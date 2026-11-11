Thủ tướng yêu cầu ĐH Kinh tế Quốc dân chuyển đổi mạnh mô hình đào tạo, gắn kết với nghiên cứu khoa học

TPO - Tham dự và phát biểu tại lễ kỉ niệm 70 năm Đại học Kinh tế Quốc dân, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh ĐH Kinh tế Quốc dân phải chủ động chuẩn bị nguồn nhân lực đáp ứng bối cảnh mới, chuyển nhanh và mạnh từ mô hình đào tạo truyền thống sang mô hình đại học hiện đại, gắn kết chặt chẽ giữa đào tạo, nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo và tư vấn chính sách theo tinh thần các Nghị quyết số 71 và Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị.

Sáng 11/11, tại Hà Nội, Thủ tướng Lê Minh Hưng dự, phát biểu tại lễ kỉ niệm 70 năm thành lập Đại học Kinh tế Quốc dân và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất.

Thủ tướng Lê Minh Hưng trao Huân chương Lao động hạng Nhất tặng Đại học Kinh tế Quốc dân. Ảnh: NTCC

Trong bài phát biểu, Thủ tướng Lê Minh Hưng điểm lại những dấu mốc lịch sử, thành tựu nổi bật của Đại học Kinh tế Quốc dân qua 70 năm xây dựng và phát triển.

Thủ tướng nêu rõ, giai đoạn phát triển mới của đất nước đặt ra những yêu cầu ngày càng cao, toàn diện về đổi mới mô hình phát triển và các động lực tăng trưởng, nâng cao năng suất lao động và sức cạnh tranh quốc gia. Trong bối cảnh tình hình thế giới biến động rất nhanh, phức tạp, cạnh tranh chiến lược ngày càng gia tăng, công nghệ mới không ngừng làm thay đổi phương thức sản xuất, kinh doanh và quản trị, đòi hỏi nền kinh tế phải nâng cao hơn nữa khả năng thích ứng, có sức chống chịu và năng lực tự chủ cao hơn, tạo ra giá trị gia tăng lớn hơn.

Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: NTCC

Trước thực tế này, Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị Đại học Kinh tế Quốc dân phải nhận thức sâu sắc sứ mệnh, trách nhiệm trước yêu cầu phát triển mới; đổi mới mạnh mẽ tư duy, cách nghĩ, cách làm, chuyển nhanh và mạnh từ mô hình đào tạo truyền thống sang mô hình đại học hiện đại, gắn kết chặt chẽ giữa đào tạo, nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo và tư vấn chính sách theo tinh thần các Nghị quyết số 71 và Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị; chủ động hơn trong nghiên cứu, tham gia sâu hơn vào quá trình hoạch định chính sách; phấn đấu đến năm 2030 thuộc nhóm 150 và đến năm 2035 thuộc nhóm 100 đại học hàng đầu thế giới theo lĩnh vực, đến năm 2045 trở thành đại học đẳng cấp quốc tế.

Kết quả nghiên cứu không dừng lại ở số lượng

Để đạt được mục tiêu đó, Thủ tướng đề nghị nhà trường cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thời gian tới.

Thứ nhất, tập trung đào tạo nhân tài, nhân lực chất lượng cao cho nền kinh tế; đổi mới phương thức đào tạo theo hướng hình thành năng lực giải quyết vấn đề và thích ứng linh hoạt với thực tiễn. Chuyển mạnh từ đào tạo theo những gì mình có sang đào tạo theo những gì đất nước cần; tích hợp trí tuệ nhân tạo, kĩ năng số, năng lực số vào các chương trình giảng dạy...

Thứ hai, nâng tầm chất lượng nghiên cứu khoa học, thực sự trở thành trung tâm tư vấn, phản biện chính sách hàng đầu của đất nước, nơi khởi nguồn của những ý tưởng chính sách có chất lượng. Tập trung giải quyết những bài toán lớn mang tầm chiến lược quốc gia như đổi mới mô hình phát triển, hoàn thiện thể chế, nâng cao năng suất lao động, năng lực cạnh tranh quốc gia, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh…

Mỗi sản phẩm nghiên cứu cần hướng tới giá trị thực chất, có tính khả thi cao, phục vụ trực tiếp cho phát triển kinh tế-xã hội, lấy hiệu quả thực tiễn và sự thụ hưởng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo cao nhất. Theo đó, kết quả nghiên cứu không dừng lại ở số lượng công bố mà phải được chứng minh bằng chất lượng, được doanh nghiệp ứng dụng, tạo ra sản phẩm cụ thể góp phần thúc đẩy nền kinh tế tăng trưởng nhanh, bền vững.

Cùng đó, trường cần sớm hình thành vườn ươm sáng tạo, quỹ đổi mới sáng tạo, các nhóm nghiên cứu mạnh, liên ngành, tiến tới hình thành những trung tâm nghiên cứu có tầm khu vực; kết nối cựu sinh viên, doanh nhân, chuyên gia đồng hành cùng thế hệ trẻ. Đẩy mạnh mô hình hợp tác thực chất giữa Nhà nước, Nhà trường, doanh nghiệp và địa phương; chuyển từ hợp tác mang tính kết nối sang cùng xác định bài toán, đặt hàng nghiên cứu, tổ chức thực hiện và ứng dụng hiệu quả kết quả nghiên cứu.

Thứ ba, đổi mới mô hình, cách thức quản trị, thúc đẩy chuyển đổi số, đầu tư cơ sở vật chất hiện đại, đồng bộ.

Thứ tư, bồi đắp và lan tỏa hệ giá trị cốt lõi "Trí tuệ - Đạo đức - Cống hiến" để khẳng định bản sắc và uy tín của nhà trường.

Thứ năm, mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế, trở thành địa chỉ hội tụ trí thức và nhân tài.

Thủ tướng đề nghị UBND TP. Hà Nội tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho Đại học Kinh tế Quốc dân sớm được giao đất để xây dựng thêm cơ sở mới; Bộ GD&ĐT bố trí nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia hiện đại hóa, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo theo quy định.

Nhân dịp kỉ niệm 44 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11) sắp tới, Thủ tướng cũng trân trọng bày tỏ lời tri ân sâu sắc và gửi lời chúc mừng tới các thế hệ nhà giáo Đại học Kinh tế Quốc dân và toàn thể đội ngũ nhà giáo trên cả nước.