Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Xuân Sang: Làm chủ công nghệ, chất lượng nhân lực ngành hàng hải Việt Nam

Tại Diễn đàn các trường đại học hàng hải và đánh cá châu Á lần thứ 24 tại Hải Phòng, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Xuân Sang nhấn mạnh, xây dựng quốc gia biển mạnh không chỉ dựa trên tiềm năng tài nguyên, vị trí địa lý hay hệ thống hạ tầng mà quan trọng hơn là năng lực làm chủ khoa học, công nghệ và chất lượng nguồn nhân lực ngành hàng hải.

Tăng liên kết, hợp tác đào tạo quốc tế

Ngày 12/11, Trường Đại học Hàng hải Việt Nam tổ chức Diễn đàn các trường đại học hàng hải và đánh cá châu Á (AMFUF) lần thứ 24, năm 2026. Dự diễn đàn có Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Xuân Sang, Ngài Ryoo Dong-Keun – Chủ tịch AMFUF, Hiệu trưởng Đại học Hàng hải và Hải dương Hàn Quốc cùng đại diện các cơ quan, tổ chức, lãnh đạo, nhà khoa học, chuyên gia đến từ các trường đại học, viện nghiên cứu thành viên AMFUF.

Trong phiên khai mạc, PGS.TS Phạm Xuân Dương – Hiệu trưởng Trường Đại học Hàng hải Việt Nam nhấn mạnh, nhà trường là một trong các thành viên sáng lập diễn đàn năm 2002. Sau 2 lần đăng cai vào các năm 2009, 2019, năm nay nhà trường vinh dự lần thứ 3 được tổ chức diễn đàn. Đây là dịp để vun đắp, củng cố tình hữu nghị và các mối quan hệ hợp tác đã gắn kết các trường đại học trong suốt hơn 2 thập kỷ.

Toàn cảnh Diễn đàn các trường đại học hàng hải và đánh cá châu Á (AMFUF) lần thứ 24, năm 2026 tổ chức tại Trường Đại học Hàng hải Việt Nam, TP Hải Phòng.

Trong bối cảnh các công nghệ mới đang không ngừng làm thay đổi lĩnh vực hàng hải và thủy sản, các trường đại học cần tiếp tục đổi mới công tác giáo dục và đào tạo, nhằm chuẩn bị nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn cao, đủ năng lực làm chủ những công nghệ này.

Để đạt được mục tiêu đó, theo PGS.TS Phạm Xuân Dương các trường đại học cần cập nhật chương trình đào tạo, đồng thời tăng cường đào tạo thực hành, giúp sinh viên có sự chuẩn bị tốt hơn để đáp ứng những yêu cầu trong tương lai.

PGS.TS Phạm Xuân Dương nhấn mạnh, AMFUF là diễn đàn quy tụ kinh nghiệm và thế mạnh của nhiều trường đại học. Ông hy vọng, các trường sẽ tận dụng cơ hội này để mở rộng các chương trình trao đổi sinh viên, giảng viên; phát triển các chương trình đào tạo liên kết và tăng cường hợp tác nghiên cứu giữa các cơ sở đào tạo.

PGS.TS Phạm Xuân Dương - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học Hàng hải Việt Nam.

Qua đó, biến những ý tưởng được chia sẻ tại diễn đàn thành những hoạt động thiết thực, mang lại lợi ích cho sinh viên cũng như sự phát triển của ngành hàng hải và thủy sản.

Tiếp cận, làm chủ công nghệ hàng hải tiên tiến

Phát biểu tại hội, ông Nguyễn Xuân Sang – Thứ trưởng Bộ Xây dựng nhấn mạnh, trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, ngành hàng hải và thủy sản đang có những chuyển biến mạnh mẽ dưới tác động của khoa học, công nghệ, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo, tự động hóa và xu hướng phát triển xanh.

Những thay đổi đó đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, có khả năng tiếp cận, làm chủ công nghệ tiên tiến và thích ứng với môi trường làm việc quốc tế trong lĩnh vực hàng hải và thủy sản trong tương lai.

Thứ trưởng Nguyễn Xuân Sang cho rằng, hợp tác quốc tế có vai trò hết sức quan trọng đối với việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Ông Nguyễn Xuân Sang - Thứ trưởng Bộ Xây dựng.

Thông qua các diễn đàn như AMFUF, các cơ sở đào tạo, nghiên cứu có cơ hội tăng cường liên kết, chia sẻ tri thức, kinh nghiệm và thúc đẩy các chương trình hợp tác thiết thực, góp phần vào sự phát triển bền vững của ngành hàng hải và thủy sản trong khu vực.

Việt Nam là quốc gia có vị trí địa chiến lược quan trọng, với bờ biển dài, hệ thống cảng biển và các tuyến hàng hải quốc tế kết nối với những trung tâm kinh tế lớn của thế giới. Đảng và Nhà nước Việt Nam luôn xác định biển có vai trò đặc biệt quan trọng trong sự nghiệp xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc.

Ngày 28/7/2026, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV đã ban hành Nghị quyết số 20 về xây dựng và phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh. Đây là định hướng chiến lược quan trọng, thể hiện quyết tâm phát huy tiềm năng, lợi thế của biển, phát triển kinh tế biển hiện đại, bền vững, gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh và hội nhập quốc tế.

Để thực hiện mục tiêu này, Việt Nam xác định phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và nguồn nhân lực chất lượng cao là những nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược, tạo nền tảng cho sự phát triển lâu dài của kinh tế biển.

Thứ trưởng Bộ Xây dựng cho rằng xây dựng một quốc gia biển mạnh không chỉ dựa trên tiềm năng tài nguyên, vị trí địa lý hay hệ thống kết cấu hạ tầng hiện đại, mà quan trọng hơn là năng lực làm chủ khoa học, công nghệ và chất lượng nguồn nhân lực.

Đó phải là những thế hệ kỹ sư, thuyền viên, chuyên gia và nhà quản lý có trình độ chuyên môn cao, có khả năng tiếp cận, ứng dụng và phát triển những công nghệ tiên tiến, đáp ứng yêu cầu của ngành hàng hải và kinh tế biển trong tương lai.

Vì vậy, Việt Nam đặc biệt coi trọng việc tăng cường hợp tác quốc tế trong giáo dục, đào tạo và nghiên cứu khoa học; mở rộng liên kết với các trường đại học, viện nghiên cứu và doanh nghiệp có uy tín trên thế giới nhằm tiếp cận tri thức, công nghệ tiên tiến, nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế của nguồn nhân lực hàng hải.

Các tiết mục biểu diễn văn hóa, nghệ thuật chào mừng các đại biểu quốc tế.

Đối với Trường Đại học Hàng hải Việt Nam, ngày 5/9/2025, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Đề án xây dựng trường trọng điểm quốc gia về đào tạo, nghiên cứu phục vụ phát triển bền vững kinh tế biển giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Đây là dấu mốc có ý nghĩa chiến lược, mở ra giai đoạn phát triển mới cho nhà trường, đồng thời đặt ra những yêu cầu cao hơn về chất lượng đào tạo, năng lực nghiên cứu khoa học và hội nhập quốc tế.