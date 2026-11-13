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Giáo dục

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Tuyển sinh đại học 2027: Giảm mạnh điểm cộng, không quá nửa điểm

Nghiêm Huê

TPO - Quy chế tuyển sinh đại học 2027 vừa được Bộ GD&ĐT ban hành cho thấy, điểm cộng ưu tiên giảm rất mạnh, từ việc chiếm 10% tổng điểm như năm 2026 thì năm sau, chỉ còn 0,5/30 điểm, chiếm khoảng 1,6% và xóa bỏ hoàn toàn từ năm 2028.

Thông tư số 95 (sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư quy định về xác định số lượng tuyển sinh, chương trình đào tạo và quy chế tuyển sinh các trình độ cao đẳng ngành Giáo dục mầm non, đại học và sau đại học) vừa được Bộ GD&ĐT ban hành đã thiết lập lộ trình siết chặt số lượng phương thức xét tuyển, tiến tới loại bỏ hoàn toàn điểm cộng ưu tiên ngoài quy định và nâng cao ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào từ năm 2027.

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Tân sinh viên Trường Đại học Công nghệ (Đại học Quốc gia Hà Nội) làm thủ tục nhập học năm 2026. Ảnh: Nghiêm Huê

Trong đó, các quy định điều chỉnh tuyển sinh đại học và cao đẳng ngành Giáo dục mầm non có hiệu lực từ ngày 1/1/2027, tác động trực tiếp đến thí sinh và các cơ sở đào tạo trên cả nước.

Xóa bỏ hoàn toàn điểm cộng từ năm 2028

Điểm nhấn đáng chú ý nhất trong quy chế mới là giới hạn trần số lượng phương thức tuyển sinh nhằm chấm dứt tình trạng "ma trận" xét tuyển gây nhiễu loạn thông tin cho thí sinh.

Cụ thể, từ năm tuyển sinh 2027, mỗi cơ sở đào tạo chỉ được sử dụng tối đa 5 phương thức tuyển sinh. Đối với từng chương trình hoặc hình thức đào tạo, số lượng áp dụng không quá 3 phương thức. Sang năm 2028, con số này tiếp tục thu hẹp xuống còn tối đa 2 phương thức cho mỗi chương trình đào tạo. Quy định này không bao gồm phương thức xét tuyển thẳng và xét tuyển đối tượng cử tuyển.

Đối với phương thức kết hợp, các trường bắt buộc phải công khai trọng số tính điểm của từng hợp phần.

Nhằm đảm bảo sự công bằng giữa các nhóm thí sinh, Bộ GD&ĐT đưa ra lộ trình chấm dứt cơ chế cộng điểm khuyến khích trong xét tuyển.

Tuyển sinh đại học 2027, những trường từng áp dụng điểm cộng theo quy định cũ được phép tiếp tục duy trì nhưng tổng điểm cộng không được vượt quá 0,5/30 điểm, đồng thời nhà trường phải chịu trách nhiệm giải trình về việc sử dụng mức điểm này. Từ năm tuyển sinh 2028 trở đi, cơ chế điểm cộng sẽ bị bãi bỏ hoàn toàn tại tất cả các cơ sở đào tạo.

Siết chặt nguồn tuyển và ngưỡng đầu vào các ngành đặc thù

Thông tư cũng mở rộng và làm rõ đường dẫn liên thông cho người học tốt nghiệp Trung học nghề (THN), trung cấp và cao đẳng. Người dự tuyển tốt nghiệp THN nếu có kết quả thi tốt nghiệp đạt yêu cầu do Bộ trưởng Bộ GD&ĐT công bố hằng năm sẽ được đăng kí xét tuyển vào các ngành đại học cùng nhóm ngành.

Đối với các nhóm ngành đào tạo giáo viên, lĩnh vực sức khỏe có cấp giấy phép hành nghề và lĩnh vực pháp luật, ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào tiếp tục được kiểm soát chặt chẽ:

Nếu xét tuyển không dùng điểm thi tốt nghiệp THPT: Thí sinh phải đạt ngưỡng đầu vào do Bộ GD&ĐT quy định hằng năm, đồng thời có học lực cả năm lớp 12 xếp loại từ Giỏi trở lên (hoặc trung bình chung học tập 3 năm đạt loại Giỏi đối với người tốt nghiệp THN).

Một số ngành đặc thù được áp dụng mức học lực loại Khá trở lên: Bao gồm giáo dục thể chất, sư phạm âm nhạc, sư phạm mĩ thuật, giáo dục mầm non trình độ cao đẳng và nhóm ngành sức khỏe như điều dưỡng, y học dự phòng, hộ sinh, kĩ thuật phục hình răng, kĩ thuật xét nghiệm y học, kĩ thuật hình ảnh y học, kĩ thuật phục hồi chức năng.

Chống thu phí chồng chéo

Bên cạnh các quy định chuyên môn, Thông tư 95 bổ sung nhiều điều khoản bảo vệ quyền lợi thí sinh. Các cơ sở đào tạo phải tuân thủ nguyên tắc tính đúng, tính đủ mức thu dịch vụ tuyển sinh và tuyệt đối không được thu thêm lệ phí xét tuyển dưới bất kì hình thức nào đối với thí sinh đã đăng kí, nộp lệ phí qua hệ thống xét tuyển chung.

Ngoài ra, các trường có trách nhiệm khai thác dữ liệu từ cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và hệ thống dữ liệu tuyển sinh. Nhà trường không được phép yêu cầu thí sinh nộp bổ sung các loại giấy tờ, chứng chỉ hay chứng nhận kết quả đã có đầy đủ, hợp lệ trên hệ thống (trừ trường hợp cần xác minh theo quy định), góp phần đơn giản hóa tối đa thủ tục từ khâu đăng ký đến lúc nhập học.

Trong trường hợp có nhiều thí sinh bằng điểm nhau ở cuối danh sách trúng tuyển, quy chế thống nhất tiêu chí phụ ưu tiên thí sinh có thứ tự nguyện vọng đặt cao hơn.

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#Điểm cộng #tuyển sinh đại học 2027 #quy chế tuyển sinh

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