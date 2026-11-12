Hai hiệu trưởng ở Huế bị bắt tạm giam, khai trừ Đảng

TPO - Hai hiệu trưởng trường tiểu học tại Huế bị khai trừ Đảng đã bị cơ quan công an bắt tạm giam để phục vụ điều tra. Hành vi sai phạm cụ thể của hai hiệu trưởng này hiện chưa được công bố.

Ngày 12/11, nguồn thông tin từ UBND phường Hóa Châu (TP. Huế) cho biết đã nhận được thông báo từ cơ quan công an về việc bắt tạm giam 4 tháng đối với ông Ngô Hoàng Quốc Dũng - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Quảng Thành.

Trường Tiểu học Trần Quốc Toản (phường Phú Xuân, TP. Huế).

Sau khi nhận thông báo, UBND phường Hóa Châu đã phân công ông Trần Bá Trai - Phó Hiệu trưởng nhà trường, tạm thời phụ trách điều hành các hoạt động của Trường Tiểu học Quảng Thành thay ông Dũng.

Tương tự, theo nguồn thông tin từ cơ quan chức năng phường Phú Xuân, ông Dương Quang Nam - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Trần Quốc Toản (phường Phú Xuân), cũng đã bị cơ quan công an bắt tạm giam để phục vụ công tác điều tra.

Từ đầu tháng 11/2026, UBND phường Phú Xuân đã giao ông Nguyễn Cát Hoài Bảo - Phó Hiệu trưởng nhà trường, tạm thời điều hành hoạt động của trường.

Đến nay, cơ quan điều tra chưa công bố cụ thể hành vi sai phạm của hai hiệu trưởng trên.

Liên quan hai hiệu trưởng này, chiều 11/11, Ban Thường vụ Thành ủy Huế đã quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ khỏi Đảng đối với ông Dương Quang Nam và ông Ngô Hoàng Quốc Dũng.

Theo kết luận của Ban Thường vụ Thành ủy Huế, hai đảng viên này có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; vi phạm nghiêm trọng quy định của Đảng, pháp luật Nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao và công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Các vi phạm còn liên quan đến quy định về những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, gây hậu quả rất nghiêm trọng, tạo dư luận xấu, ảnh hưởng uy tín tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị và gây bức xúc trong cán bộ, đảng viên, nhân dân.