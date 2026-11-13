Đề nghị công an truy nguồn tin bịa đặt về bác sĩ ở Huế

TPO - Bệnh viện Trung ương Huế đề nghị Công an TP. Huế xác minh nguồn gốc, truy tìm cá nhân phát tán thông tin sai sự thật liên quan đến một phó giám đốc trung tâm trực thuộc, đồng thời yêu cầu ngăn chặn, gỡ bỏ nội dung vi phạm trên mạng xã hội.

Ngày 13/11, Bệnh viện Trung ương Huế có văn bản gửi Ban Giám đốc Công an TP. Huế đề nghị xác minh, ngăn chặn và xử lý thông tin sai sự thật liên quan đến TS.BS Nguyễn Nguyễn Thái Bảo - Phó Giám đốc Trung tâm Chấn thương chỉnh hình - Phẫu thuật tạo hình thuộc bệnh viện.

Bệnh viện Trung ương Huế có văn bản gửi Ban Giám đốc Công an TP. Huế đề nghị xác minh, ngăn chặn và xử lý thông tin sai sự thật liên quan cán bộ, viên chức đơn vị. Ảnh BVTW Huế

Theo bệnh viện, từ khoảng ngày 12/11, trên mạng xã hội, trong đó có Facebook, xuất hiện và lan truyền nhiều thông tin liên quan đến bác sĩ Nguyễn Nguyễn Thái Bảo. Qua rà soát, kiểm tra, bệnh viện khẳng định những thông tin này không đúng sự thật, có dấu hiệu bịa đặt, gây ảnh hưởng đến cá nhân viên chức và uy tín của đơn vị.

Trước tình hình trên, Bệnh viện Trung ương Huế đề nghị Công an TP. Huế chỉ đạo các đơn vị chức năng xác minh nguồn gốc thông tin, làm rõ tổ chức, cá nhân tạo lập, đăng tải và phát tán những nội dung nói trên; đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định pháp luật.

Bệnh viện cũng đề nghị phối hợp với các cơ quan chức năng và nhà cung cấp dịch vụ mạng xã hội áp dụng biện pháp ngăn chặn, yêu cầu gỡ bỏ nội dung sai sự thật, tránh tiếp tục lan truyền.

Đơn vị cam kết phối hợp, cung cấp đầy đủ thông tin, tài liệu liên quan theo yêu cầu của cơ quan công an trong quá trình xác minh, xử lý vụ việc.