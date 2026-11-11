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Hiện trạng tuyến đường sắp có hai cầu đi bộ ở trung tâm TPHCM

Hữu Huy

TPO - Hai cầu đi bộ băng qua đường Tôn Đức Thắng, kết nối khu vực trung tâm với công viên Bến Bạch Đằng, đang được triển khai thi công. Công trình có tổng vốn đầu tư hơn 88 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành trước Tết Nguyên đán 2027.

Theo ghi nhận của phóng viên chiều 10/11, tại khu vực đường Tôn Đức Thắng, phường Sài Gòn, TPHCM, nhà đầu tư đang triển khai di dời hạ tầng kỹ thuật, rào chắn một số vị trí để chuẩn bị thi công hai cầu đi bộ kết nối với khu vực bến Bạch Đằng.

Đây là hạng mục thuộc dự án xây dựng hai cầu đi bộ qua đường Tôn Đức Thắng và cải tạo, chỉnh trang cụm cầu bến B, C - Ba Son, với tổng mức đầu tư dự kiến hơn 88,25 tỷ đồng. Toàn bộ kinh phí do Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Great Wealth tài trợ theo hình thức hợp đồng BT, không yêu cầu thanh toán.

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Đơn vị thi công tiến hành rào chắn, thi công ở khu vực phía đường Nguyễn Huệ. Ảnh: Hữu Huy

Tại vị trí ngã ba Nguyễn Huệ - Tôn Đức Thắng, khu vực trước khách sạn Majestic Sài Gòn, các đơn vị thi công đang đào, di dời hạ tầng kỹ thuật. Phần móng cầu đi bộ tại đây đã được rào chắn ở hai bên đường để phục vụ công tác thi công.

Cầu đi bộ thứ nhất được thiết kế hệ thống thang bộ, thang xoắn ốc kết hợp thang máy bố trí ở hai bên, giúp người dân và du khách di chuyển từ khu vực đường Nguyễn Huệ sang bến Bạch Đằng.

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Khu vực móng cầu phía công viên bến Bạch Đằng. Ảnh: Hữu Huy

Cách đó khoảng 1km, tại khu vực ngã ba Thái Văn Lung - Tôn Đức Thắng, phía trước tòa nhà The Landmark, sẽ xây dựng cầu đi bộ thứ hai. Công trình có thiết kế kiến trúc dạng vòm lưới, tạo điểm nhấn cho khu vực ven sông Sài Gòn.

Theo ghi nhận, đường Tôn Đức Thắng là tuyến giao thông có mật độ phương tiện lớn, đặc biệt vào giờ cao điểm. Trong khi đó, người đi bộ muốn tiếp cận công viên Bến Bạch Đằng hiện phải băng qua tuyến đường này tại các vị trí có vạch kẻ dành cho người đi bộ.

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Đường Tôn Đức Thắng có lưu lượng phương tiện giao thông rất lớn.
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Điều này khiến việc qua đường của người dân và du khách gặp nhiều khó khăn.
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Nhiều du khách gặp khó khăn khi băng qua đường Tôn Đức Thắng.
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Việc xây dựng hai cầu đi bộ được kỳ vọng giúp người dân, du khách qua đường Tôn Đức Thắng thuận tiện và an toàn hơn khi đến công viên Bến Bạch Đằng
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Bảng thông tin tại khu vực công trường dự án.
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Phối cảnh hai cây cầu đi bộ trên đường Tôn Đức Thắng. Ảnh: Nhà đầu tư

Tại khu vực gần chân cầu Khánh Hội, lượng xe lưu thông đông, nhiều phương tiện di chuyển với tốc độ cao khiến việc sang đường của người dân và du khách gặp khó khăn. Vào giờ cao điểm chiều, người đi bộ phải chờ đợi để tìm khoảng trống giữa dòng phương tiện trước khi qua đường.

Việc xây dựng hai cầu đi bộ được kỳ vọng giúp người dân, du khách qua đường Tôn Đức Thắng thuận tiện và an toàn hơn khi đến công viên Bến Bạch Đằng. Công trình cũng bổ sung kết nối đi bộ giữa khu vực trung tâm thành phố với không gian công cộng ven sông Sài Gòn.

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Vào giờ cao điểm, lượng phương tiện trên đường Tôn Đức Thắng rất đông đúc.

Về tiến độ, nhà đầu tư cho biết hạng mục cải tạo, chỉnh trang cụm cầu bến B và C - Ba Son đã cơ bản hoàn thành. Riêng hai cầu đi bộ qua đường Tôn Đức Thắng đang được triển khai thi công.

Theo kế hoạch, doanh nghiệp sẽ hoàn thành toàn bộ dự án, đưa công trình vào phục vụ người dân và du khách trước Tết Nguyên đán 2027.

Video: Du khách e dè khi băng qua đường Tôn Đức Thắng.

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#cầu đi bộ TPHCM #đường Tôn Đức Thắng #công viên Bến Bạch Đằng #cầu đi bộ Ba Son #dự án TPHCM #Great Wealth

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