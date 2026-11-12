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AI thay đổi ‘luật chơi’ trong đào tạo ngoại ngữ

Nghiêm Huê

TPO - Theo đánh giá của các doanh nghiệp, thị trường lao động hiện không còn đặt nặng ngoại ngữ là tiêu chí cốt lõi duy nhất. Thay vào đó, ngoại ngữ chỉ đóng vai trò là công cụ giao tiếp hỗ trợ, đòi hỏi ứng viên phải trang bị năng lực chuyên môn và kiến thức liên môn vững chắc để đáp ứng yêu cầu tuyển dụng thực tế.

Hôm nay, 12/11, Trường Đại học Hà Nội tổ chức Ngày hội việc làm năm 2026 với sự tham gia của hơn 70 doanh nghiệp, tổ chức với hàng nghìn vị trí việc làm chờ nhân lực.

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Sinh viên và nhà tuyển dụng trao đổi thông tin tại Ngày hội việc làm Trường ĐH Hà Nội 2026. Ảnh: Nghiêm Huê

Làm cho doanh nghiệp nước ngoài không cần ngoại ngữ

Trao đổi với phóng viên báo Tiền Phong, anh Vũ Đức Triển, đại diện Công ty TNHH Việt Nam Camcom cho biết, doanh nghiệp hoạt động 100% vốn đầu tư từ Nhật Bản với khoảng 80% đến 90% số lượng vị trí việc làm liên quan đến các doanh nghiệp Nhật tại Việt Nam. Xu hướng tuyển dụng hiện nay của các doanh nghiệp Nhật Bản đã chuyển đổi, không chỉ đòi hỏi tiếng Nhật mà có thể sử dụng tiếng Anh hoặc tiếng Trung.

Những ứng viên chỉ biết tiếng Anh hoàn toàn có thể nộp hồ sơ vào doanh nghiệp Nhật bởi đa số cấp quản lí đều có thể sử dụng tiếng Anh trong giao tiếp cơ bản. Anh Triển nhận định, ngoại ngữ hiện chỉ là một công cụ giao tiếp, trong khi các yêu cầu chuyên môn mỗi ngành nghề mới là yếu tố cốt lõi.

Đặc biệt với sự hỗ trợ của các công cụ trí tuệ nhân tạo (AI), yêu cầu khắt khe về ngoại ngữ thuần túy như cách đây 10 – 15 năm đã giảm, thay vào đó ứng viên cần trang bị thêm kiến thức chuyên môn và liên môn vững chắc.

Chị Phạm Thị Hiền, đại diện Công ty TNHH Hanyang Digitech Vina (Hàn Quốc) cho biết, đơn vị đang có nhu cầu tuyển dụng lớn công nhân và nhân viên kĩ thuật nhằm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Đối với đa số các vị trí thông thường, công ty không đặt nặng yêu cầu ngoại ngữ đầu vào, ngoại trừ một số vị trí đặc thù như nhân viên mua hàng, xuất nhập khẩu, quản lí hoặc nhân sự sử dụng tiếng Hàn đối với vị trí chuyên trách.

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Chị Phạm Thị Hiền (người ngoài cùng bên trái), đại diện Công ty TNHH Hanyang Digitech Vina hướng dẫn sinh viên nhập thông tin tìm kiếm việc làm. Ảnh: Nghiêm Huê

Chị Hiền nhấn mạnh, đối với các vị trí nhân viên thông thường, doanh nghiệp chú trọng vào năng lực chuyên môn phù hợp. Thậm chí, công ty còn tổ chức các lớp học tiếng Hàn miễn phí cho nhân viên có nhu cầu sau khi đã gia nhập doanh nghiệp.

Qua góc nhìn từ các đơn vị tuyển dụng, ngoại ngữ hiện đã chuyển dịch từ "tấm vé thông hành" độc tôn sang vai trò là một kĩ năng bổ trợ đắc lực. Để đáp ứng thị trường lao động, bên cạnh khả năng ngoại ngữ cơ bản, ứng viên cần sở hữu chuyên môn vững vàng, tư duy linh hoạt và năng lực làm việc thực tế để thích ứng với nhu cầu của các doanh nghiệp.

