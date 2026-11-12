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Doanh nghiệp TPHCM tăng tốc trữ hàng Tết

Phương Vy

TPO - Còn gần 3 tháng nữa mới đến Tết Đinh Mùi 2027 nhưng nhiều siêu thị đã bắt đầu chào hàng Tết, tăng lượng hàng hóa trên quầy kệ. Doanh nghiệp sản xuất cũng tất bật chuẩn bị nguyên liệu, tăng công suất để đón mùa mua sắm lớn nhất năm.

Tranh thủ sắm Tết sớm

Những ngày đầu tháng 11, không khí mua sắm cuối năm đã bắt đầu xuất hiện tại nhiều siêu thị, cửa hàng và chợ truyền thống ở TPHCM. Các quầy bánh kẹo, thực phẩm chế biến được bổ sung hàng hóa, nhiều sản phẩm mới cũng bắt đầu được doanh nghiệp đưa ra thị trường để thăm dò thị hiếu.

Tại các siêu thị như Satra, GO!, Co.opmart, Bách Hóa Xanh… lượng khách mua sắm đông hơn vào dịp cuối tuần. “Nhiều sản phẩm đến Tết sẽ tăng giá nên tôi tranh thủ mua sớm như dầu ăn, nước mắm, đồ khô… Lúc này các siêu thị cũng đẩy mạnh giảm giá kích cầu cuối năm nên mua sắm càng tiết kiệm”, chị Thu Hương (ngụ phường Bình Phú) chia sẻ.

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Người dân tận dụng các chương trình giảm giá để mua sắm

Không chỉ mua sắm sớm, người tiêu dùng cũng quan tâm nhiều hơn đến những sản phẩm có giá vừa túi tiền. Đại diện một hệ thống siêu thị cho biết, ưu tiên của mùa Tết năm nay là các mặt hàng thuộc phân khúc giá mềm. Siêu thị sẽ phối hợp với nhà cung cấp triển khai nhiều chương trình ưu đãi từ sớm để người dân có thêm lựa chọn.

Ở phía doanh nghiệp sản xuất, sức mua cũng là vấn đề được quan tâm. Ông Phan Văn Dũng, Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản (VISSAN) cho biết, nhu cầu tiêu dùng từ sau Tết Nguyên đán có xu hướng giảm. Người dân cân nhắc kỹ hơn khi mua sắm, ưu tiên sản phẩm thiết yếu, chất lượng rõ ràng và giá cả phù hợp.

Vì vậy, VISSAN chủ động nguồn hàng từ sớm để không bị động khi thị trường bước vào cao điểm; đồng thời cam kết giữ ổn định giá bán trong giai đoạn trước, trong và sau Tết. Theo kế hoạch, lượng hàng Tết của VISSAN dự kiến tăng khoảng 14% đối với thực phẩm chế biến và 7% đối với thực phẩm tươi sống. Doanh nghiệp chuẩn bị nguồn nguyên liệu với tổng giá trị hơn 500 tỷ đồng, gồm khoảng 800 tấn thực phẩm tươi sống và gần 3.500 tấn thực phẩm chế biến, tăng hơn 10% so với cùng kỳ năm trước.

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VISSAN liên tục giới thiệu sản phẩm mới cho Tết 2027, cam kết không tăng giá

VISSAN liên tục giới thiệu sản phẩm mới phục vụ Tết Đinh Mùi 2027. Với nhóm thực phẩm tươi sống, doanh nghiệp dự kiến đưa trở lại thị trường các sản phẩm thịt thảo mộc. Nhóm thực phẩm chế biến có thêm xúc xích mini, lạp xưởng tôm và giò chả đặc biệt.

Ở khâu cung ứng, Hiệp hội Lương thực thực phẩm TPHCM đang hỗ trợ doanh nghiệp tìm kiếm nguồn nguyên liệu, kết nối đầu ra và phản ánh những khó khăn ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất. Trong những tháng cuối năm, hiệp hội sẽ tập trung kết nối doanh nghiệp sản xuất với nhà cung cấp và hệ thống phân phối để chủ động nguồn hàng phục vụ cao điểm mua sắm.

