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Giáo dục

Tuổi trẻ Cảnh sát cơ động phát động phong trào '5 tiên phong, 5 chủ động'

P.V

Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động (CSCĐ) vừa tổ chức lễ phát động phong trào trên kết hợp chương trình giao lưu chào đón hơn 600 tân sinh viên các học viện, trường Công an Nhân dân khu vực phía Nam.

Các gương mặt nữ sinh xinh xắn, giỏi giang tại chương trình - Ảnh: H.LINH
Các gương mặt nữ sinh xinh xắn, giỏi giang tại chương trình - Ảnh: H.LINH

Cụ thể, tối ngày 7-11, tại Trung tâm Huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ và giáo dục nghề nghiệp số 2 (Đồng Nai), Bộ Tư lệnh CSCĐ tổ chức Lễ phát động phong trào “Năm tiên phong, năm chủ động” gắn với chương trình giao lưu nghệ thuật chào đón hơn 600 tân sinh viên các học viện, trường Công an nhân dân khu vực phía Nam tham gia huấn luyện đầu khóa.

Phát biểu chỉ đạo tại chương trình, Thiếu tướng Phùng Văn Chiến (Phó Tư lệnh CSCĐ) nhấn mạnh ý nghĩa quan trọng của giai đoạn huấn luyện đầu khóa trong việc hình thành bản lĩnh chính trị, ý thức tổ chức kỷ luật, tác phong chính quy và nền tảng kiến thức, kỹ năng của người chiến sĩ CAND.

Thiếu tướng Phùng Văn Chiến cũng yêu cầu tổ chức Đoàn các cấp cụ thể hóa phong trào bằng những hoạt động thiết thực, hiệu quả, tránh hình thức. “Đội ngũ cán bộ, đoàn viên cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu, tiên phong đổi mới phương pháp huấn luyện, ứng dụng khoa học công nghệ, quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho tân sinh viên. Đồng thời, tôi mong muốn mỗi tân sinh viên chủ động học tập, rèn luyện bản lĩnh, ý chí, thể lực, chấp hành nghiêm kỷ luật, đoàn kết, giúp đỡ đồng đội, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ khóa huấn luyện, tạo tiền đề vững chắc cho quá trình học tập tại các học viện, trường Công an Nhân dân”, Thiếu tướng gửi gắm.

Những thủ khoa đầu vào các trường CAND năm 2026 nhận phần thưởng vinh danh từ đại diện Ban Thanh niên (Bộ Tư lệnh CSCĐ) và hệ thống Anh ngữ DOL English - Ảnh: H.LINH
Những thủ khoa đầu vào các trường CAND năm 2026 nhận phần thưởng vinh danh từ đại diện Ban Thanh niên (Bộ Tư lệnh CSCĐ) và hệ thống Anh ngữ DOL﻿ English - Ảnh: H.LINH

Tham dự chương trình có đại diện Ban Thanh niên, Ban Phụ nữ CAND; lãnh đạo các phòng, đơn vị trực thuộc Bộ Tư lệnh CSCĐ; đại diện tổ chức Đoàn các học viện, trường CAND; đại diện Hệ thống Trung tâm Anh ngữ DOL English…

Phong trào “5 tiên phong, 5 chủ động” được Ban Thanh niên Bộ Tư lệnh CSCĐ phát động nhằm cụ thể hóa chủ đề công tác Công an năm 2026 “Theo lời Bác dạy - Đổi mới tư duy, nâng cao tri thức - Chính quy, hiện đại - vì Đảng, vì dân”, gắn với phong trào thi đua “Ba nhất: Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất”.

Phát động phong trào tại buổi lễ, đồng chí Thượng úy Dương Hải Anh (ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, trưởng Ban Thanh niên Bộ Tư lệnh CSCĐ) nhấn mạnh 10 nội dung trọng tâm, gồm “5 tiên phong” dành cho cán bộ, đoàn viên thực hiện nhiệm vụ quản lý, huấn luyện, phục vụ và “5 chủ động” dành cho tân sinh viên trong khóa huấn luyện.

Tại chương trình, đại diện các chi đoàn tạm thời được thành lập trong khóa huấn luyện đã phát biểu hưởng ứng, thể hiện tinh thần đoàn kết, quyết tâm thi đua học tập tốt, rèn luyện nghiêm…

Ngập tràn niềm vui, năng lượng của các tân sinh viên tại phần giao lưu nghệ thuật tại chương trình - Ảnh: H.LINH
Ngập tràn niềm vui, năng lượng của các tân sinh viên tại phần giao lưu nghệ thuật tại chương trình - Ảnh: H.LINH

Sau phần lễ, chương trình giao lưu nghệ thuật chào đón tân sinh viên diễn ra với sự tham gia biểu diễn của các ca sĩ, diễn viên và nhiều tiết mục sôi nổi, tạo không khí vui tươi, phấn khởi… góp phần nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần, tăng cường tình đoàn kết, gắn bó giữa cán bộ, đoàn viên và tân sinh viên trong môi trường huấn luyện tập trung.

Lễ phát động phong trào “5 tiên phong, 5 chủ động” tại khu vực phía Nam là hoạt động thiết thực, khơi dậy tinh thần trách nhiệm, ý chí phấn đấu và khát vọng cống hiến của tuổi trẻ CAND. Hoạt động góp phần xây dựng thế hệ học viên CAND bản lĩnh, trí tuệ, kỷ luật, sáng tạo, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao trong kỷ nguyên mới.

#Cảnh sát cơ động #5 tiên phong 5 chủ động

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