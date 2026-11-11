Học sinh Quảng Ninh tiếp lửa truyền thống, kỷ luật đồng tâm

TPO - Có ít nhất một lãnh đạo của trường học có năng lực sử dụng tiếng Anh để làm việc với người nước ngoài là quy định tiêu chuẩn đánh giá triển khai Đề án “Đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học” từ ngày 19/12 tới, theo Bộ GD&ĐT.