TS Nguyễn Tiến Dũng - Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Hà Nội - cho biết, nhu cầu tuyển dụng hiện không chỉ tập trung vào những vị trí sử dụng ngoại ngữ thuần túy. Qua ngày hội việc làm HANU Job Fair 2026, nhà trường ghi nhận nhu cầu nhân lực ở nhiều lĩnh vực như du lịch, tài chính, ngân hàng, giảng dạy và phát triển chương trình đào tạo ngoại ngữ, công nghệ và sản xuất.

Đào tạo ngoại ngữ gắn với kiến thức chuyên môn

TS Nguyễn Tiến Dũng cho biết, từ năm 2022, nhà trường thực hiện điều chỉnh chương trình đào tạo theo chu kì hai năm một lần. Mục tiêu hướng chương trình vào thực tiễn, tăng cường gắn kết với doanh nghiệp.

Một thay đổi đáng chú ý là các ngành ngôn ngữ không còn chỉ tập trung vào định hướng biên phiên dịch truyền thống. Ngành ngôn ngữ Pháp, Italia, Trung Quốc được bổ sung các định hướng du lịch, thương mại; ngành tiếng Hàn cũng có định hướng kinh tế.

Theo đó, chương trình đào tạo bổ sung các học phần cung cấp kiến thức chuyên môn của từng lĩnh vực thông qua công cụ ngoại ngữ. Sinh viên tốt nghiệp ngành ngôn ngữ Trung Quốc có thể lựa chọn làm việc trong lĩnh vực thương mại, kinh tế thay vì chỉ làm giáo viên ngoại ngữ hoặc biên phiên dịch.

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Sinh viên Trường ĐH Hà Nội tìm kiếm cơ hội việc làm tại ngày hội. Ảnh: Nghiêm Huê

Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Hà Nội cho biết, trường hiện có hơn 200 doanh nghiệp đã kí thỏa thuận hợp tác với các khoa hoặc toàn trường. Trong quá trình điều chỉnh chương trình đào tạo, mỗi chương trình phải lấy ý kiến góp ý của 3-5 doanh nghiệp để hoàn thiện chuẩn đầu ra và nội dung đào tạo. Ước tính có khoảng 70 - 100 lượt doanh nghiệp tham gia góp ý mỗi lần điều chỉnh chương trình.

AI thay đổi yêu cầu đối với người học ngoại ngữ

Trước tác động của AI, TS Nguyễn Tiến Dũng cho rằng, không chỉ đào tạo ngoại ngữ mà các ngành nghề khác cũng chịu ảnh hưởng. Vì vậy, trong lần điều chỉnh chương trình năm 2026, nhà trường tiếp tục thay đổi nội dung đào tạo để sinh viên thích ứng với yêu cầu mới.

Với các ngành ngôn ngữ có định hướng biên phiên dịch, chương trình không chỉ trang bị kĩ năng dịch mà còn bổ sung năng lực hiệu đính và đánh giá bản dịch. Theo ông, khi AI có thể hỗ trợ dịch thuật, người học cần biết kiểm tra chất lượng bản dịch, xác định nội dung chính xác hay sai lệch, có đáp ứng các tiêu chuẩn hay không.

"Người học có kiến thức và kĩ năng sẽ khác với người chỉ đưa văn bản vào AI để dịch. Sau khi sử dụng công cụ, họ vẫn phải tiếp tục xử lí để bảo đảm bản dịch chính xác và đáp ứng các tiêu chuẩn", TS Nguyễn Tiến Dũng nhấn mạnh.

Theo TS Nguyễn Tiến Dũng, việc kết hợp kiến thức chuyên môn, ngoại ngữ, công nghệ và thực tiễn doanh nghiệp là hướng điều chỉnh nhằm giúp sinh viên có năng lực đáp ứng đa dạng hơn yêu cầu của thị trường lao động.

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#việc làm #AI #ngoại ngữ #tiếng Anh

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