi xách, trang sức, bất động sản và tài khoản chứng khoán liên quan Mr Pips và bạn gái.
TPO - Top 25 thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 tham gia thu gom rác thải tại bãi biển Đồ Sơn (Hải Phòng), góp phần làm sạch cảnh quan, lan tỏa lối sống xanh và nâng cao ý thức bảo vệ môi trường trong cộng đồng.
TPO - Bốn thí sinh chủ nhà tại vòng chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026 mong muốn được lan tỏa văn hóa, lịch sử truyền thống của mảnh đất và con người Hải Phòng tới bạn bè, du khách.
TPO - Chung cư Vĩnh Hội ở TPHCM xuống cấp nghiêm trọng, được kiểm định cấp D. Đến tháng 10/2026, vẫn còn 141 hộ dân chưa di dời, mong sớm có phương án bồi thường, hỗ trợ và nơi ở mới phù hợp.
TPO - Thay vì đau đầu suy nghĩ "hôm nay ăn gì", nhiều gia đình đang áp dụng công thức "3211" để cân đối dinh dưỡng cả tuần, vừa đảm bảo đa dạng thực phẩm vừa hạn chế thịt đỏ hiệu quả.
TPO - Các nghị sĩ đối lập Albania đốt pháo sáng, chặn bục phát biểu và làm gián đoạn phiên họp quốc hội, trong bối cảnh làn sóng biểu tình chống chính phủ lan rộng, gây sức ép lên Thủ tướng Edi Rama.
TPO - Cây cầu đường sắt vượt biển dài nhất thế giới ở vịnh Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang (Trung Quốc) đạt cột mốc quan trọng sau khi hoàn thành hợp long cầu dẫn phía Bắc. Công trình dài hơn 29 km, được thiết kế cho tàu chạy với tốc độ lên tới 350 km/h.
TPO - Các nghị sĩ Armenia đã xô xát, ném ghế và lật bàn ngay trong phòng họp quốc hội, khiến một số người bị thương, buộc lực lượng an ninh phải can thiệp. Đây là vụ đụng độ thứ hai giữa phe cầm quyền và phe đối lập trong chưa đầy một tháng.
TPO - Đinh Diệu Anh cho biết cô tôn trọng lựa chọn của Ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam ở vòng chung khảo. Theo cô, 25 thí sinh của vòng chung kết đều nỗ lực và xứng đáng. Diệu Anh nói cô muốn vượt qua giới hạn bản thân thay vì đặt cho mình áp lực phải đạt được danh hiệu nào đó ở cuộc thi.
TPO - Sự xuất hiện của Tilly Norwood, nữ diễn viên được tạo ra hoàn toàn bằng trí tuệ nhân tạo (AI) bởi hãng sản xuất Particle6, đánh dấu một bước tiến mới và cũng gây tranh cãi khi cô đảm nhận vai chính trong bộ phim điện ảnh Misaligned.
TPO - Sân khấu Chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026 tại Đồi Rồng, Hải Phòng bắt đầu được thi công từ ngày 26/10. Những khối giàn giáo đang được lắp dựng tại Quảng trường Danh Vọng, chuẩn bị cho sân đêm nhan sắc của 25 thí sinh.
TPO - Theo Nghị định 320/2026/NĐ-CP, tài khoản ngân hàng được tạo trước ngày 28/09/2026 phải hoàn thành liên kết và xác thực với tài khoản định danh điện tử VNeID chậm nhất vào ngày 30/06/2027.
TPO - Ông Bùi Minh Thành - Chủ tịch Tập đoàn Hoàng Thành Group, Phó Trưởng Ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam 2026 - bất ngờ khi nhiều thí sinh có kế hoạch cụ thể để thực hiện dự án nhân ái, khẳng định tiếp tục theo đuổi sau cuộc thi dù có đăng quang hay không.
TPO - 25 cô gái với những nét đẹp riêng đang bước vào chặng cuối tranh vương miện Hoa hậu Việt Nam 2026. Nhan sắc nguyên bản rạng rỡ của các cô gái Hoa hậu Việt Nam thách thức cam thường.
TPO - Hà Nội đang lấy ý kiến người dân về phương án quy hoạch mới nhằm thay đổi diện mạo công viên Thủ Lệ sau nửa thế kỷ hoạt động phục vụ người dân và du khách. Hiện nhiều hạng mục nơi đây đã cũ, xuống cấp.
TPO - Hồ nước ngọt Hậu Giang đặt tại xã Vĩnh Tường, TP. Cần Thơ có tổng diện tích 50 ha, đủ khả năng cấp nước sinh hoạt cho hơn 204.200 người dân thuộc các xã, phường lân cận. Hồ được đầu tư hơn 200 tỷ đồng, nhưng đã 2 năm tích nước vẫn chưa thể vận hành chức năng cấp nước sinh hoạt.
TPO - Từ những video triệu view trên TikTok, màu sắc âm nhạc jerk, drill xâm nhập thị trường chính thống và liên tục xuất hiện bản hit.