Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giáo dục

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Xuân Sang:

Làm chủ công nghệ, chất lượng nhân lực ngành hàng hải Việt Nam

Nguyễn Hoàn

Tại Diễn đàn các trường đại học hàng hải và đánh cá châu Á lần thứ 24 tại Hải Phòng, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Xuân Sang nhấn mạnh, xây dựng quốc gia biển mạnh không chỉ dựa trên tiềm năng tài nguyên, vị trí địa lý hay hệ thống hạ tầng mà quan trọng hơn là năng lực làm chủ khoa học, công nghệ và chất lượng nguồn nhân lực ngành hàng hải.

Tăng liên kết, hợp tác đào tạo quốc tế

Ngày 12/11, Trường Đại học Hàng hải Việt Nam tổ chức Diễn đàn các trường đại học hàng hải và đánh cá châu Á (AMFUF) lần thứ 24, năm 2026. Dự diễn đàn có Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Xuân Sang, Ngài Ryoo Dong-Keun – Chủ tịch AMFUF, Hiệu trưởng Đại học Hàng hải và Hải dương Hàn Quốc cùng đại diện các cơ quan, tổ chức, lãnh đạo, nhà khoa học, chuyên gia đến từ các trường đại học, viện nghiên cứu thành viên AMFUF.

Trong phiên khai mạc, PGS.TS Phạm Xuân Dương – Hiệu trưởng Trường Đại học Hàng hải Việt Nam nhấn mạnh, nhà trường là một trong các thành viên sáng lập diễn đàn năm 2002. Sau 2 lần đăng cai vào các năm 2009, 2019, năm nay nhà trường vinh dự lần thứ 3 được tổ chức diễn đàn. Đây là dịp để vun đắp, củng cố tình hữu nghị và các mối quan hệ hợp tác đã gắn kết các trường đại học trong suốt hơn 2 thập kỷ.

dsc02385.jpg
Toàn cảnh Diễn đàn các trường đại học hàng hải và đánh cá châu Á (AMFUF) lần thứ 24, năm 2026 tổ chức tại Trường Đại học Hàng hải Việt Nam, TP Hải Phòng.

Trong bối cảnh các công nghệ mới đang không ngừng làm thay đổi lĩnh vực hàng hải và thủy sản, các trường đại học cần tiếp tục đổi mới công tác giáo dục và đào tạo, nhằm chuẩn bị nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn cao, đủ năng lực làm chủ những công nghệ này.

Để đạt được mục tiêu đó, theo PGS.TS Phạm Xuân Dương các trường đại học cần cập nhật chương trình đào tạo, đồng thời tăng cường đào tạo thực hành, giúp sinh viên có sự chuẩn bị tốt hơn để đáp ứng những yêu cầu trong tương lai.

PGS.TS Phạm Xuân Dương nhấn mạnh, AMFUF là diễn đàn quy tụ kinh nghiệm và thế mạnh của nhiều trường đại học. Ông hy vọng, các trường sẽ tận dụng cơ hội này để mở rộng các chương trình trao đổi sinh viên, giảng viên; phát triển các chương trình đào tạo liên kết và tăng cường hợp tác nghiên cứu giữa các cơ sở đào tạo.

dsc02413.jpg
PGS.TS Phạm Xuân Dương - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học Hàng hải Việt Nam.

Qua đó, biến những ý tưởng được chia sẻ tại diễn đàn thành những hoạt động thiết thực, mang lại lợi ích cho sinh viên cũng như sự phát triển của ngành hàng hải và thủy sản.

Tiếp cận, làm chủ công nghệ hàng hải tiên tiến

Phát biểu tại hội, ông Nguyễn Xuân Sang – Thứ trưởng Bộ Xây dựng nhấn mạnh, trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, ngành hàng hải và thủy sản đang có những chuyển biến mạnh mẽ dưới tác động của khoa học, công nghệ, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo, tự động hóa và xu hướng phát triển xanh.

Những thay đổi đó đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, có khả năng tiếp cận, làm chủ công nghệ tiên tiến và thích ứng với môi trường làm việc quốc tế trong lĩnh vực hàng hải và thủy sản trong tương lai.

