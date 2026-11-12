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Lương 20 triệu đồng/tháng, ngành xây dựng TPHCM vẫn khó tuyển người

Anh Nhàn

TPO - Sở Nội vụ TPHCM dự báo doanh nghiệp trên địa bàn cần tuyển thêm 45.000-50.000 lao động từ nay đến giáp Tết Nguyên đán 2027. Riêng ngành xây dựng, dù mức thu nhập cho vị trí kỹ thuật, chuyên môn có thể đạt 20 triệu đồng/tháng, các nhà thầu vẫn khó giữ chân người lao động.

Khát nhân sự

Ngày 12/11, tại buổi họp báo về tình hình kinh tế - xã hội TPHCM, Sở Nội vụ TPHCM cho biết thị trường lao động thành phố cần tuyển dụng thêm khoảng 45.000-50.000 vị trí việc làm từ nay đến Tết Nguyên đán 2027. Số lượng tuyển thực tế còn phụ thuộc vào đơn hàng và diễn biến thị trường quốc tế.

Trong 9 tháng đầu năm 2026, Trung tâm Dịch vụ việc làm TPHCM đã ghi nhận nhu cầu tuyển 246.000 vị trí. Riêng tháng 10, các doanh nghiệp cần thêm hơn 19.500 lao động.

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Thị trường lao động thành phố cần tuyển dụng thêm khoảng 45.000-50.000 vị trí việc làm từ nay đến Tết Nguyên đán 2027

Bán hàng, thương mại điện tử, sản xuất, chế biến, vận hành máy và xây dựng là những lĩnh vực có nhu cầu tuyển dụng lớn. Các doanh nghiệp logistics, kho vận, xuất nhập khẩu và dịch vụ cũng cần thêm nhân sự.

Mức thu nhập doanh nghiệp đưa ra phổ biến từ 8-10 triệu đồng/tháng cho lao động phổ thông và 10-15 triệu đồng/tháng cho lao động kỹ thuật. Với các vị trí đòi hỏi chuyên môn, kinh nghiệm trong lĩnh vực logistics, kinh doanh, bán hàng và xây dựng, mức thu nhập dao động từ 12-20 triệu đồng/tháng.

Riêng ngành xây dựng, nhiều dự án lớn đồng loạt triển khai vào cuối năm khiến một số công trình thiếu nhân công. Dù mức thu nhập của lao động ngành xây dựng hiện khá cạnh tranh (từ 8-10 triệu đồng/tháng đối với lao động phổ thông và 12-20 triệu đồng/tháng đối với lao động kỹ thuật, chuyên môn), việc thu hút và giữ chân nhân lực vẫn gặp khó khăn.

Theo Sở Nội vụ, công việc ngoài trời nặng nhọc khiến các nhà thầu khó thu hút lao động. Nhiều người ưu tiên nhận việc thời vụ, hưởng lương khoán ngắn hạn. Doanh nghiệp xây dựng còn phải cạnh tranh nhân lực với các khu công nghiệp và ngành thương mại, dịch vụ. Để bảo đảm tiến độ công trình, thành phố yêu cầu chủ đầu tư, nhà thầu lập kế hoạch chi tiết về việc huy động nhân sự.

Ráo riết tìm người

Từ đầu năm đến giữa tháng 11, doanh nghiệp tại khu vực Bình Dương cũ đã đăng ký tuyển khoảng 88.300 vị trí qua Trung tâm Dịch vụ việc làm TPHCM. Nhu cầu dự kiến tiếp tục ở mức cao trong những tháng cuối năm, khi các nhà máy vừa hoàn tất đơn hàng hiện có, vừa chuẩn bị nguồn hàng cho năm mới.

Tại khu vực này, các doanh nghiệp gỗ, dệt may, cơ khí, điện tử và logistics đưa ra mức thu nhập khoảng 8-10 triệu đồng/tháng cho lao động phổ thông. Người làm công việc kỹ thuật, chuyên môn có thể nhận 10-20 triệu đồng/tháng, tùy tay nghề và kinh nghiệm. Một số doanh nghiệp còn có phụ cấp chuyên cần, hỗ trợ tiền đi lại, nhà trọ.

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Khi nhiều dự án lớn đồng loạt triển khai vào cuối năm, một số công trình thiếu nhân công.

Sở Nội vụ cho biết trong quý IV, cùng lúc với đợt tuyển người phục vụ sản xuất, tiêu dùng dịp Tết, một bộ phận doanh nghiệp đang sắp xếp lại nhân sự. Một số lao động cũng muốn hoàn tất thủ tục hưởng chế độ bảo hiểm trước kỳ nghỉ.

Để người tìm việc tiếp cận trực tiếp thông tin tuyển dụng, TPHCM đề nghị các nhà thầu, doanh nghiệp cần nhân công thi công dự án phối hợp với Trung tâm Dịch vụ việc làm thành phố đăng rõ vị trí, số lượng cần tuyển và mức lương trên Sàn giao dịch việc làm. Thành phố đồng thời mở rộng kết nối tuyển dụng với các địa phương, phát triển nhà ở xã hội và nhà lưu trú cho người lao động.

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#Thị trường lao động TPHCM #Ngành xây dựng #Tuyển dụng lao động #Thiếu hụt nhân lực #Trung tâm Dịch vụ việc làm TPHCM

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