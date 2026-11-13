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Pháp luật

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Khởi tố, bắt tạm giam danh hài Tấn Bo, Hoàng Mèo

Nguyễn Dũng

TPO - Mở rộng vụ án “Hiệp đen”, Công an TPHCM khởi tố thêm 11 bị can, trong đó có hai diễn viên hài Tấn Bo và Hoàng Mèo.

Tối 13/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM cho biết đã khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phạm Tấn Phúc (nghệ danh Tấn Bo, SN 1973), Nguyễn Lê Hoàng (nghệ danh Hoàng Mèo, SN 1979) và 8 người khác về tội “Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông”, theo khoản 2 Điều 288 Bộ luật Hình sự.

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Từ trái sang: Vinh, Hoàng Mèo, Tấn Bo, Chấn Huy tại cơ quan công an.

Cùng tội danh, Nguyễn Ngọc Mãi (biệt danh Mai Tiger, SN 1998) bị khởi tố và áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú do đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi.

Đây là diễn biến mới trong vụ án Nguyễn Tuấn Hiệp (tức “Hiệp đen”). Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an về xử lý các hành vi vi phạm pháp luật của các nhóm “giang hồ mạng”, lãnh đạo Công an TPHCM đã trực tiếp chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) mở rộng điều tra, làm rõ việc sản xuất và phổ biến phim “Huy Bến xe”.

Mời ‘Hiệp đen’ đóng vai ‘ông trùm’

Theo kết quả điều tra, Trịnh Minh Tâm (nghệ danh Dương Chấn Huy, SN 1979) tổ chức sản xuất phim ca nhạc hành động “Huy Bến xe” để quảng bá hình ảnh và hai ca khúc do mình sáng tác. Tâm thuê Nguyễn Thanh Liêm làm đạo diễn. Hai người cùng quyết định ý tưởng, kịch bản, bối cảnh và tổ chức quay, dựng phim.

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Hình ảnh quảng cáo bộ phim "Huy bến xe".

Biết Hiệp xây dựng hình ảnh “đại ca” trên mạng xã hội, Tâm mời người này đóng vai “ông trùm Hiệp đen”, đồng thời mượn nhà và khách sạn Hồng Hạnh của Hiệp làm bối cảnh. Theo cơ quan điều tra, Hiệp đồng ý tham gia để quảng bá hình ảnh, phô trương thanh thế trên mạng và rủ thêm nhiều người cùng xuất hiện trong phim.

Bộ phim có khoảng 40–50 người tham gia, với nhiều cảnh các nhóm dùng gậy, dao, súng để giải quyết mâu thuẫn, tranh giành địa bàn quản lý bến xe và thu tiền bảo kê. Bản đầy đủ đăng trên YouTube thu hút hơn 42.000 lượt xem.

Cơ quan điều tra xác định vai trò từng người

Cơ quan điều tra xác định Tâm đầu tư, tổ chức sản xuất, cùng đạo diễn quyết định kịch bản, mời diễn viên và giao phim đăng tải để thu lợi, giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu. Liêm đạo diễn, dựng phim và giao sản phẩm hoàn chỉnh cho Tâm. Huỳnh Văn Dạn viết kịch bản ban đầu, làm phó đạo diễn. Nguyễn Ngọc Mãi vừa làm giám đốc sản xuất, vừa đóng vai bạn gái nhân vật Huy.

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Các đối tượng bị khởi tố liên quan đến vụ án tại cơ quan công an.

Ngoài Tấn Bo và Hoàng Mèo, những người tham gia diễn xuất bị khởi tố gồm Lê Thanh Ngọc (Kim Ny Ngọc), Lê Hoàng Quốc Vinh (Vinh K5), Nguyễn Thanh Nhã (Thánh Lạc Trôi), Phan Hữu Liêm và Nguyễn Thanh Vũ.

PC02 đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ trách nhiệm của những người liên quan. Công an TPHCM đề nghị người từng tham gia thực hiện bộ phim hoặc biết thông tin về vụ việc liên hệ Phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM hoặc cơ quan công an gần nhất để cung cấp tài liệu.

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