Thứ trưởng Nguyễn Xuân Sang cho rằng, hợp tác quốc tế có vai trò hết sức quan trọng đối với việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

dsc02463.jpg
Ông Nguyễn Xuân Sang - Thứ trưởng Bộ Xây dựng.

Thông qua các diễn đàn như AMFUF, các cơ sở đào tạo, nghiên cứu có cơ hội tăng cường liên kết, chia sẻ tri thức, kinh nghiệm và thúc đẩy các chương trình hợp tác thiết thực, góp phần vào sự phát triển bền vững của ngành hàng hải và thủy sản trong khu vực.

Việt Nam là quốc gia có vị trí địa chiến lược quan trọng, với bờ biển dài, hệ thống cảng biển và các tuyến hàng hải quốc tế kết nối với những trung tâm kinh tế lớn của thế giới. Đảng và Nhà nước Việt Nam luôn xác định biển có vai trò đặc biệt quan trọng trong sự nghiệp xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc.

Ngày 28/7/2026, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV đã ban hành Nghị quyết số 20 về xây dựng và phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh. Đây là định hướng chiến lược quan trọng, thể hiện quyết tâm phát huy tiềm năng, lợi thế của biển, phát triển kinh tế biển hiện đại, bền vững, gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh và hội nhập quốc tế.

Để thực hiện mục tiêu này, Việt Nam xác định phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và nguồn nhân lực chất lượng cao là những nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược, tạo nền tảng cho sự phát triển lâu dài của kinh tế biển.

Thứ trưởng Bộ Xây dựng cho rằng xây dựng một quốc gia biển mạnh không chỉ dựa trên tiềm năng tài nguyên, vị trí địa lý hay hệ thống kết cấu hạ tầng hiện đại, mà quan trọng hơn là năng lực làm chủ khoa học, công nghệ và chất lượng nguồn nhân lực.

Đó phải là những thế hệ kỹ sư, thuyền viên, chuyên gia và nhà quản lý có trình độ chuyên môn cao, có khả năng tiếp cận, ứng dụng và phát triển những công nghệ tiên tiến, đáp ứng yêu cầu của ngành hàng hải và kinh tế biển trong tương lai.

Vì vậy, Việt Nam đặc biệt coi trọng việc tăng cường hợp tác quốc tế trong giáo dục, đào tạo và nghiên cứu khoa học; mở rộng liên kết với các trường đại học, viện nghiên cứu và doanh nghiệp có uy tín trên thế giới nhằm tiếp cận tri thức, công nghệ tiên tiến, nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế của nguồn nhân lực hàng hải.

dsc02368.jpg
dsc02366.jpg
Các tiết mục biểu diễn văn hóa, nghệ thuật chào mừng các đại biểu quốc tế.

Đối với Trường Đại học Hàng hải Việt Nam, ngày 5/9/2025, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Đề án xây dựng trường trọng điểm quốc gia về đào tạo, nghiên cứu phục vụ phát triển bền vững kinh tế biển giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Đây là dấu mốc có ý nghĩa chiến lược, mở ra giai đoạn phát triển mới cho nhà trường, đồng thời đặt ra những yêu cầu cao hơn về chất lượng đào tạo, năng lực nghiên cứu khoa học và hội nhập quốc tế.

Xem thêm

#Hải Phòng #Thứ trưởng Bộ Xây dựng #Trường Đại học hàng hải Việt Nam #ngành hàng hải #chất lượng nhân lực #làm chủ công nghệ #hợp tác quốc tế

Cùng chuyên mục

Nhà quản lý nên học AI, học máy, khoa học dữ liệu hay phân tích kinh doanh?

Nhà quản lý nên học AI, học máy, khoa học dữ liệu hay phân tích kinh doanh?

