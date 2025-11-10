Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Hơn 11.000 lượt người dân đến xem tuần phim vùng mỏ Quảng Ninh

Quốc Nam

TPO - Tuần phim Vùng mỏ Quảng Ninh - Dấu ấn và Khát vọng sau 5 ngày mở chiếu miễn phí đã thu hút hơn 11.000 lượt người dân đến xem. Đặc biệt nhiều suất chiếu người đến xem ngồi kín rạp, chủ yếu là học sinh, sinh viên.

tp-quocnam-z62-4663.jpg
Tỉnh Quảng Ninh đang tổ chức chiếu phim miễn phí kéo dài 12 ngày (5-16/11) tại Cung quy hoạch, hội chợ và triển lãm tỉnh (phường Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh), đây là hoạt động nằm trong Tuần phim Vùng mỏ Quảng Ninh - Dấu ấn và Khát vọng.
tp-quocnam-z62-4770.jpg
Đây là sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 89 năm Ngày Truyền thống Công nhân vùng Mỏ - Truyền thống ngành Than và kích cầu du lịch quý IV/2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.
tp-quocnam-z62-4765.jpg
Các bộ phim đều là phim điện ảnh do Việt Nam sản xuất mang đề tài cách mạng, lịch sử, tôn vinh người chiến sĩ, người lao động, lòng yêu nước và khát vọng cống hiến. Các bộ phim công chiếu nằm trong Tuần phim chào mừng Liên hoan phim Việt Nam lần thứ XXIV gồm Mưa đỏ, Đào, Phở và Piano, Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh, Mùi cỏ cháy, Nhà tiên tri, Những người viết huyền thoại, Vỉa màu lấp lánh, Hà Nội 12 ngày đêm...
quocnam-z62-4680.jpg
Ghi nhận của phóng viên Báo Tiền Phong, nhiều người dân đã xếp hàng từ sớm trước giờ chiếu phim để chờ vào xem.
tp-quocnam-z62-4792.jpg
tp-quocnam-z62-4791.jpg
tp-quocnam-z62-4789.jpg
tp-quocnam-z62-4783.jpg
Đa số là các em nhỏ, học sinh, sinh viên tại các trường trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đến xem phim để tìm hiểu lịch sử và cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc.
tp-quocnam-z62-4782.jpg
Trong đó có nhiều người già được người thân trong gia đình đưa đi xem phim.
tp-quocnam-z62-4763.jpg
Ông Đỗ Quyết Tiến - Giám đốc Bảo tàng - Thư viện, Cung quy hoạch, hội chợ và triển lãm tỉnh Quảng Ninh, cho biết một số suất chiếu về đề tài lịch sử, cách mạng ghi được tiếng vang như phim Mưa đỏ, Đào, phở và piano đã thu hút được lượng lớn người dân đến xem kín rạp.
tp-quocnam-z62-4701-enhanced-nr.jpg
Trong đó hiệu ứng lớn nhất là phim Mưa đỏ của Điện ảnh Quân đội nhân dân sản xuất, với đạo diễn là NSƯT Đặng Thái Huyền và kịch bản của nhà văn Chu Lai. Bộ phim này đã có 7 suất chiếu, mỗi suất chiếu đều thu hút được hơn 1.000 khán giả đến xem ngồi kín rạp, đơn vị tổ chức đã kê thêm ghế ngồi tại khu vực hành lang để phục vụ tối đa người dân đến xem phim.
tp-quocnam-z62-4692.jpg
tp-quocnam-z62-4709.jpg
tp-quocnam-z62-4707.jpg
tp-quocnam-z62-4740.jpg
Các em nhỏ chăm chú xem phim.
tp-quocnam-z62-4737.jpg
Nhiều khán giả lớn tuổi cho cho biết đã lâu mới được đi xem phim về đề tài lịch sử, cách mạng.
tp-quocnam-z62-4704.jpg
tp-quocnam-z62-4708.jpg
tp-quocnam-z62-4712.jpg
tp-quocnam-z62-4721.jpg
Giây phút khán giả vỡ òa cảm xúc khi xem lại những thước phim lịch sử, đặc biệt là sự hy sinh xương máu của những chiến sĩ quả cảm trong trận chiến 81 ngày đêm tại Thành cổ Quảng Trị trong phim Mưa đỏ và khắc họa vẻ đẹp lãng mạn, bất khuất và khí chất của người Hà Nội trong bối cảnh chiến tranh ác liệt những ngày đầu kháng chiến (cuối năm 1946 - đầu năm 1947) trong phim Đào, phở và piano.
tp-quocnam-z62-4733.jpg
Theo thống kê của đơn vị tổ chức, sau 5 ngày công chiếu đã có trên 11.000 lượt khán giả đến xem. Tuần công chiếu phim dự kiến sẽ diễn ra đến hết ngày 16/11.
Quốc Nam