Hàng trăm tỷ đồng dự trữ hàng Tết

Không chỉ nhà sản xuất, các hệ thống bán lẻ cũng đang tăng tốc chuẩn bị nguồn hàng. Cụ thể, Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn (SATRA) đã phối hợp với các nhà cung cấp chiến lược để chuẩn bị hàng Tết. Theo kế hoạch, SATRA dự trữ hơn 376 tỷ đồng hàng hóa, tăng 10,8% so với năm 2026, tập trung vào các nhóm hàng có sức mua cao và thực phẩm thiết yếu.

Ông Vũ Dương Quân, Giám đốc Phòng Nghiên cứu thị trường, Quản lý hệ thống bán lẻ SATRA chia sẻ, ngoài việc bảo đảm lượng hàng hóa dồi dào, siêu thị còn chuẩn bị giỏ quà Tết và phương án vận chuyển hàng đến các cơ quan, doanh nghiệp.

Trong khi đó, Saigon Co.op đặt mục tiêu tăng trưởng khoảng 15% trong mùa kinh doanh Tết. Hệ thống dự kiến chuẩn bị hàng trước Tết ít nhất hai tháng, chia thành bốn giai đoạn để điều chỉnh lượng hàng theo nhu cầu thực tế.

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Chợ truyền thống cũng bày hàng hóa nhiều hơn, các loại bánh, kẹo mứt đầy ắp quầy kệ

“Trong từng giai đoạn, lượng hàng dự trữ sẽ được điều chỉnh phù hợp với nhu cầu. Bình quân, lượng hàng đầu vào dự kiến tăng từ 20-30% so với thông thường, qua đó giúp hệ thống chủ động nguồn cung, đặc biệt trong những ngày cao điểm”, ông Nguyễn Ngọc Thắng, Phó Tổng Giám đốc Saigon Co.op cho biết.

Đối với các mặt hàng thuộc chương trình bình ổn thị trường, Saigon Co.op cam kết không tăng giá trong giai đoạn cao điểm. Trong khi đó, Central Retail Việt Nam dự kiến tăng lượng hàng Tết trên 10% so với năm trước. Riêng mặt hàng thịt heo, hệ thống tiếp tục phối hợp với nhà cung cấp triển khai chương trình bán hàng không lợi nhuận nhằm hỗ trợ người tiêu dùng.

Ở các chợ đầu mối nông sản TPHCM như Bình Điền, Hóc Môn, Thủ Đức, đơn vị quản lý chợ đang phối hợp với thương nhân, chủ vựa nắm kế hoạch nhập hàng, kiểm soát nguồn gốc và chất lượng để hạn chế nguy cơ thiếu hụt cục bộ.

TPHCM cũng đẩy mạnh các chương trình kích cầu tiêu dùng. Từ ngày 11-15/11, Sở Công Thương TPHCM tổ chức “Tuần lễ mua sắm Vibrant HCMC – Shopping Season”, kết nối các dịp mua sắm lớn như 11.11, Black Friday, Giáng sinh, năm mới và Tết Nguyên đán.

Song song với kích cầu, Sở Công Thương còn phối hợp với doanh nghiệp, hệ thống phân phối rà soát kế hoạch sản xuất, dự trữ, vận chuyển; tăng kết nối nguồn cung từ các địa phương và đa dạng hóa nhà cung cấp. Chương trình bình ổn thị trường gắn với kiểm soát chất lượng theo chương trình “Tick xanh trách nhiệm”, yêu cầu doanh nghiệp cam kết về mặt hàng, sản lượng, chất lượng và giá bán.

UBND TPHCM vừa chỉ đạo các sở, ban ngành và địa phương tăng cường quản lý, điều hành giá trong những tháng cuối năm 2026, đặc biệt trước cao điểm mua sắm Tết Nguyên đán 2027. Theo đó, TPHCM yêu cầu theo dõi sát diễn biến giá cả, kịp thời nhận diện các mặt hàng có nguy cơ tăng giá bất thường. Đặc biệt, các hành vi đầu cơ, găm hàng, thao túng giá hoặc lợi dụng biến động thị trường để tăng giá bất hợp lý phải được phát hiện và xử lý nghiêm.

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#Tết #mua sắm #siêu thị #giá #TPHCM

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