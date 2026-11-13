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Giáo dục

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Bộ GD&ĐT bàn giao 8 cơ sở giáo dục nghề nghiệp về địa phương quản lý

Đỗ Hợp

TPO - Bộ GD&ĐT vừa tổ chức Hội nghị bàn giao nguyên trạng 8 cơ sở giáo dục nghề nghiệp trực thuộc Bộ về UBND các tỉnh, thành phố gồm Hà Nội, Hải Phòng, Phú Thọ, Ninh Bình, Đồng Nai quản lý.

Theo các quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 30/9/2026, 8 cơ sở được chuyển giao gồm: Trường Cao đẳng nghề Việt - Xô số 1 về UBND tỉnh Phú Thọ; Trường Cao đẳng Xây dựng Nam Định về UBND tỉnh Ninh Bình; Trường Cao đẳng Cơ giới Xây dựng về UBND thành phố Hải Phòng; Trường Cao đẳng Xây dựng số 1, Trường Cao đẳng Xây dựng Công trình đô thị, Trường Cao đẳng Kỹ thuật và Nghiệp vụ Hà Nội, Trường Trung cấp nghề Cơ khí xây dựng về UBND thành phố Hà Nội; Trường Cao đẳng Công nghệ Quốc tế Lilama 2 về UBND thành phố Đồng Nai.

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Thứ trưởng Lê Quân phát biểu tại hội nghị bàn giao

Tại buổi bàn giao, các bên ký biên bản bàn giao về mặt nguyên tắc. Trước đó, Bộ GD&ĐT đã lấy ý kiến các địa phương và tiếp thu góp ý để hoàn thiện dự thảo biên bản. Các nội dung cụ thể về tổ chức, nhân sự, tài chính, tài sản và đào tạo sẽ do các đơn vị chức năng của Bộ GD&ĐT và các cơ quan giúp việc của UBND các tỉnh, thành phố tiếp tục thực hiện.

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Lê Quân mong các địa phương quan tâm để các trường sớm ổn định và phát triển, trở thành những cơ sở giáo dục nghề nghiệp mạnh, đóng góp vào đào tạo nguồn nhân lực cho địa phương, đặc biệt là nhân lực có kỹ năng, tay nghề.

Về phía các địa phương, lãnh đạo UBND 5 tỉnh, thành phố thống nhất tiếp nhận nguyên trạng các trường, cam kết tạo điều kiện để các trường sớm ổn định và phát triển.

Tại Hà Nội, địa phương tiếp nhận nhiều trường nhất, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Dương Đức Tuấn khẳng định, tiếp nhận 4 cơ sở giáo dục nghề nghiệp không chỉ là tiếp nhận tổ chức bộ máy, nhân sự, tài chính, tài sản. Ông đề nghị các trường khẩn trương đánh giá toàn diện hoạt động, đề xuất giải pháp phát triển, không để tình trạng bàn giao xong nhưng chậm đổi mới.

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#giáo dục nghề nghiệp #bàn giao trường #Bộ GD&ĐT #Lê Quân #Hà Nội #Hải Phòng #Đồng Nai

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