Sở Giáo dục và Đào tạo Huế đề nghị làm rõ thông tin sai sự thật về Giám đốc Sở

TPO - Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT TP. Huế) vừa đề nghị Công an thành phố xác minh, truy tìm cá nhân, tổ chức phát tán thông tin sai sự thật liên quan Giám đốc Sở này là ông Nguyễn Tân, đồng thời có biện pháp ngăn chặn, xử lý.

Ngày 13/11, Sở GD&ĐT TP. Huế có văn bản gửi Ban Giám đốc Công an TP. Huế, đề nghị xác minh, ngăn chặn và xử lý thông tin sai sự thật liên quan ông Nguyễn Tân - Giám đốc Sở này.

Theo văn bản, khoảng ngày 12/11, dư luận xuất hiện và lan truyền nhiều thông tin sai sự thật, xuyên tạc, có dấu hiệu bịa đặt liên quan đến ông Nguyễn Tân. Qua rà soát, kiểm tra, Sở GD&ĐT khẳng định các thông tin này không đúng sự thật.

Sở GD&ĐT TP. Huế khẳng định, những thông tin lan truyền liên quan đến ông Nguyễn Tân - Giám đốc Sở (ảnh), là sai sự thật, mang tính xuyên tạc﻿ và có dấu hiệu bịa đặt. Ảnh: Sở GD&ĐT

Sở GD&ĐT cho rằng, việc lan truyền những nội dung trên đã xúc phạm danh dự, uy tín cá nhân Giám đốc Sở, ảnh hưởng đến hình ảnh, uy tín của ngành giáo dục thành phố; đồng thời gây hoang mang trong đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh, phụ huynh và dư luận xã hội, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến sự ổn định của ngành.

Trên cơ sở các quy định của Luật An ninh mạng, Bộ luật Hình sự và pháp luật liên quan, Sở GD&ĐT đề nghị Công an TP. Huế chỉ đạo các đơn vị chức năng xác minh, truy xét nguồn gốc thông tin, làm rõ tổ chức, cá nhân tạo lập, đăng tải và phát tán các nội dung sai sự thật; xử lý nghiêm vi phạm theo quy định pháp luật. Đồng thời, phối hợp với các cơ quan chức năng và nhà cung cấp dịch vụ mạng xã hội triển khai biện pháp ngăn chặn, yêu cầu gỡ bỏ những nội dung sai sự thật, không để tiếp tục lan truyền.

Sở GD&ĐT TP. Huế cũng đề nghị Công an thành phố hướng dẫn các nội dung phối hợp, tài liệu cần cung cấp trong quá trình xác minh, xử lý; đồng thời cam kết phối hợp chặt chẽ, cung cấp đầy đủ thông tin theo yêu cầu của cơ quan công an.