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Xã hội

Người Gia Lai oằn mình dọn bùn đất sau lũ

Trương Định

TPO - Sau những ngày mưa lớn gây ngập lụt, sáng 13/11, trời hửng nắng, người dân khu vực phía Đông tỉnh Gia Lai khẩn trương dọn bùn đất, vệ sinh nhà cửa, khắc phục hậu quả do nước lũ tràn vào.

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Sáng 13/11, khi nước rút và trời bắt đầu hửng nắng, gia đình ông Trương Tử Năm (61 tuổi, khu phố 1, phường Quy Nhơn Bắc) cùng nhiều hộ dân trong khu vực tranh thủ dọn dẹp nhà cửa, thu gom bùn đất, làm sạch các vật dụng bị ngâm nước. Những vệt bùn còn in trên tường, nền nhà là dấu tích của đợt ngập lụt vừa qua.
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Ngày 11-12/11, khu vực phía Đông tỉnh Gia Lai xuất hiện mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to. Tổng lượng mưa phổ biến từ 40-120 mm, một số nơi trên 120 mm, nước từ thượng nguồn đổ về lớn khiến nhiều khu vực trũng thấp bị ngập sâu, giao thông chia cắt.
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Theo Văn phòng Thường trực Phòng, chống thiên tai tỉnh Gia Lai, tính đến chiều 12/11, toàn tỉnh có khoảng 1.857 nhà bị ngập, cô lập và 5 nhà bị tốc mái. Mưa lớn cũng gây ngập cục bộ một số tuyến đường, ngầm, tràn, sạt lở, hư hỏng một số điểm giao thông.
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Ông Trương Tử Năm nhớ lại trận lụt năm 2025 khiến nước tràn vào nhà ông dâng cao khoảng 1,6 m, gây thiệt hại nhiều tài sản. Rút kinh nghiệm từ lần đó, khi nước bắt đầu đổ về từ chiều 11/11, gia đình ông chủ động kê cao đồ đạc, dùng những tấm gỗ chắn trước cửa. Tuy nhiên, đến sáng 12/11, nước vẫn dâng cao, tràn qua tấm chắn và vào nhà, dù nền nhà ông khá cao.
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Sáng 13/11, mực nước trên các sông, suối tại khu vực phía Đông tỉnh Gia Lai đã dần rút xuống.
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Tuy nhiên, qua ghi nhận, một số tuyến hẻm và khu vực trũng thấp tại phường Quy Nhơn Bắc vẫn còn ngập nước.
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Hình ảnh ngập lụt tại khu phố 1, phường Quy Nhơn Bắc hôm qua và sáng 13/11.
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Tại những khu dân cư vừa trải qua đợt ngập lụt, người dân tất bật lau chùi nhà cửa, cọ rửa sân, thu dọn đồ đạc và lớp bùn đất do nước lũ để lại.
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Các hộ dân ở phường Quy Nhơn Bắc tranh thủ dọn dẹp lại nhà cửa sau trận ngập khiến bùn đất tràn vào nhà.
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Tại cuộc họp chiều 12/11, lãnh đạo tỉnh Gia Lai yêu cầu ngay sau khi mưa lũ giảm, các sở, ngành, địa phương chủ động huy động lực lượng, phương tiện khẩn trương khắc phục thiệt hại, vệ sinh môi trường, sửa chữa cơ sở hạ tầng, khôi phục giao thông, điện, nước sinh hoạt, trường học, cơ sở y tế và các dịch vụ thiết yếu, hỗ trợ người dân sớm ổn định đời sống, khôi phục sản xuất, kinh doanh.
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Bên cạnh đó, theo dõi sát tình hình mưa lũ, ngập lụt, sạt lở đất; chủ động huy động lực lượng, phương tiện, vật tư, trang thiết bị theo phương châm “4 tại chỗ”, sẵn sàng xử lý kịp thời các tình huống, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của người dân.

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#ngập lụt Gia Lai #dọn bùn đất #nước lũ rút #Quy Nhơn Bắc #khắc phục sau lũ #mưa lớn Gia Lai

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