AI có thể trả lời khách hàng, học máy dự báo nhu cầu, khoa học dữ liệu lần ra nguyên nhân tồn kho tăng, còn phân tích kinh doanh giúp quyết định nên mở rộng kênh bán nào. Phân biệt rõ bốn nhóm năng lực này là bước đầu để nhà quản lý chọn đúng bài toán, từ đó chọn đúng lộ trình học.

Huế khai trừ Đảng hai hiệu trưởng trường tiểu học

Huế khai trừ Đảng hai hiệu trưởng trường tiểu học

TPO - Ban Thường vụ Thành ủy Huế quyết định khai trừ Đảng đối với hai hiệu trưởng trường tiểu học do suy thoái tư tưởng chính trị, vi phạm nghiêm trọng quy định của Đảng, pháp luật Nhà nước, gây hậu quả rất nghiêm trọng.

Thêm 3 hiệu trưởng tiểu học ở Huế xin từ chức

Thêm 3 hiệu trưởng tiểu học ở Huế xin từ chức

TPO - Ngoài trường hợp hiệu trưởng Trường Tiểu học Lý Thường Kiệt đã được lãnh đạo địa phương chấp thuận cho từ chức với lý do không hoàn thành nhiệm vụ, thêm 3 hiệu trưởng trường tiểu học khác ở TP. Huế cũng vừa có đơn xin từ chức.

Thủ tướng yêu cầu ĐH Kinh tế Quốc dân chuyển đổi mạnh mô hình đào tạo, gắn kết với nghiên cứu khoa học

Thủ tướng yêu cầu ĐH Kinh tế Quốc dân chuyển đổi mạnh mô hình đào tạo, gắn kết với nghiên cứu khoa học

TPO - Tham dự và phát biểu tại lễ kỉ niệm 70 năm Đại học Kinh tế Quốc dân, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh ĐH Kinh tế Quốc dân phải chủ động chuẩn bị nguồn nhân lực đáp ứng bối cảnh mới, chuyển nhanh và mạnh từ mô hình đào tạo truyền thống sang mô hình đại học hiện đại, gắn kết chặt chẽ giữa đào tạo, nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo và tư vấn chính sách theo tinh thần các Nghị quyết số 71 và Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị.

Kiểm tra nơi hơn 1.800 học sinh trường THPT Nhân Chính học: Nguy hiểm tiềm ẩn, gấp rút khắc phục

Kiểm tra nơi hơn 1.800 học sinh trường THPT Nhân Chính học: Nguy hiểm tiềm ẩn, gấp rút khắc phục

TPO - Qua kiểm tra thực tế, đoàn kiểm tra liên ngành của phường Thanh Xuân phát hiện nhiều tồn tại về phòng cháy chữa cháy, cần khắc phục, bổ sung cơ sở vật chất tại địa điểm có hơn 1.800 học sinh của Trường THPT Nhân Chính, Hà Nội đang theo học hàng ngày trong bối cảnh vừa xảy ra vụ cháy tại khu trường học tạm của Trường THCS Kim Liên khiến một học sinh tử vong.

Học sinh Quảng Ninh tiếp lửa truyền thống, kỷ luật đồng tâm

Học sinh Quảng Ninh tiếp lửa truyền thống, kỷ luật đồng tâm

TPO - Hướng tới kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống công nhân vùng mỏ (12/11/1936 - 12/11/2026), Trường THPT Vũ Văn Hiếu (Quảng Ninh) vừa triển khai chuyên đề học tập "Tiếp lửa truyền thống - Kỷ luật và Đồng tâm". Điểm nhấn của chương trình là đưa những câu chuyện về các thế hệ thợ mỏ từ chính gia đình học sinh vào dự án giáo dục, gắn liền với định hướng nghề nghiệp.

Nhiều trường ở TPHCM xin không nhận hoa 20/11

Nhiều trường ở TPHCM xin không nhận hoa 20/11

TPO - Dịp 20/11 năm nay, một số trường học ở TPHCM mong phụ huynh, đối tác dành tiền mua hoa chúc mừng để tặng học bổng cho học sinh khó khăn. Có trường còn dành cả kinh phí dự kiến tổ chức liên hoan, văn nghệ để chăm lo cho học trò.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe