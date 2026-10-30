Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Multimedia

Khối tài sản hàng trăm tỷ đồng của Mr Pips và bạn gái bị thu giữ

Nguyễn Sơn

TPO - Ngoài vàng và tiền mặt trị giá hàng trăm tỷ đồng, cơ quan chức năng còn thu giữ nhiều xe sang, túi xách, trang sức, bất động sản và tài khoản chứng khoán liên quan Mr Pips và bạn gái.

1793323107056-3531200713591863080-3531200713591863080-30f5435e18aab115c94aaba07005ac74.jpg
Đồ họa có sự hỗ trợ của AI

Xem thêm

#Mr Pips #tài sản Mr Pips #bạn gái Mr Pips #tài sản bị thu giữ #xe sang #bất động sản #tài khoản chứng khoán

Cùng chuyên mục

Cô gái tốt nghiệp xuất sắc ĐH Ngoại thương: 'Ban giám khảo Hoa hậu Việt Nam công tâm'

Cô gái tốt nghiệp xuất sắc ĐH Ngoại thương: 'Ban giám khảo Hoa hậu Việt Nam công tâm'

TPO - Đinh Diệu Anh cho biết cô tôn trọng lựa chọn của Ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam ở vòng chung khảo. Theo cô, 25 thí sinh của vòng chung kết đều nỗ lực và xứng đáng. Diệu Anh nói cô muốn vượt qua giới hạn bản thân thay vì đặt cho mình áp lực phải đạt được danh hiệu nào đó ở cuộc thi.

Dự án nhân ái của 25 thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 gây bất ngờ

Dự án nhân ái của 25 thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 gây bất ngờ

TPO - Ông Bùi Minh Thành - Chủ tịch Tập đoàn Hoàng Thành Group, Phó Trưởng Ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam 2026 - bất ngờ khi nhiều thí sinh có kế hoạch cụ thể để thực hiện dự án nhân ái, khẳng định tiếp tục theo đuổi sau cuộc thi dù có đăng quang hay không.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe