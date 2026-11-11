Tin mới vụ nhiều hiệu trưởng tiểu học ở Huế xin từ chức

TPO - Sau khi ông Lê Thanh Sơn xin từ chức với lý do không hoàn thành nhiệm vụ, Trường Tiểu học Lý Thường Kiệt (TP. Huế) đã có hiệu trưởng mới, với thời hạn bổ nhiệm 5 năm.

Ngày 11/11, UBND phường Thuận Hóa (TP. Huế) tổ chức công bố quyết định điều động, bổ nhiệm bà Hồ Thị Phi Phương - Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Phan Bội Châu, giữ chức Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lý Thường Kiệt.

Theo quyết định, bà Phương được bổ nhiệm trong thời hạn 5 năm, từ ngày 10/11/2026 đến 9/11/2031.

Công bố và trao quyết định bổ nhiệm tân Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lý Thường Kiệt, phường Thuận Hóa, TP. Huế.

Trao quyết định và giao nhiệm vụ, ông Trương Đình Hạnh - Chủ tịch UBND phường Thuận Hóa, đề nghị tân hiệu trưởng phát huy năng lực, kinh nghiệm, xây dựng tập thể nhà trường đoàn kết, hoàn thành tốt nhiệm vụ giáo dục.

Việc kiện toàn nhân sự lãnh đạo Trường Tiểu học Lý Thường Kiệt diễn ra sau khi ông Lê Thanh Sơn - Hiệu trưởng nhà trường trước đó, có đơn xin từ chức. Ban Thường vụ Đảng ủy phường Thuận Hóa đã thống nhất chấp thuận nguyện vọng này. Lý do được ông Sơn nêu trong đơn là “không hoàn thành nhiệm vụ”.

Đáng chú ý, trường hợp ông Sơn không phải cá biệt. Tại TP. Huế, thêm 3 hiệu trưởng trường tiểu học khác cũng đã gửi đơn xin từ chức.

Cụ thể, bà Phan Thị Thu Sương - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hương An, xin từ chức vì “lý do sức khỏe” và có nguyện vọng trở lại làm giáo viên. Địa phương đã thống nhất chấp thuận.

Tại phường Kim Long, bà Trần Thị Giang - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hương Hồ, cũng xin thôi chức vụ, nguyện vọng chuyển xuống giảng dạy. Địa phương đang thực hiện quy trình bổ nhiệm nhân sự thay thế.

Trong khi đó, bà Nguyễn Thị Thủy - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Trãi (phường Phú Xuân) cũng gửi đơn xin từ chức vì lý do cá nhân. Địa phương đang xây dựng phương án nhân sự quản lý mới.