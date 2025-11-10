Hơn 11.000 lượt người dân đến xem tuần phim vùng mỏ Quảng Ninh

TPO - Tuần phim Vùng mỏ Quảng Ninh - Dấu ấn và Khát vọng sau 5 ngày mở chiếu miễn phí đã thu hút hơn 11.000 lượt người dân đến xem. Đặc biệt nhiều suất chiếu người đến xem ngồi kín rạp, chủ yếu là học sinh, sinh viên.
Đa số là các em nhỏ, học sinh, sinh viên tại các trường trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đến xem phim để tìm hiểu lịch sử và cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc.
Các em nhỏ chăm chú xem phim.
Giây phút khán giả vỡ òa cảm xúc khi xem lại những thước phim lịch sử, đặc biệt là sự hy sinh xương máu của những chiến sĩ quả cảm trong trận chiến 81 ngày đêm tại Thành cổ Quảng Trị trong phim Mưa đỏ và khắc họa vẻ đẹp lãng mạn, bất khuất và khí chất của người Hà Nội trong bối cảnh chiến tranh ác liệt những ngày đầu kháng chiến (cuối năm 1946 - đầu năm 1947) trong phim Đào, phở và piano.