Hơn 11.000 lượt người dân đến xem tuần phim vùng mỏ Quảng Ninh

TPO - Tuần phim Vùng mỏ Quảng Ninh - Dấu ấn và Khát vọng sau 5 ngày mở chiếu miễn phí đã thu hút hơn 11.000 lượt người dân đến xem. Đặc biệt nhiều suất chiếu người đến xem ngồi kín rạp, chủ yếu là học sinh, sinh viên.