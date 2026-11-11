‘Herbalife Award’ khích lệ sinh viên lan tỏa sáng kiến cộng đồng

Thông qua giải thưởng “Herbalife Award – Đội thi được yêu thích nhất”, Herbalife Việt Nam tiếp sức cho dự án của sinh viên tiếp cận khán giả, đồng thời dành phần thưởng thiết bị hỗ trợ học tập cho nhà trường.

Khuyến khích người trẻ phát triển bản thân và đưa những điều mình quan tâm thành hành động thực tế là mục tiêu Herbalife Việt Nam chia sẻ khi đồng hành cùng Sinh viên Thế hệ mới 2026 với thông điệp "Dinh dưỡng lành mạnh tiếp sức nhịp sống trẻ". Trong hành trình lan tỏa tinh thần "Quê mình có việc - Gen Z Việt có cách" đó, “Herbalife Award” tạo thêm cơ hội để các đội giới thiệu sáng kiến và nhận sự ủng hộ từ cộng đồng.

Giải thưởng dành cho đội được khán giả yêu thích nhất, xác định bằng tổng lượt bình chọn hợp lệ và độc lập với kết quả chấm chuyên môn trên truyền hình. Năm 2026, trường có đội chiến thắng sẽ nhận thiết bị hỗ trợ học tập trị giá 50 triệu đồng, không quy đổi thành tiền mặt.

Với cách tổ chức này xuyên suốt 4 mùa đồng hành cùng Sinh viên Thế hệ mới, “Herbalife Award” mang đến một hình thức ghi nhận dành cho sinh viên bên cạnh đánh giá của ban giám khảo. Các đội có thêm dịp chia sẻ lý do theo đuổi dự án, giải thích giải pháp và kết nối với những người quan tâm. Khán giả cũng có thể trực tiếp tiếp sức cho nhóm mình yêu thích qua từng lượt bình chọn.

Ban tổ chức trao thưởng cho đội thi đạt giải “Herbalife Award - Đội thi được yêu thích nhất Sinh viên Thế hệ mới 2025”. Ảnh: Ánh Xuân.

Cơ hội kết nối này gắn với đặc điểm của Sinh viên Thế hệ mới: các sáng kiến xuất phát từ những vấn đề thực tế tại địa phương và trong đời sống. Ở mùa 2026, tám đội chính thức phát triển dự án thuộc nhiều lĩnh vực, từ bảo vệ môi trường, ứng dụng công nghệ trong chăm sóc sức khỏe đến bảo tồn văn hóa. Hoạt động bình chọn giúp những vấn đề sinh viên theo đuổi có thêm cơ hội được khán giả biết đến.

Phạm Thuỵ Hồng Ngọc, sinh viên trường Đại học Yersin Đà Lạt, từng tham gia chương trình mùa trước, nhìn nhận đây là giá trị đáng nhớ của “Herbalife Award”. Theo Ngọc, giải thưởng tạo thêm cơ hội để các đội giới thiệu dự án, nhận sự quan tâm và tương tác từ cộng đồng. Dù đội chưa giành danh hiệu này, nữ sinh vẫn vui khi sáng kiến có thêm người biết đến và ủng hộ.

“Giá trị lớn nhất không chỉ nằm ở việc đội nào đạt giải, mà còn là việc mỗi dự án có thể tiếp cận được nhiều người hơn và lan tỏa thông điệp tích cực của mình”, Ngọc chia sẻ.

Anh Vũ Văn Thắng, Tổng giám đốc Herbalife Việt Nam và Campuchia, chia sẻ tại buổi lễ công bố phát sóng chương trình Sinh viên Thế hệ mới 2026. Ảnh: Ban tổ chức.

Bên cạnh sự khích lệ dành cho đội thi, Herbalife Việt Nam còn gắn phần thưởng với môi trường đào tạo sinh viên. Thiết bị hỗ trợ học tập được trao cho trường có đội chiến thắng, qua đó đưa thành tích của nhóm đóng góp trở lại nơi các thành viên học tập. Ở mùa Sinh viên Thế hệ mới 2025, đội Trường Đại học Kinh tế - Tài chính TP HCM (UEF) nhận Herbalife Award, mang về cho trường thiết bị giảng dạy trị giá 50 triệu đồng.

Giải thưởng vì thế mở rộng đối tượng hưởng lợi từ đội thi đến nhà trường. Đây là một cách Herbalife Việt Nam cụ thể hóa sự đồng hành với chương trình: khích lệ sinh viên giới thiệu sáng kiến tới cộng đồng, đồng thời đóng góp thêm nguồn lực phục vụ học tập.

Định hướng hỗ trợ người trẻ cũng được anh Vũ Văn Thắng, Tổng giám đốc Herbalife Việt Nam và Campuchia, đề cập tại sự kiện khởi động mùa 2026. Anh cho biết doanh nghiệp mong muốn sinh viên có thêm cơ hội trải nghiệm, phát triển bản thân và “từng bước biến những điều mình quan tâm thành hành động thực tế”.

Đồng hành cùng Sinh viên Thế hệ mới từ mùa đầu tiên năm 2023 trong vai trò nhà tài trợ và đồng kiến tạo nội dung, Herbalife Việt Nam còn tham gia hỗ trợ sinh viên phát triển kỹ năng thực hiện dự án. Tại workshop “Từ ý tưởng vào đời”, lãnh đạo doanh nghiệp trực tiếp trao đổi với các đội về cách xác định vấn đề, tìm hiểu nhu cầu người thụ hưởng và xem xét nguồn lực triển khai. Những nội dung này giúp các nhóm có thêm cơ sở để điều chỉnh và hoàn thiện giải pháp.

Các hoạt động hỗ trợ kỹ năng và giải thưởng tạo nên những điểm tiếp sức khác nhau trong hành trình của sinh viên. Qua tập huấn, các đội có thêm góc nhìn để phát triển dự án; qua Herbalife Award, các nhóm có dịp đưa sáng kiến đến gần khán giả và nhận sự động viên từ người theo dõi.

Từ trải nghiệm mùa trước, Hồng Ngọc mong các đội năm nay giữ sự bình tĩnh, tự tin và nhiệt huyết. Nữ sinh kỳ vọng các bạn tận dụng quá trình tham gia để học hỏi, tích lũy trải nghiệm và đưa những giá trị tích cực của dự án đến cộng đồng.

Cổng bình chọn đội thi yêu thích nhất trên giao diện web Sinh viên Thế hệ mới 2026. Ảnh Chụp màn hình

Cổng bình chọn Herbalife Award - Đội thi được yêu thích nhất năm 2026 mở từ ngày 2/11 đến hết 6/12 tại Sinhvienthehemoi.com. Khán giả vào mục “Chương trình truyền hình Sinh viên Thế hệ mới 2026”, chọn tab “Giới thiệu đội thi” và xác thực email theo hướng dẫn. Mỗi tài khoản có thể ủng hộ nhiều đội; hai lượt liên tiếp dành cho cùng một đội phải cách nhau ít nhất 24 giờ.

Khán giả có thể tiếp tục theo dõi hành trình của các đội trong Sinh viên Thế hệ mới 2026, phát sóng lúc 21h30 thứ Bảy hàng tuần trên VTV3, với sự đồng hành của Herbalife Việt Nam trong vai trò nhà tài trợ và đơn vị đồng kiến tạo nội dung.