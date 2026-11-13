CityUHK đạt vị trí thứ 4 lịch sử trong Bảng xếp hạng Đại học châu Á QS 2027

Đại học Thành phố Hồng Kông (CityUHK) vừa đạt một cột mốc lịch sử trong Bảng xếp hạng Đại học châu Á Quacquarelli Symonds (QS) 2027, vươn lên vị trí thứ 4 trong số 1.725 cơ sở giáo dục tham gia xếp hạng tại châu Á và đứng thứ 2 tại Hồng Kông (Trung Quốc). Đây là lần đầu tiên CityUHK lọt vào top 5 châu Á, phản ánh những bước tiến vững chắc cùng cam kết của trường đối với nghiên cứu học thuật, chất lượng giảng dạy xuất sắc và quốc tế hóa.

Lĩnh vực giáo dục đại học Hồng Kông cũng đạt được một dấu mốc quan trọng trong năm nay khi lần đầu tiên có ba trường đại học lọt vào top 5 châu Á, qua đó tiếp tục củng cố vị thế của thành phố như một trung tâm giáo dục quốc tế. CityUHK tăng ba bậc so với năm trước, vươn lên vị trí thứ 4 tại châu Á và thứ 2 tại Hồng Kông.

Bảng xếp hạng Đại học châu Á QS 2027: Các trường đại học Hồng Kông

Thứ hạng

Đại học Hồng Kông (The University of Hong Kong)

1

Đại học Thành phố Hồng Kông (CityUHK)

4

Đại học Trung văn Hồng Kông (The Chinese University of Hong Kong)

5

Đại học Bách khoa Hồng Kông (The Hong Kong Polytechnic University)

9

Đại học Khoa học và Công nghệ Hồng Kông (The Hong Kong University of Science and Technology)

9



CityUHK đạt kết quả xuất sắc ở các chỉ số đánh giá chính, đứng đầu châu Á ở ba chỉ số và đứng đầu Hồng Kông ở tám chỉ số. Trường đã đạt vị trí số 1 châu Á ở các chỉ số "Nhân sự có bằng tiến sĩ" (Staff with PhD), "Giảng viên quốc tế" (International Faculty) và "Sinh viên trao đổi đi nước ngoài" (Outbound Exchange Students), qua đó khẳng định vị thế tiên phong trong đội ngũ nhân lực học thuật, quốc tế hóa và cơ hội giao lưu, học tập quốc tế.

Trong nghiên cứu khoa học, CityUHK tiếp tục duy trì thành tích học thuật nổi bật, đứng đầu Hồng Kông ở các chỉ số "Nhân sự có bằng tiến sĩ" (Staff with PhD), "Số lượt trích dẫn bình quân trên mỗi bài báo" (Citations per Paper) và "Số bài báo trên mỗi giảng viên" (Papers per Faculty). Những thành tựu này phản ánh thành công của trường trong việc thu hút các nhà nghiên cứu xuất sắc và tạo ra những công trình nghiên cứu có sức ảnh hưởng lớn trên toàn cầu.

Trường cũng tiếp tục dẫn đầu về quốc tế hóa, đứng thứ nhất tại Hồng Kông trong bốn năm liên tiếp (2024-2027) ở cả bốn chỉ số thuộc lĩnh vực này, gồm "Giảng viên quốc tế" (International Faculty), "Sinh viên quốc tế" (International Students), "Sinh viên trao đổi đến" (Inbound Exchange Students) và "Sinh viên trao đổi đi nước ngoài" (Outbound Exchange Students). Ngoài ra, CityUHK còn đứng đầu Hồng Kông ở chỉ số "Tỷ lệ giảng viên/sinh viên" (Faculty Student Ratio).

Bên cạnh đó, CityUHK ghi nhận sự cải thiện đáng kể ở cả hai chỉ số "Danh tiếng học thuật" (Academic Reputation) và "Danh tiếng đối với nhà tuyển dụng" (Employer Reputation), cho thấy trường ngày càng được cộng đồng học thuật quốc tế và các nhà tuyển dụng ghi nhận về sự xuất sắc trong nghiên cứu, chất lượng giảng dạy và năng lực cạnh tranh của sinh viên tốt nghiệp.

Giáo sư Chun-Sing Lee, Quyền Hiệu trưởng CityUHK, hoan nghênh kết quả này và cho biết: "Việc CityUHK vươn lên vị trí thứ 4 tại châu Á, lần đầu tiên lọt vào top 5 và đứng thứ 2 tại Hồng Kông là một thành tích đáng khích lệ. Tiến bộ này phản ánh nỗ lực chung của cộng đồng học thuật nhà trường trong việc theo đuổi sự xuất sắc trong nghiên cứu và xây dựng môi trường học tập truyền cảm hứng. Đây cũng là minh chứng cho thành công của cam kết chiến lược trong việc tuyển dụng nhân sự học thuật trên toàn cầu và đào tạo những nhà lãnh đạo tương lai".

"Là một cơ sở giáo dục có sự gắn kết quốc tế sâu rộng và bắt nguồn từ Hồng Kông, CityUHK sẽ tiếp tục thúc đẩy hợp tác liên ngành, mở rộng trao đổi học thuật quốc tế và chào đón những sinh viên, học giả xuất sắc từ khắp nơi trên thế giới", Giáo sư Lee cho biết thêm. "Chúng tôi luôn cam kết hỗ trợ sáng kiến 'Study in Hong Kong' của Chính quyền Đặc khu Hành chính Hồng Kông (HKSAR), góp phần phát triển Hồng Kông trở thành một trung tâm giáo dục quốc tế".

CityUHK cũng nhận được hai danh hiệu lớn của QS: giải thưởng "Đơn vị dẫn đầu về nghiên cứu và khám phá" (Research and Discovery Champions), ghi nhận sự xuất sắc về về danh tiếng học thuật, tác động của các trích dẫn và số lượng công bố khoa học, cùng giải thưởng "Đơn vị dẫn đầu về trải nghiệm học tập" (Learning Experience Champions), vinh danh các cơ sở giáo dục mang đến môi trường học tập chất lượng cao, với tỷ lệ giảng viên/sinh viên thuận lợi và đội ngũ nhân sự có trình độ chuyên môn cao.

Những bước tiến ở cấp độ toàn trường của CityUHK tiếp tục được phản ánh qua các bảng xếp hạng quốc tế khác. Bên cạnh việc được Times Higher Education (THE) vinh danh là trường đại học có mức độ quốc tế hóa cao nhất thế giới trong ba năm liên tiếp, CityUHK còn là trường đại học thứ hai tại Hồng Kông lọt vào top 100 ở cả bốn bảng xếp hạng đại học thế giới lớn: QS, THE, US News và ShanghaiRanking. Trong thời gian tới, CityUHK sẽ tiếp tục tăng cường hợp tác nghiên cứu với các tổ chức hàng đầu thế giới, chuyển hóa kết quả nghiên cứu thành những giải pháp thiết thực phục vụ xã hội.