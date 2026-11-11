Học sinh Quảng Ninh tiếp lửa truyền thống, kỷ luật đồng tâm

TPO - Hướng tới kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống công nhân vùng mỏ (12/11/1936 - 12/11/2026), Trường THPT Vũ Văn Hiếu (Quảng Ninh) vừa triển khai chuyên đề học tập "Tiếp lửa truyền thống - Kỷ luật và Đồng tâm". Điểm nhấn của chương trình là đưa những câu chuyện về các thế hệ thợ mỏ từ chính gia đình học sinh vào dự án giáo dục, gắn liền với định hướng nghề nghiệp.
TPO - Dịp 20/11 năm nay, một số trường học ở TPHCM mong phụ huynh, đối tác dành tiền mua hoa chúc mừng để tặng học bổng cho học sinh khó khăn. Có trường còn dành cả kinh phí dự kiến tổ chức liên hoan, văn nghệ để chăm lo cho học trò.
TPO - Sở Nội vụ Hà Nội yêu cầu các xã, phường và Sở GD&ĐT rà soát kiến nghị của giáo viên sau kỳ xét thăng hạng năm 2026, làm rõ tiêu chí, chỉ tiêu, thứ tự ưu tiên và kết quả thẩm định hồ sơ.
TPO - Theo Bộ GD&ĐT, điểm cốt lõi của định hướng đổi mới là chuyển từ mô hình chủ yếu chú trọng đào tạo chuyên sâu theo từng môn học sang mô hình phát hiện, bồi dưỡng và phát triển tài năng trên nền tảng giáo dục toàn diện.
TPO - Ban Thường vụ Đảng ủy phường Thuận Hóa (TP. Huế) thống nhất cho ông Lê Thanh Sơn - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lý Thường Kiệt, từ chức theo nguyện vọng.
TPO - Khi việc học đại học gần đến ngày hoàn tất, Nguyễn Tấn Phát gặp tai nạn trong lúc làm thêm. Từ chỗ không thể tự trở mình trên giường bệnh, nam sinh phục hồi ngoạn mục và mong sớm trở lại trường để nhận tấm bằng còn dang dở.
TPO - Có ít nhất một lãnh đạo của trường học có năng lực sử dụng tiếng Anh để làm việc với người nước ngoài là quy định tiêu chuẩn đánh giá triển khai Đề án “Đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học” từ ngày 19/12 tới, theo Bộ GD&ĐT.
TPO - Bộ GD&ĐT dự kiến bỏ thi tuyển vào lớp 10 THPT chuyên theo từng môn, thay vào đó học sinh sẽ phải thực hiện bài thi tổ hợp. Phụ huynh sốc vì thay đổi quá lớn, không kịp trở tay.
TPO - Bức xúc vì nguyện vọng chuyển công tác sang trường khác chậm được giải quyết, Phạm Hoàng Phương - nhân viên y tế Trường THPT An Biên (tỉnh An Giang) đã dùng dao tấn công hiệu trưởng ngay trong phòng làm việc và truy đuổi vào cả lớp học.
TPO - Mưa lớn kết hợp nước sông Yên dâng cao khiến gần 12.000 học sinh ở xã Nông Cống (tỉnh Thanh Hóa) phải nghỉ học.
TPO - Thay vì học sinh thi từng môn chuyên, Bộ GD&ĐT dự kiến sẽ chuyển thành bài thi tổ hợp để tuyển sinh vào lớp 10 THPT chuyên.
TPO - Một Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học - THCS - THPT Phú Xuân (Đắk Lắk) vừa bị tạm đình chỉ công việc 45 ngày để xác minh phản ánh có hành vi sử dụng bạo lực với học sinh.
TPO - Theo Bộ trưởng GD&ĐT Hoàng Minh Sơn, ứng viên giáo sư, phó giáo sư có thể đăng ký xét ở nhiều trường, nhiều đợt trong năm, cạnh tranh giống tuyển sinh.
TP - Sau vụ cháy tại khu trường học tạm khiến một học sinh tử vong, khoảng 3.000 học sinh Trường THCS Kim Liên (Hà Nội) vẫn đang phải học trực tuyến. Phương án bố trí địa điểm học tạm đang được UBND phường Kim Liên tính toán và sớm công bố cho phụ huynh học sinh.
TPO - Khẳng định câu chuyện của 34 nhà giáo được tuyên dương là bài học sống động về lòng nhân ái, trách nhiệm và ý chí vượt khó, anh Nguyễn Kim Quy - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam mong muốn mỗi đoàn viên, thanh niên soi mình vào sự tận tụy của thầy cô; thể hiện lòng biết ơn bằng sự cố gắng trong học tập, lao động, bằng cách sống tử tế và có ích.
TPO - Theo đề án tự chủ giai đoạn 2026–2030 vừa được phê duyệt, Trường Đại học Ngân hàng TPHCM có 3 trường trực thuộc, được phân cấp quản lý, thực hiện nhiệm vụ đào tạo và nghiên cứu.
Tối 5/11, tập đầu tiên của AI Thực chiến 2026 chính thức lên sóng VTV2, mở màn cuộc tranh tài của 100 đội thi xuất sắc nhất được tuyển chọn từ gần 1.000 hồ sơ trong nước và cộng đồng người Việt toàn cầu.